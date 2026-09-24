/258 कॉल्स, एक नवीन सिम कार्ड, आणि 20 लाखांचं कर्ज...घरातील CCTV 22 जुलैपासून...; विनीत हत्या प्रकरणात मोठा ट्विस्ट

शहरातील एक नामांकित औषध विक्रेता विनीत मीनुचा यांच्या खून प्रकरणात पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणात कारवाई करत पोलिसांनी विनीत मीनुचा यांचा मुलगा सुब्रता याला अटक केली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलीस आयुक्त रघुबीर लाल यांनी स्वतः आरोपीची कसून चौकशी केली. सध्या पोलिसांनी सुब्रता, शालू आणि विशाल यांना रिमांडवर घेतले असून त्यांची समोरासमोर चौकशी करत आहेत.
तपासादरम्यान पोलिसांना आढळून आले की, सुब्रताच्या घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरा २२ जुलैपासून बंद होता
, ज्यामुळे एका मोठ्या कटाचा संशय बळावला आहे. शिवाय, कॉल डिटेल रेकॉर्ड्सच्या (सीडीआर) तपासणीत विशाल आणि सुब्रता यांच्यातील २५८ संभाषणे उघड झाली. इतकेच नव्हे, तर एका नवीन सिम कार्डवरून सुब्रताला पाच कॉल करण्यात आले होते, ज्याचा संबंध पोलीस आता जोडत आहेत.
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात आर्थिक अडचण आणि कर्ज असल्याचेही उघड झाले आहे. सुब्रतावर २०
लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्याचे आढळून आले असून, त्याचा तपास सुरू आहे. हत्येच्या रात्री सर्व आरोपींच्या हालचालींच्या अचूक वेळेचा तपास पोलीस आता करत आहेत.
मुलाने गुन्ह्याची कबुली दिलेली नाही आणि तपास डिजिटल पुराव्यांवर आधारित आहे.
सुब्रताने अद्याप खुनाची कबुली दिली नसली तरी, सीसीटीव्ही फुटेज, कॉल डिटेल्स आणि आर्थिक दबाव यांसारख्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे पोलीस तपास करत आहेत. कल्याणपूर पोलीस ठाण्याचा दावा आहे की, संपूर्ण प्रकरण लवकरच उघडकीस येईल.
काय घडले?
५ सप्टेंबरच्या रात्री, कल्याणपूरच्या रतन ऑर्बिट अपार्टमेंटमधील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये ६३ वर्षीय औषध व्यावसायिक विनीत मिनोचा यांच्यावर चाकूने २६ वेळा वार करण्यात आले. ही घटना घडली तेव्हा त्यांचा मुलगा सुब्रता आणि सून शालू एका पार्टीत होते आणि परत आल्यावर त्यांना त्यांचा मृतदेह आढळला.