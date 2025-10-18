English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
तुमच्या कष्टाचा 210000000000 चा पीएफ कंपन्यांनी लाटला, EPFO कशी करणार वसूली?

EPFO Task Force: ईपीएफओने या संकटावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 18, 2025, 10:28 PM IST
तुमच्या कष्टाचा 210000000000 चा पीएफ कंपन्यांनी लाटला, EPFO कशी करणार वसूली?
ईपीएफओ

EPFO Task Force: भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ही सामान्य कामगाराच्या निवृत्ती जीवनाची आधारस्तंभ आहे. दरमहा पगाराच्या 24 टक्के रकमेची कपात करून ईपीएफओकडे जमा होणारी ही रक्कम कंपन्या अनेकदा रोखतात. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, विविध कंपन्यांकडून अडकलेली ही रक्कम आता 21 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यात चालू आणि जुनी थकबाकीचा समावेश आहे. ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य धोक्यात सापडले आहे.  दिवाळखोर कंपन्यांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया

टास्क फोर्सची निर्मिती

ईपीएफओने या संकटावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. ही फोर्स विशेषतः 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या मोठ्या प्रकरणांवर कारवाई करेल आणि वसुलीची रणनीती सुचवणार आहे. याशिवाय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अंतर्गत लिक्विडेशन प्रक्रियेत असलेल्या कंपन्यांसाठी विशेष सेल तयार करण्यात आला आहे. या सेलद्वारे मालमत्ता जप्ती, गार्निशी ऑर्डर किंवा रिझोल्यूशन प्रोफेशनलसमोर दावा दाखल करून रक्कम वसूल केली जाणार आहे.

पारदर्शक वसुली प्रक्रिया

ईपीएफओने दिवाळखोर कंपन्यांच्या थकबाकीवर नजर ठेवण्यासाठी एक डॅशबोर्ड विकसित केला आहे, जो दररोज अपडेट्स देईल. याशिवाय, सर्व थकबाकी वसुलीचे अपडेट घेण्यासाठी डिजिटल पोर्टल तयार केले जात आहे. हे प्लॅटफॉर्म चालू आणि जुनी थकबाकीचे रेकॉर्ड ठेवेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कारवाई वेगवान होईल. थकबाकीला दोन गटांत विभागले आहे. तात्काळ वसूल शक्य (2980 कोटी) आणि जटिल (18500 कोटी). या तंत्रज्ञानामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यास मदत होणार आहे.

कसा परत मिळेल पैसा?

कंपन्यांच्या अपहारामुळे अडकलेल्या पैशांची वसुली आता प्राधान्याने होणार आहे. टास्क फोर्स उच्च मूल्याच्या केसेसमध्ये मालमत्ता विक्री किंवा न्यायालयीन दाव्यांद्वारे रक्कम परत आणेल. कर्मचारी ईपीएफओच्या पोर्टलवर आपली थकबाकी तपासू शकतील आणि तक्रार दाखल करू शकतील. आयबीसी सेलमुळे दिवाळखोर कंपन्यांमधील वसुली २०१६ नंतरच्या कायद्यांतर्गत मजबूत होईल. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या भविष्याला सुरक्षितता मिळेल आणि निवृत्ती निधीची विश्वासार्हता वाढण्यास 

भविष्यातील काय होणार?

ईपीएफओचे हे पाऊल केवळ वसुलीपुरते मर्यादित नसून, भविष्यातील थकबाकी रोखण्यासाठी धोरणात्मक बदलांचा भाग आहे. 'विश्वास योजना' सारख्या उपक्रमांद्वारे दंडकपाती प्रकरणे सोडवली जातील, ज्यामुळे २,४०६ कोटींच्या दंडाची वसुली होईल. कर्मचाऱ्यांना १००% आंशिक पैसे काढण्याची सोय आणि डिजिटल सुधारणांमुळे प्रक्रिया सोपी होईल. शेवटी, हे प्रयत्न कामगारांच्या कष्टांना न्याय देणारे ठरतील आणि पीएफ व्यवस्थेची मजबुती दर्शवतील.

FAQ

प्रश्न: कंपन्यांनी किती पीएफ रक्कम रोखली आहे आणि ईपीएफओ काय करत आहे?

उत्तर: ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, विविध कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा अंदाजे २१,००० कोटी रुपयांचा पीएफ निधी जमा न करता रोखला आहे. यावर कारवाईसाठी ईपीएफओने राष्ट्रीय टास्क फोर्स स्थापन केली आहे, जी १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या प्रकरणांवर लक्ष केंद्रित करेल. तसेच, दिवाळखोर कंपन्यांमधून वसुली जलद करण्यासाठी विशेष सेल आणि डिजिटल डॅशबोर्ड तयार करण्यात आले आहेत.

प्रश्न: कर्मचाऱ्यांचे अडकलेले पैसे कसे परत मिळतील?

उत्तर: ईपीएफओ टास्क फोर्सद्वारे मालमत्ता जप्ती, गार्निशी ऑर्डर आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अंतर्गत दावे दाखल करून थकबाकी वसूल करेल. कर्मचारी नव्या डिजिटल पोर्टलवर आपली थकबाकी तपासू शकतील आणि तक्रार दाखल करू शकतील. विशेषतः, तात्काळ वसूल होऊ शकणारी २,९८० कोटी आणि जटिल १८,५०० कोटींची रक्कम परत मिळवण्यावर भर आहे.

प्रश्न: डिजिटल डॅशबोर्ड आणि पोर्टलचा काय उपयोग आहे?

उत्तर: ईपीएफओने दिवाळखोर कंपन्यांवरील नजर ठेवण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार केला आहे, जो दररोज थकबाकीची माहिती अपडेट करेल. तसेच, सर्व चालू आणि जुनी थकबाकी रेकॉर्ड करण्यासाठी डिजिटल पोर्टल विकसित होत आहे. यामुळे वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, कारवाई वेगवान होईल आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पीएफ खात्याची सद्यस्थिती तपासता येईल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

