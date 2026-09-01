/2029 मध्ये राहुल गांधींना PM बनवण्यासाठी राज्यातील सत्ता सोडण्यास तयार; तिसरा पर्याय चर्चेत येताच काँग्रेस आक्रमक

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनापासून पुन्हा एकदा 2029 च्या लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी कंबर कसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. विशेष म्हणजे या आंदोलनानंतर जेन-झीवर सर्वच पक्षांचं विशेष लक्ष असणार आहे. या निवडणुकींसाठी आतापासूनच तयारी सुरु असताना सहकारी पक्षांना सोबत घेण्यासाठीही मोठे पक्ष प्रयत्नशील आहेत. मात्र दक्षिणेतील एका राज्यात आताच या निवडणुकीवरुन मित्रपक्षांमध्ये इशाऱ्याची भाषा सुरु झाली आहे. 2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून राहुल गांधी यांना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या 'तमिळगा वेत्री कळघम'ने (TVK) पाठिंबा न दिल्यास काँग्रेसचे मंत्री राज्य मंत्रिमंडळातून राजीनामा देतील, असा इशारा तामिळनाडूचे पर्यटन मंत्री एस. राजेश कुमार यांनी दिला. विशेष म्हणजे तिसरा पर्याय चर्चेत आल्याने काँग्रेस आक्रमक झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
शनिवारी जॉर्ज रॉबिन्सन यांनी 'कन्याकुमारी पश्चिम जिल्हा काँग्रेस समिती'चे अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. या पदग्रहण समारंभात बोलताना राजेश कुमार यांनी सत्ताधारी टीव्हीकेला हा इशारा दिला. 2029 मध्ये राहुल गांधी भारताचे पंतप्रधान होतील, असा विश्वास राजेश कुमार यांनी व्यक्त केला आहे. तामिळनाडूमधील 'टीव्हीके'च्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार एका संवेदनशील टप्प्यावर असतानाच हा इशारा देण्यात आल्याने याकडे वेगवेगळ्या अर्थाने पाहिलं जात आहे. 'टीव्हीके' सरकारने काँग्रेसला मंत्रिमडळात स्थान दिलं आहे. 1967 नंतर पहिल्यांदाच काँग्रेसला तामिळनाडूमध्ये मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये काँग्रेसकडे दोन मंत्रिपदं आहेत.
टीव्हीकेचे नेते विजय यांना 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार म्हणून पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत असतानाच राजेश कुमार यांची हे विधान केलं आहे. टीव्हीकेचे नेते सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (PWD) आधव अर्जुन यांनी यापूर्वी म्हटले होते की, देशातील सर्वोच्च पदावर तामिळनाडूतील नेत्याची वर्णी लागावी.नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यानंतर पंतप्रधानपदासाठीच्या प्रमुख पर्यायांमध्ये विजय यांचा समावेश असल्याचं एका सर्वेक्षणातून पुढे आल्याने या चर्चेने अधिक जोर धरला.
2026 च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत टीव्हीकेने 108 जागा जिंकत राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून सत्ता मिळवली. परंतु 234 सदस्यांच्या सभागृहात बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या 118 जागांचा टप्पा गाठण्यात त्यांना अपयश आले होते. त्यानंतर, आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यासाठी पक्षाने काँग्रेस आणि इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवला आणि विजय यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतली.
राज्य मंत्रिमंडळात काँग्रेसचे पुनरागमन ही तामिळनाडूच्या राजकारणातील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड ठरलेली असतानाच आता या आघाडीत काँग्रेसच्या इशाऱ्याने बिघाडी होते की काय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. डीएमकेच्या नेतृत्वाखालील सरकारांना बाहेरून पाठिंबा दिलेल्या काळाचाही विचार केला तरी 1967 पासून काँग्रेस तामिळनाडूमध्ये प्रत्यक्ष सत्तेत सहभागीपासून दूरच राहिली होती.