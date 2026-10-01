/1 ऑक्टोबरला LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ! सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना झटका, पाहा नवे रेट्स

LPG Gas Cylinder : सध्या सणासुदीचे दिवस सुरु असून अशातच ऑक्टोबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोठा झटका बसला आहे. महिन्याच्या पहिल्या तारखेला म्हणजेच 1 ऑक्टोबर रोजी LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली आहे. 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत जवळपास 62.50 रुपयांची वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये आता याची किंमत वाढून 2,810 रुपये एवढी झाली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम हा हॉटेल, रेस्टोरंट, ढाबे, कॅटरिंग आणि छोट्या व्यावसायिकांना बसला आहे. व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमती वाढीचा परिणाम हा हॉटेलमधील खाण्यापिण्याच्या वाढत्या किंमतींमध्ये दिसू शकतो.
मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे 14.2 किलोच्या घरगुती LPG गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत कोणतेही बदल झालेले नाहीत. राजधानी दिल्लीमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडर 942 रुपये, आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरात 941.50 रुपये तर चेन्नई सारख्या ठिकाणी गॅस सिलेंडरच्या किंमती 957.50 रुपये इतक्या आहेत. पटना येथे 14.2 किलोच्या सिलिंडरची किंमत 1,031.50 रुपये आणि लखनऊमध्ये 979.50 रुपये आहे.
व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीत एप्रिलमध्ये वाढ झाली होती. पश्चिम आशिया संकट आणि होर्मुजच्या रस्त्यावर एनर्जी सप्लायवर आलेल्या निर्बंधांमुळे सरकारी तेल मार्केटिंग कंपन्यांनी किमतीत 195.50 ते 214 रुपयांपर्यंत वाढ केली होती. यानंतर मे महिन्यात सुद्धा किंमती वाढले आहेत. या काळात एकाच वेळी सिलिंडरचे दर वाढवून 993 करण्यात आले. त्यानंतर जूनमध्ये आणखी 42 रुपयांची वाढ झाली आहे.
1 जुलै रोजी तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतीत प्रति सिलिंडर 183.50 रुपयांची कपात केली. या कपातीमुळे दिल्लीतील किंमत 3,113.50 रुपयांवरून 2,930 रुपयांवर आली. ऑगस्टमध्ये व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये 192 ते 209 रुपयांपर्यंत वाढ झाली होती. त्यानंतर दिल्लीत व्यावसायिक सिलेंडरच्या किंमती या 2,728 आणि मुंबईत या किंमती 2,691.50 झाल्या होत्या.
दिल्ली - 2,810 रुपये
मुंबई - 2,764 रुपये
चेन्नई - 2,983 रुपये
भोपाल - 2,815 रुपये
लखनऊ - 2,932.50 रुपये
पटना - 3,100.50 रुपये
लेह - 3,450 रुपये
दिल्ली 942 रुपये
मुंबई 941.50 रुपये
कोलकाता 968 रुपये
बेंगलुरु 944.50 रुपये
हैदराबाद 994 रुपये
चेन्नई 957.50 रुपये
कटक 968.00 रुपये
कोयंबटूर 959.00 रुपये
रांची 1,010.50 रुपये