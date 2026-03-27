America COVID News : अमेरिकेत फोफावणाऱ्या कोविडच्या नव्या विषाणूचा भारतालाही धोका?

COVID Cases In America and impact in india : संपूर्ण जगात थैमान घालणाऱ्या आणि अतिशय घातकरित्या फोफावणाऱ्या कोरोना संसर्गानं आता कुठं काढता पाय घेतला होता, तोच पुन्हा एकदा त्याच्या नव्या उपप्रकारानं डोकं वर काढलं आहे. अमेरिकेमध्ये पुन्हा एकदा कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत असल्यामुळं अनेकांचीच चिंता वाढत आहे. नव्या अहवालानुसार या विषाणूचा BA.3.2 व्हेरिएंट वेगानं पसरत असून, 11 फेब्रुवारीपर्यंत 23 देशांमध्ये त्याचे रुग्ण आढळले.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार कोरोनाच्या या नव्या उपप्रकारामध्ये रोगप्रतिकारक शक्तिला आंशिक स्वरुपात चकवा देण्याची क्षमता आहे. परिणामी पुन्हा संसर्ग होण्याचा धोका वाढत आहे. डॉक्टरांच्या निरीक्षणानुसार परिस्थिती आधीइतकी गंभीर नाही. मागील काही वर्षांमध्ये अनेक नागरिकांनी कोरोना लस घेतली आहे. तर अनेकांना या संसर्गाची लागण होऊन होऊन गेली आहे, ज्यामुळं हायब्रिड इम्युनिटी विकसित झाली आहे. याच कारणामुळं संसर्ग वाढला तरीही त्याला गंभीर स्वरुप मिळण्याची शक्यता मात्र कमी आहे.
अमेरिकेत या संसर्गाचे रुग्ण वाढत असतानाच त्याचा भारतावर काय परिणाम होणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाणकारांच्या माहितीनुसार कोरोना विषाणूचा संसर्ग संपुष्टात आलेला नाही. मात्र, तो आता एक 'एंडेमिक व्हायरस' झाला आहे. म्हणजेच वेळोवेळी त्याच्या रुग्णसंख्येत वाढ किंवा घट नोंदवली जाईल. नव्या उपप्रकारानं डोकं वर काढणं याचा अर्थ त्याला पुन्हा महामारीचं रुप मिळेल असं म्हणणं मात्र चुकीचं ठरेल.
डॉक्टरांच्या मतेही नव्या व्हेरिएंटमुळं संसर्ग बळावू शकतो. मात्र बरीच लक्षणं सौम्य आणि मध्यम स्वरुपातील असती जसंकी, ताप, थकवा आणि खोकला, अशा लक्षणांवर घरच्या घरीसुद्धा उपचार केले जाऊ शकतात. मात्र वृद्ध, सहव्याधी असणाऱ्या व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि कमकुवत रोगप्रतिकारशक्ती असणाऱ्या व्यक्तींनी यासंदर्भात अधिक सावधगिरी बाळगणं गरजेचं असेल असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
कोरोनाच्या या नव्या विषाणूचा संसर्ग पाहता या परिस्थितीमध्ये घाबरुन जाण्याची आवश्यकता नसली तरीही सतर्क राहण्याचा सल्ला मात्र नागरिकांना देण्यात आला आहे. सध्या आरोग्य यंत्रणासुद्धा अधिक सुसज्ज असून, कोरोनाच्या या संसर्गाकडे एक सावधगिरीचा इशळारा म्हणून पाहणं गरजेचं आहे. भारतातही सध्या सर्व स्थिती नियंत्रणात असली तरीही बेजबाबदारपणा मात्र यास गंभीर वळण देऊ शकतो असाही इशारा देण्यात आला आहे.