तुमच्या कष्टाचा 210000000000 चा पीएफ कंपन्यांनी लाटला, EPFO कशी करणार वसूली?

EPFO Task Force: भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) ही सामान्य कामगाराच्या निवृत्ती जीवनाची आधारस्तंभ आहे. दरमहा पगाराच्या 24 टक्के रकमेची कपात करून ईपीएफओकडे जमा होणारी ही रक्कम कंपन्या अनेकदा रोखतात. ईपीएफओच्या आकडेवारीनुसार, विविध कंपन्यांकडून अडकलेली ही रक्कम आता 21 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यात चालू आणि जुनी थकबाकीचा समावेश आहे. ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य धोक्यात सापडले आहे. दिवाळखोर कंपन्यांमध्ये ही समस्या अधिक गंभीर आहे. काय आहे नेमका प्रकार? सविस्तर जाणून घेऊया
ईपीएफओने या संकटावर मात करण्यासाठी राष्ट्रीय टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. ही फोर्स विशेषतः 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या मोठ्या प्रकरणांवर कारवाई करेल आणि वसुलीची रणनीती सुचवणार आहे. याशिवाय दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी) अंतर्गत लिक्विडेशन प्रक्रियेत असलेल्या कंपन्यांसाठी विशेष सेल तयार करण्यात आला आहे. या सेलद्वारे मालमत्ता जप्ती, गार्निशी ऑर्डर किंवा रिझोल्यूशन प्रोफेशनलसमोर दावा दाखल करून रक्कम वसूल केली जाणार आहे.
ईपीएफओने दिवाळखोर कंपन्यांच्या थकबाकीवर नजर ठेवण्यासाठी एक डॅशबोर्ड विकसित केला आहे, जो दररोज अपडेट्स देईल. याशिवाय, सर्व थकबाकी वसुलीचे अपडेट घेण्यासाठी डिजिटल पोर्टल तयार केले जात आहे. हे प्लॅटफॉर्म चालू आणि जुनी थकबाकीचे रेकॉर्ड ठेवेल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि कारवाई वेगवान होईल. थकबाकीला दोन गटांत विभागले आहे. तात्काळ वसूल शक्य (2980 कोटी) आणि जटिल (18500 कोटी). या तंत्रज्ञानामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पैशाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यास मदत होणार आहे.
कंपन्यांच्या अपहारामुळे अडकलेल्या पैशांची वसुली आता प्राधान्याने होणार आहे. टास्क फोर्स उच्च मूल्याच्या केसेसमध्ये मालमत्ता विक्री किंवा न्यायालयीन दाव्यांद्वारे रक्कम परत आणेल. कर्मचारी ईपीएफओच्या पोर्टलवर आपली थकबाकी तपासू शकतील आणि तक्रार दाखल करू शकतील. आयबीसी सेलमुळे दिवाळखोर कंपन्यांमधील वसुली २०१६ नंतरच्या कायद्यांतर्गत मजबूत होईल. यामुळे लाखो कुटुंबांच्या भविष्याला सुरक्षितता मिळेल आणि निवृत्ती निधीची विश्वासार्हता वाढण्यास
ईपीएफओचे हे पाऊल केवळ वसुलीपुरते मर्यादित नसून, भविष्यातील थकबाकी रोखण्यासाठी धोरणात्मक बदलांचा भाग आहे. 'विश्वास योजना' सारख्या उपक्रमांद्वारे दंडकपाती प्रकरणे सोडवली जातील, ज्यामुळे २,४०६ कोटींच्या दंडाची वसुली होईल. कर्मचाऱ्यांना १००% आंशिक पैसे काढण्याची सोय आणि डिजिटल सुधारणांमुळे प्रक्रिया सोपी होईल. शेवटी, हे प्रयत्न कामगारांच्या कष्टांना न्याय देणारे ठरतील आणि पीएफ व्यवस्थेची मजबुती दर्शवतील.
