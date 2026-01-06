भारतातील दाम्पत्याचा अमेरिकेत दुर्दैवी मृत्यू, ट्रकने दिलेल्या धडकेत जोडपं जागीच ठार अन् मुलं

आंध्र प्रदेशातील एका जोडप्याचा अमेरिकेत एका भीषण रस्ते अपघातात समावेश होता. अपघात इतका भयानक होता की पती-पत्नी दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. त्यांची दोन्ही मुले गंभीर स्थितीत आहेत आणि त्यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. 45 वर्षीय कृष्ण किशोर अमेरिकेत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर होते. ते त्यांच्या ४० वर्षीय पत्नी आशा आणि दोन मुलांसह अमेरिकेत राहत होते. हे कुटुंब आंध्र प्रदेशातील पलाकोल्लू येथील आहे. काही दिवसांपूर्वीच हे दोघे आंध्र प्रदेशातील त्यांच्या घरी गेले होते आणि 10 दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत परतले होते.
अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टनमध्ये हा अपघात झाला. अपघाताच्या वेळी कृष्णा आणि आशा त्यांच्या मुला-मुलीसह कारमध्ये होते. कृष्णा आणि आशा यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांच्या दोन्ही मुलांना आपत्कालीन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
या अपघातामुळे पलाकोल्लूमध्ये शोककळा पसरली आहे. संपूर्ण कुटुंबाला धक्का बसला आहे. भारताहून अमेरिकेला जाताना कृष्णा आणि आशा यांनी दुबईमध्ये नवीन वर्ष साजरे केले होते.
कृष्णा आणि आशा यांच्या नातेवाईकांनी सांगितले की पलाकोल्लूच्या प्रवासादरम्यान ते खूप आनंदी दिसत होते. ते फक्त 10 दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत परतले होते, पण कोणाला माहित होते की ते कधीही परतणार नाहीत.
प्राथमिक माहितीनुसार, हा अपघात पहाटे 2.30 च्या सुमारास झाला, जेव्हा त्या दाम्पत्याच्या वाहनाला जोरदार धडक बसली. या अपघातात एका ट्रकचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. धडक इतकी भीषण होती की, कृष्णा किशोर आणि आशा या दोघांनाही गंभीर दुखापती झाल्या आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
त्यांचे मृतदेह मेरीलँड येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहेत, जिथे नातेवाईक आणि समाजातील सदस्यांकडून पुढील व्यवस्था करण्यापूर्वी औपचारिकता पूर्ण केल्या जात आहेत.
अपघाताच्या वेळी त्या दाम्पत्याची दोन मुले, एक मुलगा आणि एक मुलगी, देखील गाडीत होती. त्यांना गंभीर दुखापती झाल्या असून, त्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे त्यांच्यावर आपत्कालीन शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. डॉक्टरांनी त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगितले असून, मुलांवर बारकाईने वैद्यकीय देखरेख ठेवली जात आहे.
भारतातील कुटुंबीयांना या दुर्दैवी घटनेची माहिती देण्यात आली आहे आणि जखमी मुलांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.