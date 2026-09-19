'व्यवस्थेला विद्यार्थी नाही, तर अंधभक्त हवेत', 'छात्रों की गूंज'मधून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; मोदींच्या मिमिक्रीची चर्चा

काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी इंदूरमधील 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. आपल्या भाषणात त्यांनी व्यवस्था, लोकशाही आणि विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारण्याच्या सवयीबद्दल भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी, 'अंधभक्त' हा शब्द वापरून त्यांनी अनेक मुद्देही मांडले. व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी म्हटले की, या व्यवस्थेला विद्यार्थ्यांऐवजी अंधभक्त हवे असतात. राहुल गांधींच्या मते, विद्यार्थी प्रश्न विचारतात आणि त्यांची वृत्ती जिज्ञासू असते; म्हणूनच ही व्यवस्था त्यांना धोका मानते.
त्यांनी न्यायपालिका, इतर संस्था आणि निवडणूक आयोगाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. राहुल गांधींनी नमूद केले की, विद्यार्थी कोणतीही गोष्ट मूकपणे स्वीकारत नाहीत; त्याऐवजी, संबंधित संस्था आपली कर्तव्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यात का अपयशी ठरत आहेत? असा प्रश्न ते विचारतात. त्यांच्या भाषणाचा एक मोठा भाग तरुणांमध्ये प्रश्न विचारण्याची सवय टिकवून ठेवण्याच्या महत्त्वावर केंद्रित होता.
LIVE: Chhatron Ki Goonj | Indore, Madhya Pradesh https://t.co/mkLPDcMUUq— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 19, 2026
या कार्यक्रमादरम्यान राहुल गांधी म्हणाले की, एखादी गोष्ट केवळ सांगितली म्हणून विद्यार्थी ती स्वीकारत नाहीत, तर त्यामागची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी या गुणधर्माचा संबंध व्यवस्थेला वाटणाऱ्या धोक्याशी जोडला. 'अंधभक्त' या शब्दाचा वापर करत त्यांनी निरीक्षण नोंदवले की, अशा मानसिकतेची माणसे कशावरही प्रश्न विचारत नाहीत. राहुल यांच्या मते, उत्तरे मागणाऱ्यांऐवजी, प्रश्न न विचारता सर्व काही स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींनाच ही व्यवस्था प्रोत्साहन देते.