/माजी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर ED ची धाड! कार्यकर्त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या गाड्याच फोडल्या; घराबाहेर तुफान राडा

CPIM attack on ED: केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या तिरुअनंतपुरम येथील निवासस्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांवर हल्ला करण्यात आला आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या (मार्क्सवादी) (CPIM) कार्यकर्त्यांना गाड्यांच्या काचा फोडत, तोडफोड करत आपला संताप व्यक्त केला आहे. 'कोचीन मिनरल्स अँड रुटाईल लिमिटेड' (CMRL) प्रकरणाच्या संदर्भात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यभरातील 10 ठिकाणी छापे टाकले असताना हा हल्ला घडला. यामध्ये केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि CPI(M) नेते पिनराई विजयन यांच्या निवासस्थानाचाही समावेश होता.
ANI ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, पिनराई विजयन यांच्या घरावर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली असता या कारवाईमुळे नाराज झालेले पक्षाचे कार्यकर्ते त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोहोचले आणि विरोध करण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान पोलिसांचा मोठा फौजफाटाही तैनात करण्यात आला होता, जे सीपीएमच्या कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. पण तरीही कार्यकर्त्यांनी ईडी अधिकाऱ्यांच्या कारवर हल्ला केला.
A group of CPI(M) workers on Wednesday attacked a vehicle carrying Enforcement Directorate (ED) officials during multiple raids conducted across Kerala at premises linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan and his daughter in connection with an alleged pay-off case.— Hate Detector (@HateDetectors) May 27, 2026
CPIM कार्यकर्त्यांना हाताने आणि पायाने हल्ला करत कारच्या काचा फोडल्या. एका कार्यकर्त्याने तर वीट हातात घेऊन कारची पुढील काच फोडली.
निवासस्थानी झालेल्या ईडीच्या धाडींवर भाष्य करताना, केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते पिनराई विजयन म्हणाले, "ईडीला बऱ्याच काळापासून माझ्या घराची झडती घ्यायची होती. माझा असा विश्वास आहे की, या धाडींमुळे काही विशिष्ट व्यक्तींना विशेषतः राहुल गांधींसारख्या व्यक्तीला अतिशय आनंद होईल. पिनराई विजयन यांच्या घरावर धाड का टाकली जात नाही आणि त्यांना अटक का केली जात नाही, असा प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केला होता. भाजप सरकारने देशभरातील विरोधी पक्षनेत्यांना सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले आहे. या विरोधात देशभरात तीव्र निदर्शने उसळली आहेत."
ते म्हणाले, "काँग्रेस पक्षाला असं सुचवायचे असल्याचं दिसत आहे की, त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाव्यतिरिक्त इतर पक्षांविरुद्ध 'ईडी'चा (ED) हस्तक्षेप असाच सुरू राहावा. तथापि, यामुळे आमचा अंत होणार नाही. आम्ही याकडे केवळ एक सुरुवात म्हणून पाहतो. अशा कारवाया आम्हाला नष्ट करू शकतात, असा भ्रम कोणीही बाळगू नये. स्थानिक लोकांच्या आणि आमच्या पक्षसहकाऱ्यांच्या भावना आज येथे स्पष्टपणे दिसून आल्या. जेव्हा जेव्हा आमच्या विरोधकांनी माझ्यावर हल्ला करण्याची तयारी केली, तेव्हा तेव्हा मला पक्षाकडून खंबीर पाठिंबा मिळाला. आमच्या सहकाऱ्यांनी आज हेच सिद्ध केले आहे की, त्या पाठिंब्यामध्ये यत्किंचितही उणेपणा आलेला नाही. नेमकी इथेच आमची खरी ताकद सामावलेली आहे. चला, आपण सर्वजण एकजुटीने उभे राहूया आणि समोर येणाऱ्या कोणत्याही आव्हानांचा सामना करूया."