'संविधानावरील हल्ला परतवून लावला', महिला आरक्षणाशी संबंधित विधेयक नापास झाल्यानंतर राहुल गांधींची पहिली प्रतिक्रिया

शिवराज यादव | Updated: Apr 17, 2026, 08:49 PM IST
Rahul Gandhi on The Constitution Amendment Bill Failing Test in Lok Sabha: महिला आरक्षणाच्या कायद्यात सुधारणा करणारे 'संविधान दुरुस्ती विधेयक' लोकसभेत नामंजूर झालं आहे. यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation Bill) आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) (Union Territories Laws Amendment Bill) ही दोन्ही विधेयकं पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालं असतं, तर दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी वरील दोन विधेयकांपैकी एकाची आवश्यकता भासली असती.

कोणतेही संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी मतदानाच्या वेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता असते. सभागृहातील सध्याची सदस्यसंख्या पाहता, संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक असलेला संख्याबळ 'एनडीए'कडे (NDA) उपलब्ध नव्हतं.

दरम्यान विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर राहुल गांधींनी संसदेबाहेर प्रतिक्रिया देताना, आम्ही संविधानावरील हल्ला परतवून लावला असल्याचं म्हटलं. राहुल गांधी म्हणाले की, "संविधानावरील हा हल्ला आम्ही परतवून लावला आहे. आम्ही हे स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे महिला आरक्षण विधेयक नसून, भारताची राजकीय रचना बदलण्याचा प्रयत्न आहे".

मी पंतप्रधानांना सांगत आहे: जर तुम्हाला महिला विधेयक हवं असेल, तर 2023 चं विधेयक मांडा आणि त्याची अंमलबजावणी करा. संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारला पाठिंबा देईल असंही त्यांनी म्हटलं. 

एक्सवरील पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "दुरुस्ती विधेयक फेटाळण्यात आलं आहे. त्यांनी महिलांच्या नावाखाली संविधान मोडण्यासाठी एक असंवैधानिक मार्ग वापरला. भारताने ते पाहिले आहे. भारताने ते रोखले आहे. संविधानाचा जयजयकार असो".

प्रियांका गांधींची प्रतिक्रिया

"हा मुद्दा महिला आरक्षणाबाबतचा नसून लोकशाहीचा होता. महिला आरक्षणाची सांगड मतदारसंघ पुनर्रचनेशी (delimitation) घालण्याला आम्ही कधीच संमती देऊ शकत नाही. हे विधेयक मंजूर होणे शक्यच नव्हते. आपल्या देशातील लोकशाहीचा हा एक मोठा विजय आहे," अशी प्रतिक्रिया प्रियांका गांधींनी दिली आहे. "हाथरस, उन्नाव आणि मणिपूर येथील घटनांबाबत ज्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, तेच आता 'महिलाविरोधी मानसिकते'बद्दल बोलत आहेत?," अशी टीकाही त्यांनी केली. 

लोकसभेत बिघडलं सरकारचं गणित

लोकसभेत कोणतेही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. सभागृहात ‘संविधान (131 वी) दुरुस्ती विधेयकावर मतदान झालं असता, बाजूने 298 आणि विरोधात 230 मतं पडली. 

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

