Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /व्यवस्थेला विद्यार्थी नाही, तर अंधभक्त हवेत, छात्रों की गूंजमधून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; मोदींच्या मिमिक्रीची चर्चा

'व्यवस्थेला विद्यार्थी नाही, तर अंधभक्त हवेत', 'छात्रों की गूंज'मधून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; मोदींच्या मिमिक्रीची चर्चा

काँग्रेस खासदार राहुल गांधींनी इंदूरमधील 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. आपल्या भाषणात त्यांनी व्यवस्था, लोकशाही आणि विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारण्याच्या सवयीबद्दल भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी, 'अंधभक्त' हा शब्द वापरून त्यांनी अनेक मुद्देही मांडले.

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 19, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:59 PM IST
'व्यवस्थेला विद्यार्थी नाही, तर अंधभक्त हवेत', 'छात्रों की गूंज'मधून राहुल गांधींचा सरकारवर हल्लाबोल; मोदींच्या मिमिक्रीची चर्चा

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
दीपिका-रणवीर पुन्हा झाले आई-बाबा! घरात दुसऱ्यांदा लक्ष्मीचे आगमन! सोशल मिडियावर केली पोस्ट
2
3
4
5