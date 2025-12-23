भारतात लवकरच नव्या धर्माची घोषणा? थेट लोकसभेत पोहचलं प्रकरण; महाराष्ट्र कनेक्शन चर्चेत

New Religion In India: लोकसभेमध्ये महाराष्ट्राच्या एका खासदाराने केलेली मागणी मान्य करण्यात आली तर एका नव्या धर्माला मान्यता द्यावी लागेल. धर्मनिरपेक्ष भारतात हा नवा धर्म जाहीर करण्याची मागणी कोणी आणि कशासाठी केली? हा खासदार कोण आहे? त्याचं नेमकं म्हणणं काय आहे? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेऊयात...
लोकसभेत ही अनोखी मागणी करणाऱ्य काँग्रेसचे खासदाराचं नाव आहे आहे, गोवाल कागदा पडवी. आदिवासी समाजाची स्वतंत्र ओळख असावी अशी मागणी पडवी यांनी केली आहे. पाडवी यांनी आपलं म्हणणं मांडताना आदिवासी समाजाच्या स्वतंत्र धार्मिक व सांस्कृतिक ओळखीची मागणी करत आपली भूमिका लोकसभेच्या सदनामध्ये मांडली.
पडवी यांनी केंद्र सरकारकडे आग्रह धरला आहे की, जनगणना आणि शासकीय कागदपत्रांमध्ये आदिवासी समाजाला स्वतंत्र धार्मिक श्रेणी म्हणून मान्यता द्यावी. तसेच शेड्युल्ड ट्राइब (‘Scheduled Tribe’) ऐवजी ‘आदिवासी ’ हा शब्द वापरण्यात यावा, अशी मागणीही पडवी यांनी केली आहे.
खासदार पडवी यांचा दावा आहे की आदिवासी समाज हा जनगणनेच्या आधीपासून अस्तित्वात आहे आणि त्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक ओळख कोणत्याही एका धर्मात पूर्णपणे सामावून घेता येत नाही. त्यासाठी त्यांनी 1931 च्या ब्रिटिशकालीन जनगणनेचा संदर्भ दिला असून, त्या वेळी आदिवासी समाज स्वतंत्र श्रेणीत नोंदवला गेला होता. त्या जनगणनेचे आयुक्त हटन यांनी आदिवासी धर्माबाबत निरीक्षण नोंदवत, आदिवासी समाजाच्या हळूहळू होणाऱ्या हिंदूकरणाच्या प्रक्रियेचा उल्लेख केला होता.
आदिवासी समाजाला वेगळा धर्म म्हणून घोषित करण्याच्या भूमिकेला न्यायालयीन निरीक्षणांचाही आधार असल्याचं पडवी यांनी आपलं म्हणणं मांडताना म्हटलं. 2011 मध्ये राम रतन विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, गोंडसारख्या आदिवासी जमातींच्या स्वतःच्या रूढी आणि धार्मिक प्रथा आहेत आणि त्यांच्यावर हिंदू संहिताबद्ध कायदे लागू होत नाहीत. 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सरणा धर्मासंदर्भातील सुनावणीत केंद्र सरकारने अनेक आदिवासी स्वतःला हिंदू मानत नाहीत, हे मान्य केलं. तसेच 2021 मध्ये ओडिशा उच्च न्यायालयाने सरणा धर्म ही स्वतंत्र धार्मिक ओळख असल्याचं मान्य केलं.
मात्र या मागणीवर सोशल मीडियावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. दरम्यान, खासदार गोवाल पडवी यांनी स्पष्ट केलं आहे की, ही मागणी कोणताही समाज तोडण्यासाठी नसून आदिवासी समाजाची ऐतिहासिक ओळख जपण्यासाठी आहे. पडवी यांची ही मागणी मान्य करण्यात आली तर देशात खरोखरच 'आदिवासी' अशी धार्मिक ओळख आणि पर्यायाने धर्म निर्माण होईल.