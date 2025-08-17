'भारत-पाकिस्तान फाळणीसाठी काँग्रेस जबाबदार'; एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात उल्लेख

NCERTच्या पुस्तकात भारत-पाकिस्तान फाळणीसाठी मोहम्मद अली जिना, काँग्रेस पक्ष आणि लॉर्ड माउंटबॅटन यांना जबाबदार धरण्यात आलं. NCERT ने इयत्ता 6 वी ते 8 वी आणि 9 वी ते 12 वी साठी भारत-पाक फाळणीवर 2 नवीन मॉड्यूल जारी केलेत. त्यात फाळणीची मागणी मोहम्मद अली जिना यांनी केली होती. काँग्रेसने ती मान्य केली आणि लॉर्ड माउंटबॅटनने ती अंमलात आणली, असा उल्लेख आहे. 'फाळणीचा दोष' या नावाच्या भागात ही माहिती देण्यात आलीय. मात्र यावर काँग्रेसनं पलटवार केलाय. हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीगच्या जुगलबंदीमुळे फाळणी झाली, असा दावा काँग्रेस नेते पवन खेडा यांनी केला.