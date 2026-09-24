/मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारांच्या अडचणीत वाढ! काँग्रेस महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार विरोधात इतर दोन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी तक्रार केल्याचे समोर आलंय. तर विरोधकांनीही ज्ञानेश कुमार हे सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी काम करतात आणि निष्पक्षतेचा भंग केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या घडामोडींमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असताना आता ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याचे चिन्ह आहे. कारण मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावाची तयारी केली आहे.
काँग्रेस पक्षाच्या सूत्रांनी वृत्तसंस्था एएनआयला सांगितलं की, विरोधी पक्ष मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोगाची नोटीस सादर करतील. काँग्रेसने विरोधी पक्षांशी या विषयावर चर्चा केलीय. येत्या दोन आठवड्यात ही नोटीस सादर करण्यात येणार आहे.
Opposition parties to move impeachment motion notice against CEC Gyanesh Kumar in both Houses of Parliament; Congress has reached out to Opposition parties on the issue. It will be submitted within the next two weeks: Congress Sources pic.twitter.com/yrxYVauc3i— ANI (@ANI) September 24, 2026
त्यासोबतच काँग्रेसने आपल्या राज्य शाखांना २५ सप्टेंबर रोजी आपापल्या राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच या मोर्चाद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना अटक करून पदावरून हटवण्याची मागणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.