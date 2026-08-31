Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /दिल्लीत धावत्या स्लीपरमध्ये गँग रेप! 47 KM अंतर कापेपर्यंत आळीपाळीने...; आईवर रागवून घरातून निघाली अन्...

दिल्लीत धावत्या स्लीपरमध्ये गँग रेप! 47 KM अंतर कापेपर्यंत आळीपाळीने...; आईवर रागवून घरातून निघाली अन्...

आई ओरडल्यामुळे संतापलेली ही विद्यार्थीनी घराबाहेर पडली आणि ती तिच्या चुलत भावाकडे जाण्यासाठी निघाली होती. यासाठी तिने जी बस पकडली त्यामध्येच हा हादरवून टाकणारा प्रकार घडला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:02 AM IST
दिल्लीत धावत्या स्लीपरमध्ये गँग रेप! 47 KM अंतर कापेपर्यंत आळीपाळीने...; आईवर रागवून घरातून निघाली अन्...
Image Credit: धक्कादायक घटनाक्रम समोर आला आहे (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'समृद्धी'वरील 18 लाखांच्या दरोड्याचा मास्टर माईंड सापडला; बीड कनेक्शन चर्चेत
2
3
4
5