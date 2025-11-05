बोगस मतदारांचा भांडाफोड करताना राहुल गांधींकडून सर्वात मोठी चूक, जाणून घ्या ब्राझीलच्या 'त्या' मॉडेलचं सत्य

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
लोकसभा विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा बोगस मतदानावरुन निवडणूक आयोगाला धारेवर धरलं आहे. ब्राझीलची नागरिक मॅथ्यूज फरेरोने हरियाणात स्विटीपासून ते सरस्वतीपर्यंत 22 नावांनी मतदान केल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 5, 2025, 03:18 PM IST
काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज नव्याने निवडणूक आयोगावर निशाणा साधत हायड्रोजन बॉम्ब फोडला. राहुल गांधी यांनी 'H फाइल्स' प्रेझेंटेशनमध्ये ब्राझीलमधील मॉडेलच्या उल्लेख करत तिने 22 वेळा मतदान केल्याचा दावा केला. हरियाणात या मॉडेलने नाव बदलून 22 वळा मतदान केलं. कधी सीमा, कधी स्विटी कर कधी सरस्वती बनून मतदान केलं असं राहुल गांधी म्हणाले. या मॉडेलचं नाव Matheus Ferroro असल्याचं काँग्रेस आणि राहुल गांधींकडून सांगितलं जात आहे. नेमकी ही Matheus Ferroro कोण आहे जाणून घ्या...

राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत जिचा उल्लेख केला ती ब्राझीलमधील एक मॉडेल असल्याचं बोललं जात आहे. पण तपासणी करण्यात आली असता, या महिलेचं नाव Matheus Ferroro नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. 

ब्राझीलमधील या मॉडेलचं नाव Matheus Ferroro असल्याचा दावा होत आहे. पण राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत फोटोसह उल्लेख केलेल्या या महिलेचं नाव Matheus Ferroro  नाही. याउलट या मॉडेलचा फोटो ज्या फोटोग्राफरने क्लिक केला आहे त्याचं नाव Matheus Ferroro  आहे. हा फोटो Unsplash, Pexels वर फोटोग्राफरच्या प्रोफाइलवर दिसत आहे. 

हा फोटो रॉयल्ट्री फ्री इमेज एजन्सीवर उपलब्ध आहे. जो अनेक युट्यूब व्हिडीओ, ऑनलाइन ई-कॉर्मसवर प्रोडक्टसह वापरण्यात आला आहे. 

काँग्रेसने मॉडेलचं नाव Matheus Ferroro असल्याचं सांगितलं

काँग्रेस केरळने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "ब्राझीलची नागरिक मॅथ्यूज फरोरोने हरियाणात स्विटीपासून ते सरस्वतीपर्यंत 22 नावांनी मतदान केलं. या आश्चर्याला @ECISVEEP! हरियाणा निवडणुकीत घोळ झाल्याचे आणखी पुरावे हवेत का?".

पत्रकार परिषदेपूर्वी काँग्रेसने त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर "हायड्रोजन बॉम्ब लोडिंग" अशी पोस्ट केली होती, म्हणजेच काहीतरी मोठा खुलासा होणार आहे असं त्यांनी सूचित केलं होतं. काँग्रेस खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत "एच फाइल्स" नावाने सादरीकरण सादर केले, ज्यामध्ये त्यांनी मतचोरीचा मुद्दा उपस्थित केला.

राहुल म्हणाले की हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र सारख्या राज्यांमधून निवडणूक अनियमिततेच्या असंख्य तक्रारी आल्या आहेत. मतदान करण्यासाठी वापरलेला फोटो प्रत्यक्षात ब्राझिलियन मॉडेलचा फोटो होता हे देखील त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर (ECI) बनावट मतदार न काढल्याचा थेट आरोप केला. त्यांनी असे म्हटले की जर त्यांनी असे केले तर निवडणूक निष्पक्ष होईल, परंतु निवडणूक आयोगाला निष्पक्ष निवडणूक नको आहे. ते म्हणाले की भाजप काय करत आहे याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

congress Haryana Files H Files matheus ferroro

