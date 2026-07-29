/‘ज्यांनी गर्भवतीवर बलात्कार करणाऱ्या...’, नव्या शिक्षणमंत्र्यांवरुन राडा; प्रियंका गांधी पंतप्रधानांचा उल्लेख करत काय म्हणाल्या? Video

मंगळवारी लोकसभेमध्ये विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेसंदर्भातील पेपरफुटीवरुन केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा म्हणून केलेल्या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. महिन्याभराहून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर प्रधान यांनी राजीनामा दिला असला तरी या आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्जवरुन संसदेत राडा झाला. काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी सरकारला धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांवर पॅलेट गन्सचा वापर करण्याचे आदेश कोणी दिले? असा सवाल प्रियंका यांनी केला. आपल्या भाषणादरम्यान प्रियंका यांनी प्रधान यांची जागा घेणारे देशाचे नवे शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावरही निशाणा साधला. प्रल्हाद जोशींचा वादग्रस्त उल्लेख केल्यावरुन संसदेच्या सभागृहात गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. प्रियंका यांनी प्रल्हाद जोशींचा असा उल्लेख केला की स्वत: प्रल्हाद जोशींनी संतापून त्यावर आक्षेप घेतला.
धर्मेंद्र प्रधानांच्या जागी प्रल्हाद जोशींची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवड केल्याच्या मुद्द्यावरुन प्रियंका गांधींनी, "पंतप्रधानांनी नव्या शिक्षण मंत्रिपदी अशा व्यक्तीची निवड केली आहे, ज्यांनी गर्भवती महिलेवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना मुक्त करण्यास सहमती आणि आनंद व्यक्त केला होता," असा टोला लगावला. प्रियंका यांनी दिलेला हा संदर्भ 2002 च्या बिलकिस बानो प्रकरणातील 11 दोषींच्या 2022 मधील अकाली सुटकेशी संबंधित होता. "महिला आरक्षण आणि महिला अधिकारांची भाषा करणाऱ्या सरकारने अशी नियुक्ती करून देशातील कोट्यवधी मुलींना चुकीचा संदेश दिला आहे," असं प्रियंका गांधी आपल्या भाषणात म्हणाल्या. नव्या शिक्षण मंत्र्यांचा हा असा उल्लेख ऐकून सत्ताधारी खासदार संतापले.
आपल्यावर झालेल्या आरोप ऐकून प्रल्हाद जोशी उत्तर द्यायला उभे राहिले आणि त्यांनी हे आरोप खोडून काढले. “प्रियंकाजींनी बोलण्यापूर्वी सत्यता तपासावी होती. चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी. मी आरोप फेटाळतो. त्यांनी माफी मागावी आणि त्यांना सस्पेंड करावे,” अशी मागणी प्रल्हाद जोशींनी केली. यानंतर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी प्रियंका गांधींनी ज्या पद्धतीने प्रल्हाद जोशींचा उल्लेख केला त्याला 'चरित्रहनन' म्हटले आणि कार्यवाहीतून काढून टाकण्याची मागणी लोकसभा अध्यक्षांकडे केली.
#WATCH | Delhi | In Lok Sabha, Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, " The Prime Minister appointed a new Education Minister, a person who expressed consent and even happiness over the release of those convicted of raping a pregnant woman... "— ANI (@ANI) July 28, 2026
Objecting to this, Union Minister… pic.twitter.com/ahJOgjgQDI
भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे आणि इतरांनीही प्रियंका गांधींनी केलेल्या उल्लेखाला विरोध दर्शवला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हस्तक्षेप केला आणि काही भागाची नोंद कार्यवाहीतून काढून टाकली. दरम्यान, प्रियंका यांनी वृत्तपत्रे आणि व्हिडिओ दाखवून पुरावे देण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर हा वाद शांत झाला.