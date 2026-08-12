'तुम्ही थोडे बदललात,' रेवती सुळेच्या रिसेप्शनमध्ये खर्गे-मोदींचा सामना, पंतप्रधान म्हणाले 'अच्छा...'; प्रियंका गांधीही पाहत राहिल्या

राजकारणातील अनेक दिग्गज नेते नवी दिल्लीतील 6 जनपथ येथे एकत्र जमले तेव्हा सर्वांच्या नजरा तिथे वळल्या होत्या. सुप्रिया सुळेंची मुलगी रेवती सुळेच्या रिसेप्शन सोहळ्यासाठी हे सर्व नेते एकत्र आले होते. नवदाम्पत्याला आशीर्वाद देण्यासाठी अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावली. संसदेत एकमेकांवर जोरदार टीका कऱणारे अनेक नेते यावेळी मैत्रीपूर्ण वातावरणात संवाद साधताना दिसले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांचा असाच एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हा आले, तेव्हा राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह इतर काही जण उभे होते. पंतप्रधान मोदींनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याशी हस्तांदोलनासाठी पुढाकार घेतला आणि काँग्रेस नेत्यानेही त्याला प्रतिसाद दिला. यानंतर जे काही घडलं त्यानंतर सर्वांना हसू अनावर झालं,
नरेंद्र मोदींनी हात जोडून प्रियांका गांधी यांना नमस्कार केला. "प्रियांकाजी, कशा आहात?" अशी विचारणा मोदींनी केली. त्यावर प्रियांका गांधींनी "मी ठीक आहे. तुम्ही कसे आहात?" असं विचारलं. "मी तसाच आहे," असे उत्तर देत नरेंद्र मोदी जात होते. यावेळी, हा संवाद ऐकेत असलेले काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे मिश्किलपणे म्हणाले, "तसं नाहीये. तुम्ही थोडे बदलला आहात". यानंतर "अच्छा!" म्हणत पंतप्रधानांनी हसून खर्गेंच्या हातावर हलकीशी थाप मारली. यावेळी इतर जणही हसू लागले.
दिल्लीतील 6 जनपथ येथे रेवती सुळे आणि नागपूरचे उद्योजक सारंग लखानी यांच्या लग्नानिमित्त एका भव्य रिसेप्शनचे आयोजन करण्यात आले होते. या जोडप्याचा विवाह जून महिन्यात मुंबईत झाला होता, तर दिल्लीतील हा कार्यक्रम त्यांच्या लग्नानंतरचा भव्य स्वागत सोहळा होता. या सोहळ्याला अनेक दिग्गज राजकीय नेत्यांनी हजेरी लावून नवविवाहित जोडप्याला शुभेच्छा दिल्या.
केंद्रीय मंत्री अमित शाह, एस. जयशंकर, हरदीप सिंग पुरी, गजेंद्र सिंग शेखावत, रामदास आठवले आणि चिराग पासवान हे या कार्यक्रमातील प्रमुख पाहुण्यांमध्ये समाविष्ट होते. काँग्रेसचे खासदार दीपेंद्र हुड्डा आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर एकमेकांशी हस्तांदोलन करताना आणि हसताना दिसले.
सोनिया गांधी उपस्थितांची भेट घेत असताना फोटो काढण्याच्या वेळी शेवटी जाऊन उभ्या राहिल्या होत्या. त्यावेळी सुप्रिया सुळे यांनी त्यांना नवविवाहित जोडप्याच्या मध्ये आणून उभे केले आणि राहुल गांधी यांनाही त्यांच्या अगदी जवळ बोलावून घेतले. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादवही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
प्रसिद्ध खेळाडू आणि भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या (IOA) अध्यक्षा पी. टी. उषा तसेच माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनीही या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या स्वागत समारंभादरम्यान नेतेमंडळी एकाच टेबलावर बसून अनौपचारिक गप्पा मारताना दिसली.