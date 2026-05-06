इंडिया आघाडीला पहिला झटका! काँग्रेसने आघाडी तोडली, विजयच्या TVK ला पाठिंबा जाहीर

Congress breaks alliance with DMK: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर आता सरकार स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. यादरम्यान काँग्रेसने टीव्हीकेला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर डीएमके पक्षासोबतची आघाडी तोडली आहे.   

शिवराज यादव | Updated: May 6, 2026, 03:05 PM IST
Congress breaks alliance with DMK: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीके पक्षाने ऐतिहासिक विजयाची नोंद केली आहे. टीव्हीके सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला आहे. यानंतर आता राज्यात नवं सरकार स्थापन करण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. यादरम्यान काँग्रेसने डीएमके पक्षासोबतची आघाडी तोडली आहे. काँग्रेसने तामिळनाडूत सरकार गठीत करण्यासाठी विजयच्या टीव्हीके पक्षाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. 

काँग्रेसने स्पष्ट केलं आहे की, "टीव्हीके सोबतची आमची युती केवळ फक्त या सरकारची स्थापना करण्यासाठीच नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या भविष्यातील निवडणुकांसाठीही आहे." तामिळनाडूमध्ये टीव्हीकेला पाठिंबा दिल्यानंतर, केंद्रातील इंडिया आघाडीत काँग्रेस DMK सोबत कायम राहील की नाही? याविषयी शंका उपस्थित होत आहे. मात्र यासंदर्भात कोणतंही अधिकृत निवेदन जारी करण्यात आलेलं नाही.

टीव्हीकेला काँग्रेसचं समर्थन

याआधी काँग्रेसने विजयचा पक्ष टीव्हीकेला सरकार स्थापन करण्यासाठी आपला पाठिंबा असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. काँग्रेस नेतृत्व आणि तामिळनाडू काँग्रेस कमिटीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे (AICC) तामिळनाडू प्रभारी गिरीश चोडणकर यांनी प्रेस रिलीज जारी करत, टीव्हीकेचे अध्यक्ष विजय यांनी काँग्रेसकडून औपचारिकपणे पाठिंबा मागितला होता अशी माहिती दिली. 

पाठिंबा देताना ठेवली अट

त्यांनी नमूद केलं की, तामिळनाडूच्या जनतेने आणि खासकरुन तरुणांनी एका धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी आणि लोकहित पाहणाऱ्या सरकारच्या बाजूने स्पष्ट व भक्कम जनादेश दिला आहे. या जनादेशाचा आदर राखत, काँग्रेस पक्षाने 'TVK' ला आपला पूर्ण पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, पक्षाने हेदेखील स्पष्ट केले की, हा पाठिंबा एका विशिष्ट अटीसह आहे. या आघाडीमध्ये भारताच्या संविधानाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही धार्मिक शक्तीचा समावेश केला जाऊ नये. 

तसंच टीव्हीके आणि काँग्रेसची ही आघाडी फक्त सरकारपुरती मर्यादित नसेल असंही काँग्रेसने प्रेस रिलीजमधून स्पष्ट केलं आहे. भविष्यात स्थानिक संस्था, लोकसभा आणि राज्यसभा निवडणुकीतही आम्ही एकत्र असू असं काँग्रेसने स्पष्ट केलं आहे. पेरुंथलैवर कामराज, पेरियार आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या पाऊलवाटांवर चालत, दोन्ही पक्ष सामाजिक न्याय आणि संविधानिक मूल्यांचे जतन करण्याचा निर्धार करतील असंही त्यांनी सांगितलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

