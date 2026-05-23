/भारतीयांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची क्रेज वाढली, RBI च्या मे महिन्यातील अहवालावरून महत्वाची माहिती समोर

Indians Investing In Abroad : आरबीआयने सादर केलेल्या मे महिन्यातील अहवालानुसार असं समोर आलं आहे की भारतीयांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची क्रेज वाढली असून यात अनेक भारतीय गुंतवणूकदार हे परदेशी शेअर आणि बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.
Indians Investing In Abroad : मध्यपूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धामुळे संपूर्ण जगभरात सध्या तणावाचं वातावरण असून याचा परिणाम हा कच्च्या तेलापासून ते जगभरातील शेअर बाजारांवर होत आहे. भारतीय शेअर बाजारात सुद्धा मागील काही दिवसांपासून घसरण दिसून येतय. परदेशी गुंतवणूकदार हे मागील काही दिवसात सतत पैसे काढून घेत आहेत. एका अहवालातून असं समोर आलं आहे की भारतीयांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीची क्रेज वाढली आहे. आरबीआयकडून मे महिन्यात जाहीर केलेल्या एका माहिती पत्रकानुसार परदेशात होणाऱ्या गुंतवणुकीत मार्च 2025 च्या तुलनेत मार्च 2026 मध्ये वाढ झाली आहे. मार्च 2025 मध्ये परदेशी गुंतवणूक ही 306.30 मिलियन डॉलर होती ती आता वाढून 440.22 मिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. वार्षिक आधारावर पाहिलं तर ही 43.7 टक्क्यांची मोठी वाढ आहे.
आरबीआयने दिलेल्या या आकड्यांवरून स्पष्ट होतं की, तीन महिन्याच्या आतमध्ये भारतीयांकडून करण्यात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. भारतीयांमध्ये गुंतवणुकीचा एक मोठा ट्रेंड आला असून ज्यात परदेशी मार्केटमध्ये आपला पोर्टफोलिओ मजबूत करण्याची इच्छा आहे. भारतीय गुंतवणूकदार आता देशांतर्गत बाजारासोबतच परदेशी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आणि परदेशी कंपन्यांच्या शेअरमध्ये खूप पैसा गुंतवत आहेत. या ट्रेंडमध्ये तेजी येण्याचं कारण हे आंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म वापरणं हे सोपं होण आहे. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून घर बसल्या विदेशी गुंतवणूक सोपी होते.
भारतीय परदेशी गुंतवणुक करण्यात रस दाखवत असल्याने यात झपाट्याने वाढ झाली असली तरी विदेशात पाठवण्यात येणाऱ्या पैशांमध्ये आज सुद्धा सर्वात जास्त भाग हा पर्यटन म्हणजेच प्रवासाचा आहे. आरबीआयने पहिल्यांदाच हा डेटा वेगवेगळा सादर केला आहे. मार्च 2026 मध्ये परदेशी प्रवासासाठी एकूण 1,004.60 मिलियन डॉलर पाठवण्यात आले. ही रक्कम मागील वर्षाच्या तुलनेत 10.7 टक्क्यांनी कमी आहे. अधिक बारकाईने पाहायचं झाल्यास सुट्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड पेमेंटमध्ये सर्वाधिक 623.05 मिलियन डॉलर इतकी रक्कम खर्च झाली आहे.
विदेशी बँकांमध्ये अभ्यास, हॉस्टल आणि रहाण्याच्या खर्चासाठी 450.16 मिलियन डॉलर इतके पैसे पाठवले आहे. यामुळे शिक्षणावर वाढत खर्च स्पष्ट होतो. व्यवसायानिमित्त प्रवासासाठी 16.05 मिलियन डॉलर, उपचारांसाठी 2.79 मिलियन डॉलरआणि तीर्थयात्रेसाठी 2.55 मिलियन डॉलर बाहेर पाठवले गेले. यामुळे स्पष्ट झालं की भारतीय नागरिक फायनान्शियल इयरच्या शेवटी विदेशी बँक खात्यात आपले पैसे जमा करणं पसंत करतात.
जानेवारी 2026 मध्ये परदेशात जमा असलेले पैसे 48.60 मिलियन डॉलर एवढे होते. जे मार्च 2026 मध्ये वाढून 176.35 मिलियन डॉलर झाले आहेत. फक्त दोन महिन्यांच्या आतमध्ये विदेशी बँक खात्यात जमा झालेल्या रकमेत 263 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एकीकडे शेअर मार्केट आणि बँक अकाउंटमध्ये पैसे जमा करत असताना परदेशात घर किंवा जमिनी खरेदी करण्याच्या बाबतीत भारतीयांचं आकर्षण कमी झालं आहे. परदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पाठवलेली रक्कम मार्च 2025 मध्ये 45.10 मिलियन डॉलर्स होती, जी मार्च 2026 मध्ये 14.2 टक्क्यांनी घटून 38.68 मिलियन डॉलर्स इतकी झाली आहे.
भारतातून परदेशात पाठवण्यात आलेल्या पैशांबद्दल सांगायचं झाल्यास मार्च 2025 मध्ये हा आकडा 2,547.57 मिलियन डॉलर होता. फेब्रुवारी 2026 मध्ये हा खाली घसरून 2,338.60 मिलियन डॉलर झाला आणि आता मार्च 2026 मध्ये 2,594.87 मिलियन डॉलरवर पोहोचला आहे. आरबीआयच्या एलआरएसनुसार वर्ष 2024-25 मध्ये 29,563 मिलियन डॉलर बाहेर पाठवण्यात आले. या संपूर्ण स्थितीत प्रवास आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यावर जास्त भर दिला असला तरी यात परदेशी शेअर आणि बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करणे हे सर्वात आश्चर्यकारक आणि लक्षवेधी यश ठरले आहे.