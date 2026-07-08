/भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजवला, धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? रेल्वे प्रशासनाचे उत्तर ऐकून डोक्यालाच हात लावाल

Couple Transforms Train Coach into Honeymoon Suite : रेल्वे हे भरातील सार्वजनिव वाहतूकीचे अत्यंत महत्वाचे माध्यम आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेचे जाळं पसरलं आहे. लाखो प्रवासी रेल्वे प्रवास करतात. रेल्वे ही सार्वजनिक मालमत्ता आहे. मात्र, भारतीय रेल्वेचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यात ट्रेनचा First AC कोच हॉटेलच्या रुमसारखा सजवल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओवरुन सोशल मिडियावर गदारोळ माजला आहे. ही ट्रेन कोणती आहे? ट्रेनचा डबा कुणी सजवला याची माहिती शोधली जात आहे.
मधूचंद्र अर्थ हमनिमून हा प्रत्येक जोडप्याच्या आयुष्यातील खास क्षण असतो. हनिमूनसाठी घरातील बेडरुम किंवा कुठे बाहेर फिरायला गेले असल्यास हॉटेलची रुम सजवली जाते. याचे अनेक व्हिडिओ सोशल मिडियावर आपण नेहमीच पाहतो. सध्या मात्र, घराची बेडरुम किंवा हॉटेलची रुम नाही तर भारतीय रेल्वेचा First AC कोच हनिमूनसाठी सजल्याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
हनिमून जितका स्पेशल असतो तितकाच हा क्षण खासगी देखील असतो. भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनच्या 1 एसी डब्याला एखाद्या फिरत्या हनिमून सूट किंवा लग्नाच्या रात्रीच्या पलंगाप्रमाणे सजवल्याचा एक व्हिडिओ इंटरनेटवर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात आहे. या व्हायरल व्हिडिओमुळे ट्रेनमध्ये अशी सजावट करणे योग्य आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला असला तरी, अनेकांनी त्याचे कौतुकही केले आहे.
व्हिडिओमध्ये ट्रेनच्या 1 एसी कोचमधील एक केबिन दिसत आहे, जी एखाद्या हनिमून सुइटसारखी दिसते. संपूर्ण केबिन रंगीबेरंगी फुगे, लेस आणि गुलाबांनी सजवलेली आहे. आतील भिंतींवर असंख्य गुलाब चिकटवलेले आहेत. खालची जमीन गुलाब आणि इतर फुलांच्या पाकळ्यांनी आच्छादलेली आहे.
कॅबिनच्या छताला असंख्य फुगे चिकटवले होते. बर्थवर सफेद चादर अंथरण्यात आली असून त्यावर गुलाबाच्या पाकळ्यां पसरण्यात आल्या आहेत. इतकचं नाही तर गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून एक हार्ट देखील बनवल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. भिंतीवर लाईटींग लावण्यात आली आहे. कॅबिनमधील कचरापेटीला फ्लॉवरपॉटप्रमाणे सजवण्यात आले आहे. कॅबिनच्या भिंतीवर 'आय लव्ह यू' असेही लिहिले होते. केबिनची सजावट अतिश सुंदर आणि खूपच रोमँटिक आहे.
या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या एका प्रवाशाने आपल्या जोडीदाराला सारप्राईज देण्यासाठी ट्रेनचा कोच सजवल्याची माहिती सोमर आली आहे. याच व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. नेटकऱ्यांनी भारतीय रेल्वे आणि रेल्वेमंत्र्यांना टॅग करून, एखादा प्रवासी रेल्वेच्या डब्यात अशी सजावट करू शकतो का असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. इतकचं नाही तर नेटकऱ्यांनी याचे स्पष्टीकरण देखील मागितले आहे.
या व्हिडिओवर कमेंट्सचा वर्षाव झाला आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचा खाजगी वापर? धावत्या ट्रेनमध्ये हनिमूनचा प्लान? ट्रेन आहे की बेडरुम अशा कमेंट्स लोक करत आहेत.
रेल्वेच्या एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे नियमांनुसार, 1 एसी केबिनमध्ये प्रवाशांना प्रायव्हसी मिळते. तथापि, रेल्वे नियमांनुसार, प्रवासादरम्यान संपूर्ण केबिन प्रवाशांसाठी राखीव असते. त्यामुळे, प्रवासी संपूर्ण केबिनमध्ये मुक्तपणे प्रवास करू शकतात आणि आपल्या सोयीनुसार केबिन सजवू शकतात. रेल्वेच्या सूत्रांनुसार, जर कोणी विशेष केबिन बुक करून ती स्वतःच्या आवडीनुसार सजवली, तर त्यात रेल्वेची कोणतीही भूमिका नसते. प्रवाशाने कसा प्रवास करायचा हा त्याचा वैयक्तिक निर्णय असतो. हा कोणत्याही कायद्याचा भंग नाही असे रेल्वेचे म्हणणे असल्याचा दावा केला जातो.