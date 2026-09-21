/सोन आयातीचा खर्च 7.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकतो; भारतातील सर्वात मोठ्या बँकरचा इशारा

उदय कोटक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना सोनं खरेदी करुन नये असे आवाहन केले आहे. असे असले तरी भारतात मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात सुरु आहे. भारताची सोन्याची सातत्याने वाढणारी मागणी आता देशाच्या आयात बिलावर आणि चालू खात्यातील तुटीवर दबाव आणू शकते असा इशारा कोटक महिंद्रा बँकेचे संस्थापक आणि एक ज्येष्ठ बँकर, उदय कोटक यांनी इशारा दिला आहे.
भारताची वाढती सोन्याची आयात आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत देशाचे एकूण सोन्याचे आयात बिल 88 ते 90 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवू शकते. भारतीय रुपयांमध्ये हे अंदाजे 7.5 लाख कोटी रुपये 7.5 ट्रिलियन रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि रुपयाच्या घसरणीमुळे देश आधीच आयातीच्या दबावाचा सामना करत आहे. त्यामुळे, भारतात सोन्याची वाढणारी आयात ही चिंतेची बाब ठरू शकते.
आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट अंदाजे 25 अब्ज डॉलर्स अंदाजे 2.4 लाख कोटी रुपये होती, तर त्याच कालावधीत सोन्याची एकूण आयात अंदाजे 72 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 6.9 लाख कोटी रुपये होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, जर सोन्याची आयात वगळली, तर भारताची परकीय चलन स्थिती अधिक चांगली दिसते असं मत उदय कोटक यांनी व्यक्त केले.
आगामी आर्थिक वर्षात कच्च्या तेलाची सरासरी किंमत प्रति बॅरल सुमारे 90 डॉलर राहिली, तर भारताची चालू खात्यातील तूट अंदाजे 60 अब्ज डॉलर किंवा भारतीय चलनात अंदाजे 5.8 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. दरम्यान, सोन्याची आयात 88-90 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
भारतीय घराघरात मोठ्या प्रमाणात सोने आहे, परंतु मोठ्या आर्थिक घडामोडींमध्ये त्याचा पुरेपूर वापर होत नाही. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करावी, असे उदय कोटक यांनी सुचवले आहे. जागतिक बाजारपेठेत मागणी असलेल्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन भारताने वाढवावे अशी सूचना देखील त्यांनी दिली आहे. याशिवाय, काही अत्यावश्यक वस्तूंसाठी इतर देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरजअसल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.