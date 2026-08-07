/कंपनीने तुम्हाला मुलांचा देखभाल खर्च देणं बंधनकारक,नव्या लेबर कोडमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचं काय?

केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या नव्या कामगार नियमांनुसार (New Labour Code), नोकरी करणाऱ्या पालकांना बालसंगोपनासाठी अधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्या संस्थांमध्ये क्रेच म्हणजेच बालसंगोपन केंद्र उपलब्ध नाही, त्या ठिकाणी पात्र कर्मचाऱ्यांना कंपनीने क्रेच भत्ता देणे बंधनकारक ठरू शकते. या नियमाचा उद्देश लहान मुलांचे संगोपन, महिला कर्मचाऱ्यांचा रोजगारातील सहभाग वाढवणे आणि एकल पालकांनाही आर्थिक आधार देणे हा आहे. केंद्र सरकारने 8 मे 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या नियमांमध्ये या सुविधेची स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
या नियमाचा लाभ सर्व कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. सहा वर्षांखालील मुलांची जबाबदारी असलेल्या महिला कर्मचारी, विधुर किंवा एकल पालकांना हा लाभ लागू होतो. जर संबंधित संस्थेने क्रेच सुविधा उपलब्ध करून दिली नसेल, तर प्रत्येक पात्र मुलासाठी दरमहा किमान 500 रुपयांचा क्रेच भत्ता द्यावा लागेल. हा लाभ जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी लागू असेल. मात्र संबंधित संस्था केंद्राच्या नव्या लेबर कोडच्या कक्षेत येत असल्यासच हा नियम लागू होईल.
पूर्वी अनेक संस्थांना स्वतःचे क्रेच उभारण्याची अपेक्षा होती. मात्र नव्या नियमांनुसार आता कंपन्यांकडे दोन पर्याय आहेत. पहिला म्हणजे कार्यालयाजवळ आवश्यक निकष पूर्ण करणारे क्रेच सुरू करणे आणि दुसरा म्हणजे पात्र कर्मचाऱ्यांना मासिक क्रेच भत्ता देणे. 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांवर बालसंगोपन सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे कंपन्यांना अंमलबजावणीत लवचिकता मिळाली असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या सुविधांशी तडजोड करता येणार नाही.
क्रेच भत्ता मिळत असल्याने तो पूर्णपणे करमुक्त असेल, असा अनेकांचा समज असू शकतो. मात्र प्रत्यक्षात हा भत्ता कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नाचा भाग मानला जाईल आणि त्यावर लागू असलेल्या आयकर नियमांनुसार कर भरावा लागू शकतो. त्यामुळे कर्मचारी आणि कंपन्यांनी वेतन संरचना, टीडीएस (TDS) आणि कर नियोजन करताना या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. एचआर विभागाकडून याबाबतची माहिती घेणेही महत्त्वाचे ठरेल.
कामकाजी महिलांना प्रसूतीनंतर नोकरी टिकवून ठेवताना बालसंगोपन ही मोठी अडचण ठरते. नव्या नियमांमुळे कार्यालयातच क्रेच उपलब्ध झाल्यास किंवा त्याऐवजी आर्थिक मदत मिळाल्यास पालकांचा ताण कमी होऊ शकतो. यामुळे महिलांचा रोजगारातील सहभाग वाढण्यास, एकल पालकांना आधार मिळण्यास आणि काम व कुटुंब यामध्ये समतोल राखण्यास मदत होईल. तज्ज्ञांच्या मते, हा नियम केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून अधिक समावेशक आणि कुटुंबपूरक कार्यसंस्कृती निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
जर तुमच्या कंपनीत सहा वर्षांखालील मुलांसाठी क्रेच सुविधा नसेल, तर सर्वप्रथम तुमची संस्था केंद्राच्या नव्या लेबर कोडच्या कक्षेत येते का, हे एचआर विभागाकडून तपासून घ्या. पात्र असल्यास क्रेच भत्ता मिळण्याबाबत लेखी माहिती मागवू शकता. काही संस्थांवर राज्य आणि केंद्र अशा दोन्ही नियमांचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक कंपनीतील अंमलबजावणी वेगळी असण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांनी नियम समजून घेऊन आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे.