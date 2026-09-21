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सोन आयातीचा खर्च 7.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकतो; भारतातील सर्वात मोठ्या बँकरचा इशारा


उदय कोटक यांनी वाढत्या सोन्याच्या आयातीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. 2027 या आर्थिक वर्षात आयातीवरील खर्च 90  अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकतो अशी शक्यता वर्तवली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 11:03 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:03 PM IST
सोन आयातीचा खर्च 7.5 लाख कोटींपेक्षा जास्त होऊ शकतो; भारतातील सर्वात मोठ्या बँकरचा इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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