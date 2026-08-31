/दिल्लीत धावत्या स्लीपरमध्ये गँग रेप! 47 KM अंतर कापेपर्यंत आळीपाळीने...; आईवर रागवून घरातून निघाली अन्...

देशाची राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा ‘निर्भया’ प्रकरणाची आठवण करून देणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ग्रेटर नोएडा आणि दिल्लीतील काश्मिरी गेट दरम्यान धावणाऱ्या एका स्लीपर बसमध्ये 16 वर्षीय विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी चालक आणि वाहक या दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे. ही घटना महिनाभरापूर्वी घडल्याचे सांगण्यात येत आहे. गुन्ह्यात वापरलेली बसही पोलिसांनी जप्त केली आहे. या घटनेमुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी मैनपुरी जिल्ह्यातील असून ती अकरावीची विद्यार्थिनी आहे. अभ्यासावरून आईने ओरडल्यामुळे नाराज होऊन ती 3 ऑगस्ट 2026 रोजी कोणालाही न सांगता घरातून निघून गेली होती. पीडित मुलीला नोएडा सेक्टर-63 मधील तिच्या चुलत भावाच्या घरी जायचे होते. यासाठी तिने ग्रेटर नोएडा ते दिल्ली अशी स्लीपर बस पकडली. मात्र याच बसमध्ये चालक आणि वाहकाने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच काश्मिरी गेट पोलिसांनी तत्काळ हालचाली सुरू केल्या आणि तपास हाती घेतला. चालक आणि वाहक या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी गुन्ह्यात वापरलेली स्लीपर बसही जप्त केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. या दोघांनी 47 किलोमीटर अंतर कापेपर्यंत अलटून पालटून या तरुणीवर बलात्कार केल्याची माहिती समोर येत आहे.