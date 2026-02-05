'काँग्रेसकडे ना कोणता विचार, ना कोणती दूरदृष्टी..' राज्यसभेत पंतप्रधान मोदींकडून सडकून टीका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देत आहेत. पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान विरोधकांनी सभात्याग केला. विरोधकांच्या अनुपस्थितीतही पंतप्रधानांचे भाषण सुरू राहिले. त्यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला, कारण त्यांच्याकडे इच्छाशक्ती किंवा दूरदृष्टी नाही. तत्पूर्वी, राज्यसभेत सभागृह नेते जेपी नड्डा आणि विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात जोरदार बाचाबाची झाली. राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच, खरगे यांनी लोकसभेत मागील घटनेचा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हटले की, विरोधी पक्षनेत्याला तिथे बोलू दिले जात नाही. नड्डा यांनी त्यांना अडवले आणि सांगितले की, ते येथे दुसऱ्या सभागृहाच्या बाबींवर चर्चा करू शकत नाहीत.
लोकसभेत कामकाज सुरू होताच, गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. दुपारी १२ वाजता कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर, विरोधी पक्ष सदस्यांनी पुन्हा वेलमध्ये गर्दी केली. गोंधळादरम्यान, सभापती ओम बिर्ला यांनी आभार प्रस्ताव मतदानासाठी ठेवला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "मी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी आलो आहे." पंतप्रधान मोदी बोलल्यानंतर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गोंधळ घातला. त्यांनी "तंटामुक्ती चालणार नाही" अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "देश आज वेगाने विकास करत आहे. आपण थांबू नये किंवा मागे वळून पाहू नये. आपण एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचत आहोत. जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा देश जगात सहाव्या क्रमांकावर होता, परंतु या लोकांनी (काँग्रेसने) तो दहाव्या क्रमांकावर नेला आहे."
पंतप्रधान मोदींच्या भाषणादरम्यान, विरोधकांनी घोषणाबाजी केली आणि सभागृहातून वॉकआउट केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "जे निराश होऊन निघून गेले आहेत त्यांना उत्तर द्यावे लागेल. काँग्रेसमुळे देशाला त्रास होत आहे. काँग्रेसकडे दूरदृष्टी नाही आणि इच्छाशक्ती नाही. स्वतःला राजा मानणारे देखील आर्थिक समानतेबद्दल बोलतात. हेच दिवस आपल्याला पाहायचे राहिले आहेत का?" पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या भाषणाचे कौतुक केले आणि म्हटले की त्यांनी समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या चिंता दूर केल्या.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की जग एका नवीन जागतिक व्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. आपण एका अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचलो आहोत. जग आपले महत्त्व ओळखत आहे. भारताने नऊ प्रमुख देशांशी व्यापार करार केले आहेत. भारत हा अनेक देशांचा विश्वासू भागीदार आहे आणि जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे. जग आपल्या प्रतिभेचे महत्त्व ओळखत आहे. भारत आपली क्षमता दाखवत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारतावर भाषण देताना म्हटले की, "देश धोरणांच्या आधारे पुढे जात आहे. आज, देश सुधारणा एक्सप्रेसमध्ये स्वार होत आहे. भारत जगाशी स्पर्धा करण्यास तयार आहे. प्रमुख देश भारतासोबत व्यापार करण्यास उत्सुक आहेत. आम्ही युरोपियन युनियन (EU) सोबत सर्व करारांची जननी म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. आज, देश धोरणांच्या आधारे पुढे जात आहे."