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भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजवला, धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? रेल्वे प्रशासनाचे उत्तर ऐकून डोक्यालाच हात लावाल

भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? सार्वजनिक मालमत्तेचा खाजगी वापर?  असे अनेक प्रश्न नेटकरी विचारत आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 08, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:14 PM IST
भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजवला, धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? रेल्वे प्रशासनाचे उत्तर ऐकून डोक्यालाच हात लावाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजवला, धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? रेल्वे प्रशासनाचे उत्तर ऐकून डोक्यालाच हात लावाल
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