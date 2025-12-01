'चावणारे तर आत बसले आहेत,' काँग्रेस खासदाराने संसदेत श्वान आणल्याने तुफान राडा, BJP म्हणतंय 'हे तर...'

Controversy over dog in Parliament: काँग्रेस खासदार संसदेत श्वान घेऊन आल्यानंतर एकच वाद निर्माण झाला. पक्षाच्या राज्यसभा खासदार रेणुका चौधरी यांनी श्वानाची संसदेतील खासदार आणि मंत्र्यांशी साधर्म्य दाखवल्याने या वादात आणखी भर पडली. आपल्या या कृत्याचं समर्थन करताना रेणुका चौधरी यांनी सांगितलं की, "चावणारे संसदेतच असतात". भाजपाने हे विधान खासदार आणि संसदेचा अपमान असल्याचं म्हटलं आहे.
रेणुका चौधरी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थिती लावण्यासाठी पोहोचल्या होत्या. यावेळी त्यांनी सोबत श्वानाचं पिल्लू आणलं होतं. रेणुका चौधरी यांनी श्वानाला नंतर कारमधून घरी पाठवलं. मात्र यावेळी त्यांनी तुलना केल्याने संसदीय शिष्टाचारावर चर्चा सुरु झाली.
श्वानाला आणल्याने होणाऱ्या टीकेवर रेणुका चौधरी यांनी नाराजी व्यक्त केली. तसंच आपण संसदेत येत असताना श्वानाला दत्तक घेतल्याचा दावा केला. संसदेत श्वानाला येण्यापासून रोखणारा कोणता कायदा आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांच्या कृतीची माहिती राज्यसभा सचिवालयाला देण्यात आली आणि त्यांच्या प्रवेशाचा सीसीटीव्ही व्हिडिओ तपासला जात आहे.
"कोणता प्रोटोकॉल? असा कोणता कायदा आहे का? मी संसदेत येत असताना एका अपघाताच्या ठिकाणी श्वानाचं पिल्लू दिसलं. ते एखाद्या गाडीखाली येईल अशी भीती असल्याने मी ते उचललं आणि कारमधून घेऊन आले. यानंतर मी त्याला घरी पाठवलं," असा खुलासा रेणुका चौधरी यांनी केला आहे. एखाद्या प्राण्याचा जीव वाचवल्याबद्दल कोणी आक्षेप कसा काय नोंदवू शकतं अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.
Those Who Bite Sit Inside: Row After Congress MP @RenukaCCongress Brings Dog To #Parliament!
https://t.co/QUtdb019C7#WinterSession #RenukaChowdhury pic.twitter.com/iCGEWENoQX
— AISHVARYA JAIN (@aishvaryjain) December 1, 2025
यादरम्यान त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. "जे चावतात ते संसदेत बसून सरकार चालवत आहेत. त्यात काही अडचण आहे का? जर मी एखाद्या प्राण्याची काळजी घेतली तर तो चर्चेचा विषय बनतो," असं त्या म्हणाल्या. तसंच भूतकाळात रस्त्यावरून अनेक स्वदेशी कुत्रे दत्तक घेतले असल्याचं म्हटलं.
भाजपाने मात्र यावर आक्षेप नोंदवत, नाटक असल्याचं म्हटलं आणि चौधरींवर संसदेचा अपमान केल्याचा आरोप केला. प्रवक्ते शहजाद पूनावाला म्हणाले की, काँग्रेस खासदाराने तिच्या सर्व सहकाऱ्यांची आणि संसदीय कर्मचाऱ्यांची तुलना श्वानाशी केली आहे.
"रेणुका चौधरी यांनी संसद आणि खासदारांचा अपमान केला आहे. त्या संसदेत श्वान घेऊन येतात आणि त्याबद्दल विचारले असता त्या म्हणतात की चावणारे आत आहेत. याचा अर्थ संसद, संसद कर्मचारी आणि खासदार, त्यांच्या मते श्वान आहेत. त्यांनी यापूर्वी ऑपरेशन महादेव आणि ऑपरेशन सिंदूरची खिल्ली उडवून आमच्या जवानांचा अपमान केला आहे," अशी टीका पूनावाला यांनी केली.
काँग्रेसला संसदेत धोरण नव्हे तर नाटक हवे आहे हे यावरुन सिद्ध होतं अशी टीकाही त्यांनी केली."काँग्रेस पक्षाने हे स्पष्ट केलं आहे की त्यांना संसदेत संवाद किंवा चर्चा नको आहे. त्यांना संसदेत व्यत्यय हवा आहे, कामकाज नव्हे. त्यांना धोरण नको आहे, नाटक हवे आहे. त्यांना घोषणाबाजी हवी आहे. त्यांना संघर्ष हवा आहे," अशी टीका त्यांनी केली.
हा रेणुका चौधरी आणि काँग्रेसचा खरा चेहरा आहे असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. "त्यांना लष्कर, संवैधानिक संस्था, निवडणूक आयोग, न्यायपालिका आणि संसदेबद्दल आदर नाही. खरं तर राहुल गांधी म्हणाले आहेत की त्यांना भारतीय राज्याशी लढायचे आहे," असं ते म्हणाले.
"हा त्यांचा खरा अजेंडा आहे. त्यांना राष्ट्रीय हितांपेक्षा कुटुंबाचे हितसंबंध जास्त महत्त्वाचे वाटतात. ते संसदेत नाटक आणि नाटक करण्याचे नवीन मार्ग शोधत आहेत. हा आंबेडकरांच्या संविधानाचा खूप मोठा अपमान आहे. रेणुका चौधरी आणि काँग्रेसने माफी मागावी," अशी मागणी त्यांनी केली आहे.