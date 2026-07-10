/भाच्याला जमिनीवर आपटून मारणाऱ्या नराधमाला मृत्यूदंड! कोर्टाने 40 दिवसात सुनावली शिक्षा; फाशीची शिक्षा ऐकताच मारली स्वत:च्या थोबाडीत

उत्तर प्रदेशच्या फिरोजाबाद जिल्ह्यात दीड वर्षांचा चिमुरडा आरवच्या हत्येप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने मोठा निर्णय सुनावला आहे. न्यायालयाने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठकला दोषी ठरवत मृत्यूदंड सुनावला आहे. या धक्कादायक हत्याकांड प्रकरणी पोलिसांनी फक्त सहा दिवसांत चार्जशीट दाखल केली, तर दुसरीकडे कोर्टाने फक्त 40 दिवसांच्या आत निर्णय दिला आहे.
30 मे रोजी फिरोजाबादच्या शिकोहाबाद मधील यादव कॉलनीत ही घटना घडली होती. आरोप आहे की, विराज उर्फ जितेंद्र पाठक याने दीड वर्षांच्या आरवला जमिनीवर आपटून आपटून त्याची निर्दयीपणे हत्या केली. या घटनेनंतर परिसरात संतापाची लाट पसरली होती. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला बेड्या ठोकल्या होत्या. या हत्याकांडाने संपूर्ण राज्यच हादरलं होतं.
या प्रकरणी अत्यंत वेगाने सुनावणी झाली. गुरुवारी अंतिम सुनावणी झाली असता न्यायमूर्तींनी आरोपीला दोषी ठरवलं होतं. यानंतर शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास फिरोजाबादमधील जिल्हा व सत्र न्यायालयात कडक सुरक्षाव्यवस्थेत आरोपीला कोर्टात हजर करण्यात आलं. कोर्टाने सर्व साक्षी आणि साक्षीदारांच्या आधारे विराज उर्फ जितेंद्र पाठवला मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.
या प्रकरणात पोलिसांची कारवाई अत्यंत जलद होती. सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी यांच्या माहितीनुसार, घटनेनंतर अवघ्या सहा दिवसांतच पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केलं. परिणामी, खटल्याचे कामकाज वेगाने चालले; तपास अल्पावधीत पूर्ण झाला आणि न्यायालयात भक्कम पुरावे सादर करण्यात आले.
सरकारी पक्षाने एकूण 13 साक्षीदार सादर केले, ज्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्यं आणि पुरावे न्यायालयासमोर मांडले. याउलट, बचाव पक्षाने केवळ एकाच साक्षीदाराला सादर केले. सर्व साक्षीदारांच्या साक्षी, उपलब्ध पुरावे आणि संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर, न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवलं आणि त्यांना कायद्यानुसार शक्य असलेली जास्तीत जास्त शिक्षा सुनावण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी यांनी सांगितले की, जिल्हा न्यायाधीशांनी फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर आरोपी विराज ऊर्फ जितेंद्र पाठक याने न्यायालयातच स्वतःच्याच थोबाडीत मारण्यास सुरुवात केली. हा गुन्हा अत्यंत क्रूर होता आणि न्यायालयाने सर्व तथ्ये विचारात घेऊनच हा निकाल दिला, असे त्यांनी नमूद केले. पोलीस आणि सरकारी पक्षाने केलेल्या तत्पर कारवाईमुळे हे प्रकरण अवघ्या 40 दिवसांत निकाली काढणे शक्य झाले.
फिरोजाबाद येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील राजीव प्रियदर्शी यांनी सांगितले की, 30 मे रोजी एका निष्पाप दीड वर्षांच्या मुलाला मारहाण करून त्याचा जीव घेण्याच्या प्रकरणातील खटला पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा न्यायाधीशांनी आरोपी विराज ऊर्फ जितेंद्र पाठक याला दोषी ठरवले. सर्व पुरावे आणि साक्षींची पडताळणी केल्यानंतर न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली, असंही त्यांनी सांगितलं.