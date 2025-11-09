Crime News : 40 वर्षीय एका मुलाच्या आईवर जडला 14 वर्षीय मुलाचा जीव! शेतात शारीरिक संबंध ठेवायला गेला अन् त्यानंतर जे घडलं...

Crime News : एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका 14 वर्षीय मुलगा एक आई असलेल्या 40 वर्षीय महिलेच्या प्रेमात पडला. त्यानंतर जे काही घडलं ते अतिशय भयावह आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शेतात या नववी शिकणाऱ्या मुलाने या विवाहित मुलीच्या अंगावर हात टाकला. तिच्यासोबत लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न या अल्पवयीन मुलाने केला. महिलेने विरोध केल्यानंतर त्या मुलाने त्या महिलेवर जीवघेणा हल्ला केला ज्यात महिलेचा मृत्यू झाला. ही धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्यात घडली आहे. (Crime News 14 year old boy love with 40 year old boy mother He went to have physical relation in the field )
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही घटना 3 नोव्हेंबरला घडली. मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित घटना ही 3 नोव्हेंबर रोजी घडली. पीडित महिला तिच्या शेतात काम करत असताना नववी इयत्तेत शिकणाऱ्या एका तरुणाने तिच्यावर अंगावर हात टाकला. आरोपी अल्पवयीन मुलाने महिलेवर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पीडितेने त्याला विरोध केला असता आरोपी संतापला आणि त्याने तिच्यावर कोयता आणि दांडक्याने हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये पीडित महिला गंभीररित्या जखमी झाली.
मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार, तिथल्या गावकऱ्यांना पीडित महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पाहिल्यानंतर, तिला तातडीने चंडीगड येथील एका रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र, रुग्णालयात उपचारादरम्यान, पीडित महिलेचा मृत्यू झाला. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच, त्यांनी प्रकरणाचा तपास केला असता हा सर्व धक्कादायक प्रकार समोर आला. सुरुवातीला त्यांनी घटनास्थळावरून बऱ्याच संशयास्पद वस्तू आणि हल्ल्यात वापरण्यात आलेली हत्यारे आढळले असून त्यांनी ते ताब्यात घेतलंय.
पोलिसांनी प्रकरणातील अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतलं असून कठोर चौकशीदरम्यान, 14 वर्षीय आरोपीने आपला गुन्हा कबुली दिली आहे. त्यानंतर, आरोपी अल्पवयीन असल्या कारणाने त्याला बाल सुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे. मृत महिलेला 17 वर्षांचा एक अपंग मुलगा असून पीडिता एकटीच आपल्या मुलाला सांभाळ करत होती. दरम्यान आता गावकऱ्यांनी त्या आरोपीविरुद्ध कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.