'स्वातंत्र्यावेळी मोदी पंतप्रधान असते तर फाळणी झालीच नसती'; योगी आदित्यनाथ यांचा दावा

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी एक वक्तव्य केलं होतं. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा नरेंद्र मोदी किंवा सरदार वल्लभभाई पटेल पंतप्रधान असते तर देशाचे विभाजन झाले नसते, असा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी केला. तसंच, देशाच्या फाळणीला काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
केंद्र सरकारतर्फे 2021 पासून 14 ऑगस्ट हा दिवस 'फाळणी वेदना स्मृती दिन' म्हणून पाळला जातो. यानिमित्त लखनऊमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. हे तेच लोक आहेत जे 1947मध्ये देशाचे विभाजन आणि त्यानंतर झालेल्या नरसंहाराला कारणीभूत आहेत. योगी आदित्यनाथ यांच्या या वक्तव्याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
स्वातंत्र्याच्या वेळी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असते तर भारताला काहीच धोका पोहोचला नसता. या देशाला काँग्रेसच्या भित्रेपणाची मोठी किंमत मोजावी लागली. यांचं चरित्र तुम्ही सर्वांनी सीएए विरोधादरम्यान पाहिलंच असेल, असंही ते म्हणाले आहेत.
योगी आदित्यनाथ म्हणाले, की "1947मध्ये पाकिस्तानने मागणी केलेली नसतानाही त्यांना सिंध, बंगाल आणि पंजाबचा हिंदूबहुल भाग देण्यात आला. त्यातही बंगालमधील बंगाली बहुल गावे बांगलादेशसाठी जबरदस्तीने रिकामी करायला लावण्यात आली. सत्तेसाठी अधीर झालेल्या काँग्रेसची ही लज्जास्पद कृती होती," असा आरोप आदित्यनाथ यांनी केला.
ज्यांच्यावर देशाने विश्वास ठेवला होता. त्या विश्वासाचा बदला त्यांनी धोका देऊन दिला. जे लोक 1947 मध्ये गप्प बसले त्यांनी तेव्हाही आवाज उठवला नाही. कारण त्यांची नजर केवळ सत्तेवर होती. त्यांनी देशाची किंमत देत सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. आजही त्यांची कामे अशीच आहेत, अशी टीका योगी आदित्यनाथ यांनी काँग्रेसवर केली आहे.
भारताच्या फाळणीला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीच्या नावावर विद्यापीठ उभारणाऱ्या व्यक्तीची सपा आज बाजू घेत आहे. ते म्हणत आहेत की आम्ही सत्तेत आलो तर त्याला गृहमंत्री बनवू. यांना पुन्हा दंगे घडवायचे आहेत. ज्याने मुझफ्फरनगर आणि सहारनपूरच्या दंगेखोरांना मुख्यमंत्री निवासस्थानी आणून सन्मानित केले, अशा व्यक्तीच्या समर्थनात हे लोक युक्तिवाद करत आहेत. यांची लाजिरवाणी विचारसरणी बघा, असंही योगींनी म्हटलं आहे.