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2029 मध्ये राहुल गांधींना PM बनवण्यासाठी राज्यातील सत्ता सोडण्यास तयार; तिसरा पर्याय चर्चेत येताच काँग्रेस आक्रमक

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनापासून पुन्हा एकदा 2029 च्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कंबर कसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनानंतर जेन-झीवर सर्वच पक्षांचं विशेष लक्ष असणार आहे. या निवडणुकींसाठी आतापासूनच तयारी सुरु असताना सहकारी पक्षांना सोबत घेण्यासाठीही मोठे पक्ष प्रयत्नशील आहेत. मात्र दक्षिणेतील एका राज्यात आताच या निवडणुकीवरुन मित्रपक्षांमध्ये इशाऱ्याची भाषा सुरु झाली आहे. 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधी यांना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम'ने (TVK) पाठिंबा न दिल्यास काँग्रेसचे मंत्री राज्य मंत्रिमंडळातून राजीनामा देतील, असा इशारा तामिळनाडूचे पर्यटन मंत्री एस. राजेश कुमार यांनी दिला. विशेष म्हणजे तिसरा पर्याय चर्चेत आल्याने काँग्रेस आक्रमक झाल्याचं सांगितलं जात आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 01, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 11:21 AM IST
2029 मध्ये राहुल गांधींना PM बनवण्यासाठी राज्यातील सत्ता सोडण्यास तयार; तिसरा पर्याय चर्चेत येताच काँग्रेस आक्रमक
Image Credit: काँग्रेस नेत्याचं विधान चर्चेत (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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