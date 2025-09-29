English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एअरपोर्टवर CRPF जवानाने लपून काढले अभिनेत्रीचे तसले फोटो, रंगेहाथ पडकल्यावर..; हादरवणारा Video

CRPF Jawan Clicked Women Photos At Indian Airport: या अभिनेत्रीने स्वत:च्या सोशल मीडियावर हा सारा प्रकार कसा घडला आणि तिने या व्यक्तीला रंगेहाथ कसं पडलं याचा व्हिडीओ पोस्ट केलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 29, 2025, 01:40 PM IST
हा व्हिडीओ व्हायरल झालाय

CRPF Jawan Clicked Women Photos At Indian Airport: आपल्यापैकी अनेकांनी विमानाने प्रवास करताना विमानतळावर सीआरपीएफ जवानांची फौज तैनात असल्याचं पाहिलं असेल. केंद्रीय राखीव दल म्हणजेच सीआरपीएफचे जवान हे अनेक महत्त्वाच्या ठिकाणांवर तैनात केले जातात जिथे अत्यंत कठोर सुरक्षेची गरज असेल. मात्र लोकांच्या संरक्षणासाठी तैनात केलेल्या याच जवानांपैकी एखादा येणाऱ्या जाणाऱ्या महिलांचे चोरुन फोटो काढत असेल तर? असाच काहीसा दावा एका अभिनेत्रीने केला असून यासंदर्भातील एका व्हिडीओही तिने पोस्ट केला आहे. या व्हिडीओमुळे एकच खळबळ उडली आहे. 

कोणी पोस्ट केला व्हिडीओ?

सोशल मीडियावरील इन्फ्युएन्सर आणि अभिनेत्री आयेशा खानने अलीकडेच नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर तिच्यासोबत घडलेला धक्कादायक प्रकार सोशल मीडियावरुन जगजाहीर केला आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानाने लपूनछपून तिचे फोटो काढल्याचा आरोप आयेशा खानने केला आहे. तिने पुरावा म्हणून एक व्हिडीओही शेअर केला आहे. या व्हिडिओला 40 लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून आरोप करणाऱ्या आयेशाने सीआरपीएफ जवान तिचे फोटो काढताना फोन कॉलवर असल्याचे भासवत होता असंही म्हटलं आहे. 

व्हिडीओत काय आहे?

व्हायरल रीलमध्ये आयशा खानने या जवानाला रंगेहाथ पकडल्याचं दिसत आहे. आयशा खान या व्यक्तीला तिचे लपूनछपून काढलेले फोटो डिलीट करण्यास सांगत आहे. “हटा दिया, वो ऑटोमॅटिक क्लिक हुआ था,” (मी फोटो काढून टाकले आहेत; ते एक चुकून क्लिक झालेले) असे त्या माणसाने आयशाने आक्षेप घेतल्यावर फोटो डिलीट करताना सांगितले. व्हिडीओमध्ये या व्यक्तीच्या गळ्यात सीआरपीएफचं ओळखपत्र दिसत आहे. घटनेची माहिती शेअर करताना आयशा खानने, “16 सप्टेंबर 2025 रोजी सकाळी दिल्ली विमानतळावर (टर्मिनल 1) मला खूप त्रासदायक अनुभव आला. एक माणूस फोन कॉलवर असल्याचे भासवत लपूनछपून माझे फोटो काढत होता. मी त्याला या बाबत जाब विचारला तेव्हा तो आधी नकार देत राहिला. मी त्याला त्याचा फोन पाहून असं म्हणून फोन पाहण्यास भाग पाडेपर्यंत तो नाहीच म्हणत होते. मात्र त्याच्याकडे माझे फोटो होते. त्याने माझ्या पायांचे फोटो काढले होते," असं म्हटलं आहे.

...तर तिला कुठे सुरक्षित वाटेल?

"सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे तो एक सीआरपीएफ कर्मचारी होता. त्यांच्यावरच आपली सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असते. जर एखादी महिला विमानतळावर अगदी कॅमेरांच्या देखरेखीखाली, अधिकाऱ्यांनी वेढलेली असताना आणि सशस्त्र सुरक्षा असतानाही सुरक्षित नसेल, तर तिला कुठे सुरक्षित वाटेल?" असा सवाल आयशा खानने विचारला आहे.

हा सरळ सरळ विश्वासघात

"भारतात महिलांची सुरक्षा ही एक क्रूर विनोद झाला आहे. त्यातही जेव्हा आपले संरक्षण करण्याचे काम करणारे त्या विश्वासाचे उल्लंघन करतात, तेव्हा हे केवळ गैरवर्तन नसतं तर त्याचा याहूनही अधिक मोठा अर्थ असतो. हा सरळ सरळ विश्वासघात आहे," असं भारतातील महिलांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आयशा खानने पोस्टमध्ये लिहिले आहे. 

पडले दोन गट

आयशाचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून सोशल मीडियावर यावरुन वादविवाद सुरू झाला. काही युझर्सने आयशा खान त्या पुरूषाच्याविरोधात उभी राहिल्याबद्दल तिचं कौतुक केलं आहे तर काहींनी सोशल मीडियावर त्याची ओळख पटेल असे फोटो पोस्ट केल्याबद्दल टीका केली. "जर तुमच्या पत्नीचे किंवा तुमच्या आयुष्यातील एखाद्या महिलेचे असे संमतीशिवाय फोटो काढले गेले असते तर?" तुम्हीही या व्यक्तीचा फोटो कशाला टाकला अशीच प्रतिक्रिया द्याल का? कृपया याबद्दल विचार करा," असा टोला एकाने हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यावरुन टीका करणाऱ्यांना लगावला आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटते कमेंट करुन नक्की कळवा.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

