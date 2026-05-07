VIDEO: 'नाही म्हणजे नाही', महिला आमदाराने काँग्रेस नेत्याला भरसभेत रोखलं, गैरकृत्य करण्याचा होता प्रयत्न!

Kerala News: केरळमध्ये एका सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते चेरियन फिलिप यांनी पक्षाच्याच महिला आमदार बिंदू कृष्णा यांच्याशी केलेल्या गैरवर्तणुकीमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. फिलिप यांनी बिंदू कृष्णा यांना सार्वजनिकरीत्या मिठी मारण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला आमदारांनी अत्यंत कडक शब्दांत आणि कृतीने विरोध दर्शवला. त्यांच्या या कृतीचा व्हिडीओ सोशल मीडियात खूप व्हायरल होतोय. तसेच आमदार बिंदू कृष्णा यांच्या कृतीचे कौतुकदेखील केले जात आहे.
एका सार्वजनिक व्यासपीठावर काँग्रेस कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची उपस्थिती असताना ही घटना घडली. मंचावर वावरताना चेरियन फिलिप अचानक आमदार बिंदू कृष्णा यांच्या जवळ आले आणि त्यांनी त्यांना मिठीत घेण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रकार इतका अनपेक्षित होता की, उपस्थित लोक काही क्षण स्तब्ध झाले. मात्र, बिंदू कृष्णा यांनी तत्काळ सावरत त्यांना आपल्यापासून दूर ढकलले.
या घटनेचा जो व्हिडिओ समोर आला आहे, त्यात बिंदू कृष्णा यांची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येते. कोणीतरी आपल्या संमतीशिवाय आणि अशा प्रकारे जवळ येणे त्यांना मुळीच रुचले नाही. त्यांनी केवळ फिलिप यांना मागे ढकलले नाही, तर त्यांच्या देहबोलीतून आपला तीव्र निषेधही व्यक्त केला. एका महिला लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक ठिकाणी दाखवलेली ही तत्परता सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.
चेरियन फिलिप हे केरळच्या राजकारणातील एक अनुभवी चेहरा आहेत. मात्र, त्यांच्या या कृतीने त्यांच्या अनुभवावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. प्रदीर्घ काळ डाव्या आघाडीत राहिल्यानंतर ते पुन्हा काँग्रेसमध्ये परतले होते. एका जबाबदार नेत्याकडून सार्वजनिक कार्यक्रमात अशा प्रकारच्या 'बालिश' किंवा 'अमर्याद' वागणुकीची अपेक्षा कोणालाही नव्हती. त्यामुळे सोशल मीडियावरदेखील त्यांच्याविरोधात संताप व्यक्त होतोय.
A video from the Kerala Pradesh Congress Committee headquarters in Thiruvananthapuram has gone viral after Cherian Philip allegedly attempted to hug newly elected Kollam MLA Adv. Bindu Krishna despite her apparent reluctance during a legislative party meeting.— Hate Detector (HateDetectors) May 7, 2026
हा व्हिडिओ इंटरनेटवर उपलब्ध होताच नेटकऱ्यांनी चेरियन फिलिप यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. "पद आणि वयाचे भान विसरलेले नेते" अशा शब्दांत त्यांचा निषेध केला जातोय. "महिलांना राजकारणात सुरक्षित वातावरण मिळावे असे वाटत असेल, तर अशा नेत्यांवर कडक कारवाई व्हायला हवी," अशी मागणी जोर धरत आहे.
या घटनेमुळे काँग्रेस पक्षाची मोठी नाचक्की झाली आहे. एकीकडे पक्ष महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारत असताना, दुसरीकडे पक्षांतर्गतच महिला नेत्यांना अशा प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. विरोधकांनी या मुद्द्याचे भांडवल करत काँग्रेसवर 'संस्कारहीन' राजकारणाचा आरोप केला आहे. या प्रकरणावर पक्षाचे वरिष्ठ नेतृत्व काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ही घटना केवळ एका राजकीय पक्षापुरती मर्यादित नसून ती समाजात महिलांच्या प्रति असलेल्या मानसिकतेचे दर्शन घडवते. एखाद्या स्त्रीची संमती नसताना तिला स्पर्श करणे किंवा तिच्या वैयक्तिक कक्षेत शिरकाव करणे हे कायद्याने आणि नैतिकतेने चुकीचे आहे. बिंदू कृष्णा यांनी ज्या धैर्याने प्रतिकार केला, तो इतर महिलांसाठी एक महत्त्वाचा संदेश देणारा ठरला आहे.
राजकारण असो वा समाजकारण, महिलांच्या सन्मानाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही. चेरियन फिलिप यांची ही कृती त्यांच्या राजकीय प्रतिमेला तडा देणारी ठरली असून, आमदार बिंदू कृष्णा यांनी दिलेला लढा हा 'सन्मानाचा लढा' म्हणून पाहिला जात आहे.