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‘ज्यांनी गर्भवतीवर बलात्कार करणाऱ्या...’, नव्या शिक्षणमंत्र्यांवरुन राडा; प्रियंका गांधी पंतप्रधानांचा उल्लेख करत काय म्हणाल्या? Video

लोकसभेच्या सभागृहामध्ये प्रियंका गांधींनी आपल्या भाषणात केलेल्या उल्लेखावरुन तुफान राडा झाल्याचं पाहायला मिळालं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 29, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 12:03 PM IST
‘ज्यांनी गर्भवतीवर बलात्कार करणाऱ्या...’, नव्या शिक्षणमंत्र्यांवरुन राडा; प्रियंका गांधी पंतप्रधानांचा उल्लेख करत काय म्हणाल्या? Video
Image Credit: लोकसभेच्या सभागृहात त्या विधानावरुन झाला वाद (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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‘ज्यांनी गर्भवतीवर बलात्कार करणाऱ्या...’, नव्या शिक्षणमंत्र्यांवरुन राडा; प्रियंका गांधी पंतप्रधानांचा उल्लेख करत काय म्हणाल्या? Video
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