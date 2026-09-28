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'दोन प्रौढ व्यक्तींचे संमतीने विवाहबाह्य शारीरिक संबंध असल्याचे पुरावे...', हायकोर्टाकडून काँग्रेस खासदाराची निर्दोष मुक्तता

हे प्रकरण 2025 पासून न्यायप्रविष्ठ होतं. मात्र या प्रकरणाचे धागेदोरे अगदी सहा वर्ष मागे म्हणजेच 2020 पर्यंत जातात असं तक्रारदार महिलेनं म्हटलं होतं. नेमकं हे प्रकरण काय आणि न्यायालयात काय झालं जाणून घेऊयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 28, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Sep 28, 2026, 11:30 AM IST
'दोन प्रौढ व्यक्तींचे संमतीने विवाहबाह्य शारीरिक संबंध असल्याचे पुरावे...', हायकोर्टाकडून काँग्रेस खासदाराची निर्दोष मुक्तता
Image Credit: पूर्वी हा खासदार भाजपाचा आमदार होता (फाइल फोटो, सौजन्य - सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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