Exclusive Interview: 'क्रूझसाठी परदेशात जाण्याची गरज नाही' – आयपीओपूर्वी Cordelia Cruisesच्या व्यवस्थापनाने मांडली विकासाची योजना

मुंबई : वॉटरवेज लेजर टुरिझम आयपीओ: भारतीयांच्या सुट्ट्या घालवण्याच्या पद्धतीत वेगाने बदल होत आहेत. पूर्वी, सागरी क्रूझचा प्रवास ही केवळ श्रीमंत आणि परदेशी पर्यटकांची मक्तेदारी मानली जात असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या दृष्टिकोनात बदल होत आहे. या बदलाच्या केंद्रस्थानी 'वॉटरवेज लेजर टुरिझम' ही कंपनी आहे, जी जनतेमध्ये 'कॉर्डेलिया क्रूझेस' या ब्रँड नावाने अधिक ओळखली जाते.
कंपनीचा आयपीओ २३ जून रोजी खुला होत आहे. या आयपीओच्या आगमनापूर्वी, 'झी बिझनेस'चे मॅनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी यांनी कंपनीचे चेअरमन आणि सीईओ जुर्गन बायलोम तसेच सीएफओ निशिकांत उपाध्याय यांच्याशी विशेष चर्चा केली. भारतातील क्रूझ पर्यटनाबाबत त्यांची दूरदृष्टी (व्हिजन) काय आहे आणि पुढील वाटचालीसाठी त्यांची रणनीती काय आहे? 'वॉटरवेज लेजर टुरिझम' (Waterways Leisure Tourism) ही कंपनी 'कॉर्डेलिया क्रूझेस' (Cordelia Cruises) या ब्रँडअंतर्गत कार्यरत आहे आणि भारतीय सागरी क्रूझ बाजारपेठेत तिचा वाटा (मार्केट शेअर) सुमारे ७९% इतका आहे. आयपीओ (IPO) पूर्वी, 'झी बिझनेस'चे व्यवस्थापकीय संपादक अनिल सिंघवी यांनी कंपनीचे अध्यक्ष आणि सीईओ जुर्गन बायलोम (Jurgen Bailom) तसेच सीएफओ निशिकांत उपाध्याय यांच्याशी विशेष चर्चा केली.
प्रश्न: भारताशी संबंधित तुमची वैयक्तिक कहाणी काय आहे? भारतात क्रूझ व्यवसाय सुरू करण्याची कल्पना कशी सुचली?
जुर्गन बायलोम:
भारताशी माझा संबंध खूप जुना आहे. मी २०१८ पासून येथे आहे, पण त्याआधीही अनेक वर्षे मी भारताशी जोडलेलो होतो. जागतिक क्रूझ उद्योगातील कर्मचारी वर्गापैकी (क्रू मेंबर्स) सुमारे ४०% लोक भारतीय आहेत; त्यामुळे, भारत हा या क्षेत्राचा नेहमीच एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.
मला अजूनही ते दिवस आठवतात जेव्हा मुंबईला 'बॉम्बे' आणि चेन्नईला 'मद्रास' म्हटले जायचे. भारत हा जगातील सर्वात रोमांचक देशांपैकी एक आहे. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात लांब किनारपट्टी भारताला लाभली आहे. अशा देशात क्रूझ व्यवसायासाठी प्रचंड वाव आहे.
प्रश्न: 'वॉटरवेज लेजर टुरिझम'चे नेमके बिझनेस मॉडेल काय आहे?
जुर्गन बायलोम: आम्ही स्वतःला 'परवडणारी लक्झरी' (affordable luxury) देणारी कंपनी मानतो. आम्ही केवळ क्रूझचा प्रवास विकत नाही, तर सुट्टीचा एक परिपूर्ण अनुभव देतो. तुम्ही झोपेतून उठता तेव्हा दररोज एका नवीन ठिकाणी पोहोचलेले असता. यात हॉटेल्स बदलण्याची कटकट नाही किंवा चेक-इन आणि चेक-आउटचा ताण नाही. भारतीय कुटुंबांसाठी क्रूझ प्रवास सोपा आणि आरामदायी बनवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.
प्रश्न: इतर आंतरराष्ट्रीय क्रूझ कंपन्यांच्या तुलनेत 'कॉर्डेलिया क्रूझेस' वेगळी कशी आहे?
जुर्गन बायलोम:आम्ही आमच्या क्रूझचे संचालन 'भारतीय पद्धती'ने करतो. परदेशी क्रूझवर कदाचित बास्केटबॉल किंवा पाश्चात्य शैलीतील कार्यक्रम पाहायला मिळतील, पण आमच्या जहाजांवर तुम्हाला...
प्रश्न: क्रूझवरील सुट्टीचा आनंद घेणे ही अजूनही केवळ श्रीमंतांचीच गोष्ट मानली जाते का?
जुर्गन बायलोम: अजिबात नाही. सामान्य भारतीय कुटुंबाला क्रूझ प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हे आमचे मुख्य ध्येय आहे. आमच्या प्रवाशांचे सरासरी वय ३४ वर्षांच्या आसपास आहे, तर आंतरराष्ट्रीय क्रूझ उद्योगात हे सरासरी वय ५६ च्या जवळ असते. तरुण भारतीयांना आता प्रवासाच्या अनुभवांवर अधिक खर्च करायला आवडते आणि क्रूझ हा त्या बदलाचाच एक भाग आहे.
प्रश्न: 'कॉर्डेलिया क्रूझेस'मधून प्रवास करण्यासाठी पासपोर्ट आणि व्हिसाची आवश्यकता असते का?
जुर्गेन बायलोम: ही आमच्या सर्वात मोठ्या जमेच्या बाजूंपैकी एक आहे. भारतात चालणाऱ्या क्रूझ मार्गांवर प्रवासासाठी पासपोर्ट किंवा व्हिसाची आवश्यकता नाही. आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र किंवा ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या वैध ओळखपत्रांचा वापर करून प्रवास करता येतो. यामुळे क्रूझ पर्यटन पूर्वीपेक्षा अधिक सुलभ झाले आहे.
प्रश्न: क्रूझ व्यवसायासाठी विवाह सोहळे आणि कॉर्पोरेट कार्यक्रम किती महत्त्वाचे आहेत?
जुर्गेन बायलोम: अत्यंत महत्त्वाचे. आज आमच्या जहाजांवर 'डेस्टिनेशन वेडिंग्ज' (विशिष्ट ठिकाणी होणारे विवाह सोहळे) आयोजित केले जातात. कॉर्पोरेट कार्यक्रम आणि 'इन्सेंटिव्ह ट्रिप्स'चा (कर्मचाऱ्यांसाठीचे प्रोत्साहनपर प्रवास) व्यवसायही वेगाने वाढत आहे. विशेष म्हणजे, कॉर्पोरेट क्षेत्रात आम्हाला सुमारे ५०% 'रिपीट बिझनेस' (पुन्हा येणारे ग्राहक) पाहायला मिळत आहे, जे ग्राहक पुन्हा येत असल्याचे दर्शवते.
प्रश्न: आयपीओ (IPO) द्वारे उभारलेल्या निधीचा वापर कसा केला जाईल?
निशिकांत उपाध्याय: आयपीओद्वारे उभारल्या जाणाऱ्या ५८५ कोटी रुपयांपैकी, सुमारे ४८० कोटी रुपये नवीन जहाजे आणि भाडेतत्त्वावरील करारांशी (lease commitments) संबंधित भांडवली खर्चासाठी वापरले जातील. उर्वरित रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी आणि आयपीओ-संबंधित खर्चासाठी वापरली जाईल.
प्रश्न: नवीन जहाजे ताफ्यात कधी सामील होतील?
निशिकांत उपाध्याय यांनी सांगितले की, आमची दोन नवीन जहाजे—'नॉर्वेजियन स्काय' (Norwegian Sky) आणि 'नॉर्वेजियन सन' (Norwegian Sun) ताफ्यात सामील होणार आहेत. पहिले जहाज ऑक्टोबर २०२६ मध्ये आपली सेवा सुरू करेल आणि दुसरे जहाज २०२७ मध्ये ताफ्यात सामील होईल. एप्रिल २०२५ पासूनच या दोन्ही जहाजांसाठी बुकिंग सुरू झाले आहे.
प्रश्न: कंपनीचा 'ऑक्युपन्सी रेट' (प्रवासी क्षमतेचा वापर) कसा आहे?
निशिकांत उपाध्याय म्हणतात: आमचा 'लोड फॅक्टर' (प्रवासी भरणा दर) साधारणपणे ८५% ते ९६% च्या दरम्यान असतो. आदरातिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात ही कामगिरी अत्यंत उत्तम मानली जाते.
प्रश्न: भारतातील क्रूझ उद्योगाच्या वाढीबाबत तुम्ही किती आशावादी आहात?
निशिकांत उपाध्याय: अत्यंत आशावादी. भारतातील क्रूझ पर्यटन सध्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे. सरकार बंदरे आणि क्रूझशी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करत आहे. जसजसा पायाभूत सुविधांचा विकास होईल, तसतसा हा उद्योगही वेगाने वाढेल.
प्रश्न: या क्षेत्रात नवीन कंपन्यांना प्रवेश करणे सोपे आहे का?
निशिकांत उपाध्याय: हे सोपे नाही. आम्ही गेल्या पाच वर्षांत आमचे संपूर्ण प्लॅटफॉर्म आणि कार्यपद्धती (ऑपरेटिंग मॉडेल) विकसित केली आहे. केवळ जहाज खरेदी करणे पुरेसे नाही; तर भारतीय खाद्यसंस्कृती, भारतीय मनोरंजन, भारतीय ग्राहकांचा अनुभव आणि नियामक संरचना समजून घेणे आवश्यक असते. हीच आमची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर...
'कॉर्डेलिया क्रूझेस' (Cordelia Cruises) स्वतःला केवळ एक क्रूझ कंपनी म्हणून नव्हे, तर एक 'प्रवास अनुभव देणारा ब्रँड' म्हणून प्रस्थापित करत आहे. कंपनीच्या मते, भारतातील क्रूझ पर्यटन अजून सुरुवातीच्या टप्प्यावर आहे आणि आगामी काही वर्षांत या क्षेत्रात वेगाने वाढ होऊ शकते. आयपीओ (IPO) द्वारे उभारलेला निधी नवीन जहाजे खरेदी करण्यासाठी आणि क्षमता वाढवण्यासाठी वापरला जाईल, ज्यामुळे कंपनीला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर आपली उपस्थिती अधिक मजबूत करता येईल.