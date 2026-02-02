English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
  • डोकलामजवळ चिनी टँक असताना मोदी आणि राजनाथ यांनी लष्करप्रमुखांना काय सांगितलं? ते मला बोलू देत नाहीत, राहुल गांधींचा मोठा आरोप

'डोकलामजवळ चिनी टँक असताना मोदी आणि राजनाथ यांनी लष्करप्रमुखांना काय सांगितलं? ते मला बोलू देत नाहीत,' राहुल गांधींचा मोठा आरोप

Rahul Gandhi Questions over Doklam to Narendra Modi Rajnath Singh: मला सुरक्षेच्या मुद्द्यावर सभागृहात बोलायचे होते. माजी लष्करप्रमुखांनी राजनाथ सिंह यांना काय म्हटलं? सरकार का घाबरत आहे? हे मला माहित नाही असं काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले आहेत.  

शिवराज यादव | Updated: Feb 2, 2026, 05:12 PM IST
"डोकलामजवळ चिनी टँक असताना मोदी आणि राजनाथ यांनी लष्करप्रमुखांना काय सांगितलं? ते मला बोलू देत नाहीत," राहुल गांधींचा मोठा आरोप

Rahul Gandhi Questions over Doklam to Narendra Modi Rajnath Singh: संसदेत झालेल्या प्रचंड गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज मंगळवारी (3 फेब्रुवारी 2026) सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी सभागृहातून बाहेर पडले आणि म्हणाले की त्यांना बोलण्यापासून रोखलं जात आहे. त्यांनी सांगितले की डोकलामजवळ चिनी रणगाडे असताना पंतप्रधान मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लष्करप्रमुखांना जे सांगितले होते त्यावर चर्चा करण्याची त्यांना परवानगी दिली जात नाही. त्यांनी म्हटलं की, "राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह गप्प का आहेत? मला माहित नाही की सरकारला कशाची भीती आहे?"

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी दावा केला की, सरकारने पुस्तकाचं प्रकाशन रोखलं आहे. माजी लष्करप्रमुख त्यांचे विचार व्यक्त करू इच्छित होते आणि मोदी सरकार सत्य लपवत आहे. त्यांनी असाही आरोप केला की सरकार त्यांना संसदेत बोलू देत नाही.

'चीन आपल्या दिशेने येत असताना त्यांच्या 56 इंचाच्या छातीचे काय झाले'

काँग्रेस खासदार म्हणाले, "मला फक्त दोन किंवा तीन ओळी बोलायच्या आहेत आणि सर्व काही स्पष्ट होईल. मोदी आणि राजनाथ सिंह यांनी लष्करप्रमुखांना जे सांगितले ते मी पुन्हा सांगू इच्छितो. त्यांना काय समस्या आहे हे मला माहित नाही. चीन आपल्या दिशेने येत असताना त्यांच्या 56 इंचाच्या छातीचे काय झाले हे माजी लष्करप्रमुख नरवणे यांचे पुस्तक स्पष्ट करते".

'अप्रकाशित पुस्तकावर चर्चा करता येणार नाही'

ओम बिर्ला यांच्या अनुपस्थितीत जगदंबिका पाल यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या आगमनानंतर विरोधकांनी गोंधळ घातला. यावेळी राहुल गांधींना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरच बोला असा सल्ला अध्यक्षांनी दिला.  “विरोधी पक्षनेत्यालाही इतरांप्रमाणे बोलण्याची संधी आहे,” असं मत त्यांनी मांडलं. राहुल गांधी म्हणाले, हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे. यावर सभापतींनी अप्रकाशित पुस्तकावर चर्चा करता येणार नाही, त्याला कोणतेही पुरावे नाहीत असं उत्तर दिलं अन् कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित करण्यात आलं. 

सभागृहात नेमकी कशी चर्चा झाली? 

अध्यक्षांनी हे सदन नियमाने चालते. तुम्हाला बोलण्यासाठी सभागृह आहे. पण त्यासाठी काही नियम, प्रक्रिया आहेत. तुम्ही जे बोलायचं ते नियमाने बोला असं सांगितलं. यानंतर राहुल गांधी बोलण्यासाठी उभे राहिले आणि म्हणाले, "माझ्या हातात एक मॅगझिन आहे. मला त्यातील एक संदर्भ कोट करायचा आहे". अखिलेश यादवांनी सांगितलं की, चीनचा विषय संवेदनशील आहे. र काही महत्वाची माहिती असेल तर विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलू दिलं पाहिजे. 

'कोणाच्या मनमानिने हे सभागृह चालत नाही'

संसदीय कार्यमंत्री किरण रेजूजी यांनी यावर, आम्ही राहुल गांधींना ऐकण्यासाठी बसलो आहोत. नियमाने जे बोलायचं ते बोला. आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा आहे. हे सदन सिस्टीम ने चालते. कोणाच्या मनमानिने हे सभागृह चालत नाही असं म्हणत विरोध दर्शवला. 

राहुल गांधींनी म्हटलं की, राष्ट्रपतींच भाषण जागतिक राजकारण आणि वेगळ्या विषयावर असलं पाहिजे. मी फक्त नरवणे यांच्या पुस्तकाचा दाखला देत आहे. सत्ताधारी पक्षाने लगेच विरोध केला. हे घाबरत का आहेत? यात अस काही लिहिलं आहे की हे मला वाचू देत नाहीत. हे ((सत्ताधारी पक्ष)) का घाबरत आहेत? 

अध्यक्षांनी कोणतंही पुस्तक, पेपर इथे दाखवता येणार नाही असं सांगितलं असता राजनाथ सिंह यांनी राहुल गांधी ज्या पुस्तकाचा उल्लेख करत आहेत ते पुस्तक का प्रकाशित झालेलं नाही. जर पुस्तक प्रकाशित होऊ देत नव्हते तर मग त्यांनी कोर्टाकडून का परवानगी घेतली नव्हती हे निदर्शनास आणून दिलं.  

'चीन कैलाश सरोवरपर्यंत आला होता'

राहुल गांधींनी म्हटलं की, चीन आणि भारताच्या नात्याबद्दल बोलायचं आहे. चीन कैलाश सरोवर पर्यंत आला होता. मी काय बोलावं हे मला तुम्ही लिहून द्या असं ते अध्यक्षांना म्हणाले. यावर अध्यक्षांनी मी काय तुमचा सल्लागार नाही. पण सदनाचे नियम आणि मर्यादा मी तुम्हाला सांगतो असं म्हटलं. चीनचे टँक कैलाश पर्वतावर चढत होते असंही राहुल गांधींनी म्हटलं 

विरोधी पक्षनेते स्वतः नियम पाळत नाहीत. तेच जर नियम पाळत नसतील तर त्यांच्याकडून त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांनी काय शिकावं असं संसदीय कार्यमंत्री म्हणाले.  

'आंतरराष्ट्रीय विषयावर आम्ही काहीच बोलू नये'

राहुल गांधींनी म्हटलं की, मी पुस्तकाला कोट करत नाही. मी मॅगझिनला कोट करत आहे. मग तुम्ही म्हणाले मॅगझिनला कोट करू शकत नाही. मग मी चीन भारत बाबत बोलायला लागलो पण मला तुम्ही बोलू देत नाहीत.म्हणजे तुमचं म्हणण आहे की आंतरराष्ट्रीय विषयावर आम्ही काहीच बोलू नये. राजनाथ सिंह आणि पंतप्रधान यांच्या चारित्राबद्दल नरवणे यांनी पुस्तकात लिहिलं आहे.

ही गोष्ट चीन बाबत नाही. ही गोष्ट पंतप्रधान यांच्याबाबत आहे असं राहुल गांधी म्हणाले. त्यावर अध्यक्षांनी तुम्हाला बोलायचं नसेल तर मी पुढच्या व्यक्तीला बोलायला सांगेन असं सांगत अखिलेश यादवांना बोलण्यास सांगितलं. 

अमित शाह यांनी यावेळी पुन्हा एकदा तुम्ही तेजस्वी सूर्या यांच भाषण पुन्हा पाहा. त्यांनी कुठेही सरकारच्या देशभक्तीवर शंका उपस्थित केली नाही याकडे लक्ष वेधलं. पुस्तकात जे लिहिलेलं आहे ते तुम्ही वाचू शकत नाही. अध्यक्षांनी याला विरोध केला आहे. हे अत्यंत चुकीचं आहे असं सांगितलं  होतं. 

 

