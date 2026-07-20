/जुनीच लस कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटशी लढणार? जाणून घ्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं

नवी दिल्ली | कोरोना.... कोरोना संसर्ग हे असे शब्द सोबत दहशतच घेऊन येतात. कारण या विषाणूच्या संसर्गानं संपूर्ण जगासह भारतानंही असा काळ पाहिला, जिथं सर्वकाही कैक दिवसांसाठी थांबलं होतं. जगण्याचा वेग मंदावला होता इतकंच नव्हे तर या महामारीनंतर अनेकांचीच जगण्याची रितही बदलली. असा हा संसर्ग वर्षभर सावट होऊन राहिला आणि त्यानंतर कुठं त्याची तीव्रता कमी होण्यास सुरुवात झाली. कोरोनाच्या या लाटा सरत नाहीत तोच आता 6 वर्षांनी पुन्हा एकदा या विषाणूच्या संसर्गाचे रुग्ण आढळू लागले आहेत. ज्यामुळं आरोग्य यंत्रणासुद्धा सतर्क झाल्या आहेत.
कोरोना संसर्गानं डोकं वर काढल्याच्या चर्चांनी जोर धरलेला असतानाच आता पुन्हा एकदा 2021-22 मध्ये घेतलेल्या लसीकरणाचा इथं काही फायदा होईल का? आपलं शरीर या नव्या व्हेरिएंटशी दोन हात करण्यासाठी सक्षम असेल का? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. यामागचं कारण म्हणजे भारतात आढळलेला कोरोनाचा नवा ओमिक्रॉन व्हेरिएंट RF.5.
आंध्र प्रदेशात हा संसर्ग आढळला असून, आरोग्य मंत्र्यांनी नागरिकांना घाबरून न जाण्याचं आवाहन केलं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार RF.5 ओमिक्रॉनचाच एक उपप्रकार आहे. त्यामुळं भीतीचं कारण नाही. मेडिकल एजुकेशनचे संचालक विष्णूवर्धन यांच्या माहितीनुसार या नव्या उपप्रकारावर यंत्रणा लरक्ष ठेवून आहेत. हा व्हेरिएंट इतर व्हेरिएंटच्या एकत्रिकरणातून नव्हे तर स्वत:हूनच विकसित झाला आहे. कोरोनाच्या JN.1 व्हेरिएंटनंतर LF.7 आणि PY.1.1.1 चाच पुढील उपप्रकार म्हणजे RF.5.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार RF.5 कोरोनाच्या ओमिक्रॉनचाच उपप्रकार आहे. तो घातक असू शकतो की नाही, याबाबत तज्ज्ञांचं संशोधन सुरू असून आतापासूनच त्याला घाबरूनन जाऊ नये असं आवाहन करण्यात येत आहे. ज्यामुळं काही बाबतीत सावधगिरी बाळगण्याचं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं आहे. लहान मुलं, वृद्ध मंडळी आणि सहव्याधी असणाऱ्यांनी अधिक काळजी घ्यावी असाही सल्ला देण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या दोन लाटांदरम्यानच लसीकरण मोहिमांनी वेग धरला आणि या विषाणूशी लढण्यासाठी नागरिकांनी कोरोनाची प्रतिबंधात्मक लस घेतली. आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते ज्यांनी दोन लसींसह बूस्टर डोस घेचला आहे त्यांना या नव्या व्हेरिएंटचा धोका कमी संभवतो. मात्र लस घेऊनही कोविड होणार नाही असं नाही. लसीमुळं कोरोनाची तीव्रता मात्र कमी असेल. बूस्टर डोसमुळं दीर्घकाळासाठी कोरोनाशी लढण्याकरता शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती तग धरु शकेल.
(वरील माहिती सतर्कतेसाठी असून, त्यासाठी उपलब्ध संदर्भांचा आधार घेण्यात आला आहे. झी 24 तास याची खातरजमा करत नाही.)