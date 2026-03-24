Explained: मोदींनी उल्लेख केल्यानुसार ‘कोरोनासारखी’ तयारी म्हणजे नेमकं काय? तुमच्यावर काय होईल परिणाम? कशी घ्याल काळजी?

Corona Impact and Precautions: “जगभरातील युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर आपण कोरोनाकाळासारखी तयारी ठेवली पाहिजे”, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच एका कार्यक्रमात सांगितले. या विधानाने देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. याचा नेमका अर्थ काय? युद्धांमुळे भारतावर कसा परिणाम होईल? भारतीय नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर काय परिणाम पडेल? आपण कशासाठी सज्ज राहिले पाहिजे आणि काय काळजी घ्यावी? याबद्दल सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज जगात एकाच वेळी अनेक युद्धे सुरू आहेत. यामुळे जगाची अर्थव्यवस्था आणि पुरवठा साखळी अचानक तुटू शकते. कोरोनाच्या वेळी लॉकडाउनमुळे दुकाने बंद झाली, अन्न आणि औषधे मिळेनाशी झाली. तसेच युद्धांमुळेही असेच काही घडू शकते. म्हणून आता ‘आत्मनिर्भर’ राहण्याची वेळ आली आहे. मोदींनी नागरिकांना घाबरू नका, पण सज्ज राहा, असे आवाहन केले. हे विधान म्हणजे भविष्यातील अनिश्चिततेला सामोरे जाण्यासाठी आधीच तयारी करा, असा संदेश आहे.
सध्या रशिया-युक्रेन युद्ध दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ चालू आहे. इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षही सुरूच आहे. याशिवाय दक्षिण चीन समुद्र, मध्य पूर्व आणि इतर भागांत तणाव वाढला आहे. या युद्धांमुळे जगातील तेल, गॅस आणि गव्हाची निर्यात अडकली आहे. जहाजे वाहतूक बंद झाली तर भारतासारख्या आयात करणाऱ्या देशांना फटका बसतो. युद्धे थांबली तरी परिणाम वर्षभर टिकू शकतात, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
कोरोनात आपण घरात अन्न, पाणी, औषधे साठवली होती. ऑफिस बंद झाले तरी काम चालू ठेवण्यासाठी ऑनलाइन सिस्टम तयार केली होती. युद्धातही तसेच होऊ शकते – बंदर बंद, विमाने उडणार नाहीत, किंवा इंटरनेटही अडकू शकते. म्हणून घरगुती साठा, बचत, कौशल्य आणि सरकारी योजनांचा वापर हे ‘कोरोनासारखी’ तयारी आहे. हे म्हणजे घाबरून साठवणूक करणे नव्हे, तर शांतपणे नियोजन करणे होय.
युद्धांमुळे जगातील तेलाचे भाव वाढतील. भारत 85 टक्के तेल आयात करतो, त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल महाग होईल. गव्हाची आयात कमी झाली तर आट्याचे भाव वाढतील. इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधे आणि कपड्यांचा पुरवठा खंडित होऊ शकतो. महागाई वाढेल, बँका आणि शेअर बाजार अस्थिर होतील. काही शहरांत वीज आणि इंटरनेट पुरवठाही प्रभावित होऊ शकतो. छोट्या उद्योगांना कच्चा माल मिळणे कठीण होईल.
सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट परिणाम पडेल. भाजी, दूध, तेल यांच्या किंमती वाढतील. नोकरी असणाऱ्यांना पगार वाढणार नाही पण खर्च वाढेल. शेतकऱ्यांना खत आणि बी-बियाणे महाग मिळतील. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांत काम करणाऱ्यांना नोकरी जाण्याचा धोका आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना सर्वात जास्त त्रास होईल कारण त्यांच्याकडे साठवणूक करण्याची क्षमता कमी असते.
घरात 15 ते 30 दिवसांचा अन्न, डाळ, तेल, मीठ, साखर आणि पाणी साठा असेल याची काळीज घेऊ शको.औषधे, बँडेज, फर्स्ट-एड किट तयार ठेवा.बँकेत थोडी बचत करा आणि सोन्या-चांदीसारखी गुंतवणूक करा.भाजीपाला, अंडी-कोंबडी घरगुती पद्धतीने पाळा किंवा छोटे बागकाम शिकू शकतो. डिजिटल कौशल्य शिका – ऑनलाइन काम, ई-कॉमर्स किंवा छोटा व्यवसाय करु शकतो. कुटुंबासोबत आपत्कालीन योजना बनवा. कोणत्या शहरात जायचे, कोणती गाडी वापरायची.हे सर्व ‘आत्मनिर्भर भारत’ च्या छोट्या आवृत्तीप्रमाणे आहे.
अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्वास ठेवू नका. फक्त सरकार आणि विश्वसनीय बातम्या वाचा. पेट्रोल-डिझेल वाया घालवू नका, सार्वजनिक वाहतूक वापरा. आरोग्याची काळजी घ्या – व्यायाम, चांगले जेवण आणि झोप. कर्ज घेऊ नका, उलट थोडे थोडे पैसे बाजूला काढा. मुलांना बचत आणि आपत्कालीन योजनेचे शिक्षण द्या. शेजारी आणि समाजासोबत एकत्र राहा, एकमेकांना मदत करा. पीएम किसान, उज्ज्वला, आयुष्मान अशा सरकारी योजनांचा पूर्ण वापर करा.
सरकार आत्मनिर्भर भारत, स्टॉकपाइलिंग आणि डिजिटल इंडिया सारख्या योजना वेगाने राबवत आहे. पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, “आपण घाबरू नये, पण तयार राहावे.” नागरिकांनी शांत राहावे, अनावश्यक खरेदी टाळावी आणि सरकारच्या सूचनांचे पालन करावे. जर प्रत्येक भारतीय घराने छोटी तयारी केली तर देश संकटातही मजबूत राहील. युद्धे कधीही थांबू शकतात, पण तयारी कायम ठेवणे गरजेचे आहे.