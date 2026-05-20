PM मोदींनी मेलोनी यांना 'मेलोडी' गिफ्ट केल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले 'देश संकटात असताना...'

Rahul Gandhi on Narendra Modi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रोमच्या दौऱ्यादरम्यान इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासाठी भारतातून एक खास भेट नेली होती. त्यांनी 'पार्ले'च्या 'मेलोडी' टॉफींचे एक पाकिट भेट दिलं. ही गोड भेट म्हणजे, या दोन प्रभावशाली नेत्यांमधील मैत्रीपूर्ण संबंधाला प्रेमाने दिलेल्या 'मेलोडी' या टोपणनावावर आधारित संदर्भ यामागे होता. दरम्यान यावरुन काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी टीका केली आहे. आर्थिक संकट डोक्यावर घोंगावत असताना, आपले पंतप्रधान टॉफी वाटत आहेत असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राहुल गांधींनी एक्सवर पोस्ट शेअर करत म्हटलं आहे की, "शेतकरी, तरुण, महिला, कामगार आणि छोटे व्यापारी, प्रत्येकजण रडत आहे तर दुसरीकडे पंतप्रधान हसत आहेत, 'रील्स' बनवत आहेत आणि भाजपचे सदस्य टाळ्या वाजवत आहेत". हे काही नेतृत्व नव्हे, तर केवळ एक प्रकारचा नाटकीपणा आहे असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
आर्थिक तूफ़ान सर पर है, और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफ़ी बाँट रहे हैं!— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 20, 2026
किसान, युवा, महिलाएँ, मज़दूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं - PM हंसकर रील बना रहे हैं, और BJP वाले ताली बजा रहे हैं।
यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है।
नरेंद्र मोदींनी मागील 12 वर्षांपासून संविधानावर हल्ला केला आहे. नरेंद्र मोदी देशाला वाचवू शकत नाहीत. आता फक्त शेतकरी, मजूर देशाला वाचवू शकतात. त्यांनी आता सर्वांचे हात बांधले आहेत अशी टीका त्यांनी रायबरेलमधील सभेत केली.
पंतप्रधान मोदी इटलीत चॉकलेट वाटतायतय. टॉफी वाटणं बंद करा असंही त्यांनी म्हटलं. तुमचे मित्र अंबानी देशातील तेल आजही बाहेर निर्यात करत आहे. आजही करोडोंचं तेल देशाबाहेर जात आहे. हे तेल आपल्या देशातील लोकांना हवं आहे. पण तुम्ही कोणत्या देशात आहात माहिती नाही असं ते म्हणाले आहेत.
इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान मोदी त्यांना 'मेलोडी' टॉफी भेट देताना दिसत आहेत. या व्हिडिओमध्ये त्या म्हणतात, "पंतप्रधान मोदींनी मला एक अप्रतिम भेट दिली आहे, खरोखरच एक उत्कृष्ट टॉफी." यानंतर, पंतप्रधान मोदी आणि त्या दोघेही एकत्र "मेलोडी!" असं म्हणतात. त्यानंतर दोन्ही नेत्यांना हसू आवरत नाही.
पंतप्रधान मोदींनी जॉर्जिया मेलोनी यांची डिनरच्या वेळी भेट घेतली. त्यानंतर हे दोन्ही नेते कोलेसियमला भेट देण्यासाठी एकाच गाडीतून एकत्र प्रवास करत गेले. या कृतीला पंतप्रधान मोदींची "कार डिप्लोमसी" म्हणून संबोधले जाते. अशी एक पद्धत आहे ज्यामध्ये ते इतर नेत्यांसोबत एकाच वाहनातून प्रवास करतात; यातून दोन्ही राष्ट्रांमधील मैत्रीचा संदेश जगाला देण्याचा प्रयत्न असतो.
मोदी आणि मेलोनी यांची नावं एकत्र करून तयार करण्यात आलेला 'Melodi' हा हॅशटॅग, सर्वप्रथम इटलीच्या पंतप्रधानांनी 2023 मध्ये तयार केला होता. दुबई येथे पार पडलेल्या COP-28 परिषदेदरम्यान त्यांनी हा हॅशटॅग वापरला होता. त्यानंतर, हा हॅशटॅग सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला. त्यावेळीही, मेलोनी यांनी सोशल मीडियावर मोदींसोबतचा एक फोटो शेअर करताना 'Melodi' या हॅशटॅगचा वापर केला होता.
पंतप्रधान मोदी मंगळवारी रोममध्ये दाखल झाले. नरेंद्र मोदी 5 देशांच्या दौऱ्यावर गेले होते. संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांचा दौरा त्यांनी केला.