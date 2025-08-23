धर्मस्थळामधील कथित बलात्कार आणि सामूहिक दफन प्रकरणात मोठा ट्विस्ट; SIT ची मोठी कारवाई

Dharmasthala Mass Burial Whistleblower Arrested: कर्नाटकातील एका गावात झालेल्या कथित सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात स्वतःला व्हिसलब्लोअर म्हणणाऱ्या तक्रारदारालाच अटक करण्यात आली आहे. यामुळे धर्मस्थळ "सामूहिक दफन" प्रकरणाने अनपेक्षित वळण घेतलं आहे. तक्रारदार सीएन चिन्नय्या उर्फ चेन्ना याला शपथ घेत खोटं बोलल्याबद्दल अटक करण्यात आली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्याचे दावे खोटे आणि बनावट असल्याचं आढळून आलं आहे.
धर्मस्थळाशी संबंधित घडामोडींमध्ये पहिल्यांदाच चेन्नाचे नाव घेण्यात आले आहे. कथित गुन्ह्यांमध्ये साक्षीदार म्हणून संरक्षण मागताना त्याने आपली ओळख लपवून ठेवली होती म्हणून त्याला यापूर्वी 'मास्क मॅन' म्हणून संबोधण्यात आले होते.
चौकशीदरम्यान, त्याने दंडाधिकाऱ्यांसमोर आपला जबाब नोंदवला होता. परंतु विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) खात्री पटली नाही. त्यांच्या निष्कर्षांवर आधारित उलटतपासणी दरम्यान, एसआयटीला तो खोटं बोलत असल्याचे आढळलं. त्यांनी त्याला साक्षीदार म्हणून दिलेलं संरक्षण काढून घेतलं आणि खोटी साक्ष दिल्याबद्दल अटक केली. आज सकाळी चेन्नाला न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात येत आलं होतं.
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक धक्कादायक वळण पाहायला मिळालं. एका महिलेने धर्मस्थळामधून तिची मुलगी बेपत्ता झाल्याच्या तिच्या दाव्यावरून माघार घेतली आहे. सुजाता भट यांनी दावा केला होता की. त्यांची मुलगी अनन्या भट, जी एमबीबीएसची विद्यार्थिनी होती, ती बेपत्ता झाली होती. नंतर तिने एका स्थानिक युट्यूब चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत अनन्या कधीच अस्तित्वात नव्हती असा धक्कादायक दावा केला. असं विधान करण्यासाठी दबाव आणण्यात आला होता असंही तिने सागितलं.
जुलैमध्ये चेन्नाने हातात कवटी घेऊन पोलीस ठाण्यात प्रवेश केला आणि दावा केला की त्याने दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील गावात शेकडो मृतदेह पुरण्यास मदत केली होती, ज्यात लैंगिक अत्याचार झालेल्या तरुणींचाही समावेश होता. धक्कादायक कबुलीजबाबात, त्याने असंही म्हटलं होतं की, जर नकार दिला तर त्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी देण्यात आली होती.
चेन्नाने पोलिसांना सांगितलं होतं की, त्याला फार अपराधी असल्यासारखं वाटत आहे. त्याला संरक्षण मिळाल्यानंतर तो पोलिस साक्षीदार बनण्यास आणि दफनभूमीची जागा दाखवण्यास तयार होता. त्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला.
या प्रकरणामुळे मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आणि भाजपने काँग्रेसवर मंदिर असणाऱ्या शहराची बदनामी करण्याचा प्रयत्न करण्याचा आणि हा प्रोपगंडा न थांबवण्याचा आरोप केला. भाजप या मुद्द्यावरून राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे.
ताज्या घडामोडींमुळे भाजपला सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी आणि एसआयटी चौकशी करण्यामागील त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासाठी आयतं कोलीत मिळालं आहे.
एनडीटीव्हीशी बोलताना, कर्नाटक भाजपचे प्रमुख बीवाय विजयेंद्र यांनी हिंदुत्वविरोधी कट रचल्याचा आरोप केला. "हा एक मोठा कट होता. हे कट आणि त्यामागील लोकांचा पर्दाफाश करणे आवश्यक आहे. आज धर्मस्थळ आहे; उद्या ते दुसरे मंदिर असेल. संपूर्ण अजेंडा हिंदुत्वविरोधी आहे. डावे आणि कम्युनिस्ट खेळत आहेत," असं ते म्हणाले.
भाजप आमदार भरत शेट्टी यांनी दावा केला की "मास्क मॅन" आणि सुजाता भट हे दुसऱ्यांच्या सूचनांचं पान करत आहेत. स्थानिक पोलिसांनी तक्रारदाराचे नार्को-विश्लेषणाची मागणी केल्यानंतर एसआयटीच्या स्थापनेवरही त्यांनी शंका व्यक्त केली.
धर्मस्थळात मृतदेह सापडल्यासारखे खोटे दावे करण्यामागे मोठ्या प्रमाणात फंडिंग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. काँग्रेस सरकारने हे "नाटक" चालू ठेवल्याचा आरोप करत, धार्मिक स्थळाला वाईट पद्धतीने दाखवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.
FAQ
1. धर्मस्थळ सामूहिक दफन प्रकरण म्हणजे काय?
कर्नाटकातील मंगळुरू जिल्ह्यातील धर्मस्थळ मंदिर परिसरात 1998 ते 2014 या कालावधीत शेकडो मृतदेह गुपचूप दफन केल्याचा किंवा जाळल्याचा आरोप एका माजी स्वच्छता कर्मचाऱ्याने केला आहे. या मृतदेहांपैकी अनेक महिला आणि मुलींचे असून, त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि हत्येच्या खुणा होत्या, असा दावा आहे. या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथक (SIT) करत आहे.
2. या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
3 जुलै 2025 रोजी, एका माजी स्वच्छता कर्मचाऱ्याने मॅजिस्ट्रेटसमोर जबाब नोंदवला की, त्याने 1995 ते 2014 या कालावधीत मंदिर प्रशासनाच्या आदेशानुसार शेकडो मृतदेह दफन केले किंवा जाळले. यानंतर 19 जुलै 2025 रोजी कर्नाटक सरकारने डीजीपी प्रणव मोहंती यांच्या नेतृत्वाखाली SIT स्थापन केली.
3. तक्रारदार कोण आहे?
तक्रारदार हा धर्मस्थळ मंदिरात 1995 ते 2014 या कालावधीत स्वच्छता कर्मचारी म्हणून काम करणारा व्यक्ती आहे. त्याची ओळख गुप्त ठेवण्यात आली आहे. त्याने दावा केला की, मंदिर प्रशासनाने त्याला मृतदेह दफन करण्यास किंवा जाळण्यास भाग पाडले, आणि नकार दिल्यास मारहाण व कुटुंबाला धमक्या दिल्या गेल्या. मात्र, त्याच्या जबाबात विसंगती आढळल्याने SIT ने त्याला अटक केली आहे.