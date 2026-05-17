/प्रवासादरम्यान रात्री दीडला कारखाली उतरलेल्या काँग्रेस नेत्याचा संर्पदंशाने मृत्यू; राहुल गांधीही हळहळले

Congress Leader Died Snake Bite: हादरवून टाकणारा घटनाक्रम समोर आला असून या तरुण नेत्याच्या निधनाबद्दल राहुल गांधींबरोबरच काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनाही दु:ख व्यक्त केलं आहे.
Congress Leader Died Snake Bite: गोव्यामध्ये एक धक्कादायक घटना घडली असून सर्पदंशांमुळे एका तरुण नेत्याचा अकाली मृत्यू झाल्याने काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मयत व्यक्तीचं नाव केतर भाटीकर असं आहे. 41 वर्षीय केतन हे काँग्रेसचे नेते आणि गोव्यामधील प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट होते. गुरुवारी 14 मे च्या रात्री केतन यांना सर्पदंश झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. सदर प्रकार हा गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमेवरील करमनल घाटात घडली.
केतन भाटीकर कर्नाटकातील दांडेली येथील एका बैठकीतून परत येत होते. रात्री वाहनातून उतरताना त्यांना साप चावला. केतन हे फोन चेक करण्यासाठी गाडीतून उतरले होते त्यावेळीच त्यांना रात्री दीडच्या सुमारास सर्पदंश झाल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना तातडीने धारबंदोरा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. तिथे डॉक्टरांनी त्यांच्यावर प्रथमोपचार केले. मात्र सापाचं विष शरीरात भिनल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरांनी रात्री तीन-सव्वा तीनच्या सुमारास त्यांना मृत घोषित केले.
केतन भाटीकर यांच्याकडे गोवा काँग्रेसचे युवा चेहरा म्हणून पाहिलं जात होतं. फोंडा पोटनिवडणुकीसाठी केतन भाटीकर हे काँग्रेसचे प्रमुख उमेदवार होते. ऐनवेळी ही निवडणूक रद्द झाली होती. पूर्वी केतन भाटीकर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत होते, नंतर ते काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले होते. केतन यांचं आकस्मिक निधन हा काँग्रेससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. केतन यांच्या निधनाने काँग्रेसने एक अत्यंत उमदा नेता गमावल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
मडगावमधील दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयात केतन भाटीकर यांच्या पार्थिवावर शवविच्छेदन करण्यात आलं. शवविच्छेदन अहवालात सर्पदंशामुळेच मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे. केतन यांचा मृत्यू फुरसे नावाचा अत्यंत विषारी साप चावल्याने झाल्याचे वैद्यकीय चाचणीतून स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्या उजव्या हातावर फुरशा सापाने दोन वेळा चावा घेतल्याचे शवविच्छेदनादरम्यान दिसून आलं. सापाने दंश केलेल्या ठिकाणी सापाच्या दाताच्या खुणाही आढळून आल्या. भाटीकर यांच्या शरीरात विष फार जास्त प्रमाणात होते. फुरसे सापाचे विष हृदयात गेल्याने केतन यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय तपासणीत आढळून आले.
लोकसभेतील विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांसह अनेक नेत्यांनी केतन यांच्या निधनानंतर शोक व्यक्त केला आहे.
Deeply saddened by the untimely passing of Dr. Ketan Bhatikar ji, our young Congress leader from Goa.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2026
He was a renowned physiotherapist who served the people with commitment and conviction.
My heartfelt condolences to his family, friends and loved ones. pic.twitter.com/CLrSho58MX
केतन यांचं पार्थीव साईनगर-फोडा येथील निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं होतं. फोंडा येथील मुक्तिधामामध्ये सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास केतन यांचे वडील किर्तीकुमार प्रभू-भाटीकर यांनी मुलाच्या पार्थिवाला मुखाग्नी दिला. केतन यांच्या पश्चात वडील किर्तीकुमार, आई कादंबरी भाटीकर, थोरला भाऊ, डॉ. कौतुक, वहिनी असा परिवार आहे.