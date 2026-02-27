पोटदुखी म्हणून लेकीला डॉक्टरकडे नेलं, नववीच्या विद्यार्थीनीने दिला बाळाला जन्म!

Crime News: उत्तराखंडच्या रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात एका 16 वर्षांच्या नऊवीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीने एका बाळीला जन्म दिलाय. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असून, बलात्काराची शंका असल्याने पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध पोस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही घटना बाल संरक्षणाच्या दृष्टीने गंभीर आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या 11 दिवसांपूर्वी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांनी तिला पोटदुखी आणि खडे असल्याचे सांगून जिल्हा रुग्णालयात नेले. प्राथमिक तपासणीनंतर डॉक्टरांनी तिला श्रीनगर बेस रुग्णालयात पाठवले. तेथे अल्ट्रासाऊंड तपासणीत गर्भावस्था असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर विद्यार्थिनीने एका निरोगी बाळीला जन्म दिला. ही 16 वर्षांची अल्पवयीन मुलगी असल्याने हे प्रकरण अधिक संवेदनशील झालंय. कुटुंबीयांनी सुरुवातीला खडे असल्याचे सांगितले होते, पण गर्भावस्था उघड झाल्याने सगळ्यांना धक्का बसला. रुग्णालयाने तातडीने बाल कल्याण समितीला कळवले आणि प्रक्रिया सुरू झाली.
जन्मानंतर बाळीला स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी, रुद्रप्रयाग येथे सोपवण्यात आले. बाल कल्याण समितीच्या निर्देशानुसार हे करण्यात आले. जन्माच्या 11 व्या दिवशी प्रोबेशन अधिकारी डॉ. अखिलेश मिश्रा यांच्या देखरेखीखाली एजेंसी, बाल कल्याण समिती, वन स्टॉप सेंटर आणि चाइल्ड हेल्पलाइन यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने बाळीचे नामकरण संस्कार हिंदू रीतीने पार पडले. एजेंसीचे व्यवस्थापक पुनीत चौकियाल यांनी सांगितले की, बाळ पूर्णपणे सुरक्षित आहे. दोन महिन्यांनंतर भारत सरकारच्या सीएआरए पोर्टलद्वारे दत्तक ग्रहण प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
विद्यार्थिनी अल्पवयीन असल्याने या प्रकरणात बलात्काराची शंका आहे. तिने अद्याप आरोपीची ओळख सांगितलेली नाही. ही घटना दुष्कर्माची असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसते. वन स्टॉप सेंटरच्या व्यवस्थापक रंजना गैरोला यांनी सांगितले की, अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध पोस्को कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई सुरू आहे. विद्यार्थिनीच्या आरोग्याची काळजी घेण्यात येत असून, तिची चौकशी सुरू आहे. हे प्रकरण बाल संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येते, ज्यामुळे पोलिस आणि प्रशासन सतर्क झालंय.
पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाने बाल कल्याण समिती आणि इतर संस्थांसोबत समन्वय साधला असून हे प्रकरण गंभीर असल्याने पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली. विद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांचीही चौकशी करण्यात येत आहे. या घटनेने जिल्ह्यात बाल संरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. लवकरच आरोपीला अटक करण्यात येईल, असे पोलिसांनी म्हटलंय.