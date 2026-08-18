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देशातील 326 खासदार, 14 मुख्यमंत्री 'गुन्हे'गार! सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक आकडेवारी, 'या' मुख्यमंत्र्याविरोधात तर 89 गुन्हे दाखल

गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्ती राजकारणात नको असं अनेकदा म्हटलं जात असलं तरी आकडेवारी ही अगदी उलट चित्र दिखवत आहे.

Published: Aug 18, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:48 AM IST
देशातील 326 खासदार, 14 मुख्यमंत्री 'गुन्हे'गार! सर्वोच्च न्यायालयात खळबळजनक आकडेवारी, 'या' मुख्यमंत्र्याविरोधात तर 89 गुन्हे दाखल
Image Credit: सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो)

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