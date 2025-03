'पक्षाचे अनेक लोक घरी यायचे अन्..,' काँग्रेस महिला नेत्याच्या आईचं धक्कादायक विधान; सुटकेसमध्ये भरला होता मृतदेह

हरियाणाच्या रोहतकमधील सांपला कस्बा बस स्थानकाजवळ 1 मार्चला निळ्या रंगाची बेवारस सुटकेस पडली होती. लोकांची नजर बॅगेवर पडल्यानंतर त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत बॅग उघडून पाहिलं असता त्यात चक्क एका तरुणीचा मृतदेह होता. धक्कादायक म्हणजे हा मृतदेह दुसऱ्या तिसऱ्या कोणाचा नव्हे तर काँग्रेस नेता हिमानी नरवालचा (Himani Narwal) होता.

हिमानी नरवाल तीच काँग्रेस कार्यकर्ता आहे, जिचा भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधींसोबतचा फोटो व्हायरल झाला होता. हिमानी रोहतकमध्ये भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाली आणि श्रीनगरपर्यंत गेली होती.

आतापर्यंतच्या तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, हिमानीची हत्या करुन तिचा मृतदेह सुटकेसमध्ये भरुन फेकून देण्यात आला. पण पोलिसांना अद्याप मारेकऱ्यांची माहिती मिळालेली नाही. हिमानीच्या आईने यावर बोलताना सांगितलं की, "अनेक लोक माझ्या मुलीबद्दल मनात राग धरुन होते. इतक्या कमी वयात ती इतकी यशस्वी कशी झाली हे अनेकांना रुचत नव्हतं". त्यांनी मुलीच्या हत्येमागे पक्षातील एखाद्या सदस्याचा हात असू शकतो अशी शक्यताही बोलून दाखवली आहे.

#WATCH | Body of a woman Congress worker found in a suitcase | Rohtak, Haryana: Savita, mother of deceased Himani Narwal says, "...Election and party claimed my daughter's life. She made some enemies due to that. These (perpetrators) could be even from the party, they could be… pic.twitter.com/cozG3xD4gB

— ANI (@ANI) March 2, 2025