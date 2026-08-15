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'स्वातंत्र्यावेळी मोदी पंतप्रधान असते तर फाळणी झालीच नसती'; योगी आदित्यनाथ यांचा दावा

स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा नरेंद्र मोदी किंवा सरदार वल्लभभाई पटेल पंतप्रधान असते तर देशाचे विभाजन झाले नसते, असा दावा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी शुक्रवारी केला.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:35 AM IST
'स्वातंत्र्यावेळी मोदी पंतप्रधान असते तर फाळणी झालीच नसती'; योगी आदित्यनाथ यांचा दावा
Image Credit: Congress and SP responsible for 1947 partition Yogi Adityanath claims

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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