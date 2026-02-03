English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • ‘S*x करणार का? मी तुला...’; लोकेशन पाठवल्यावर टॅक्सी चालकाचा मेसेज आला अन्...

‘S*x करणार का? मी तुला...’; लोकेशन पाठवल्यावर टॅक्सी चालकाचा मेसेज आला अन्...

Crime News App Based Taxi Service: ऑलाइन माध्यमातून टॅक्सी बुकींग करण्याची सुविधा पुरवणारे अनेक प्लॅटफॉर्म सध्या उपलब्ध आहेत. मात्र या अशा सेवा वापरताना अनेकदा कटू अनुभव येतात. असाच काहीसा प्रकार एका तरुणीसोबत घडला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 3, 2026, 07:26 AM IST
‘S*x करणार का? मी तुला...’; लोकेशन पाठवल्यावर टॅक्सी चालकाचा मेसेज आला अन्...
तरुणीला आला भयानक अनुभव (प्रातिनिधिक फोटो)

Crime News App Based Taxi Service: ऑनलाइन माध्यमातून टॅक्सी बूक करण्याची सुविधा ही अनेकदा फायद्याची ठरते. सध्या ऑनलाइन माध्यमातून टॅक्सीच काय बाईकही बूक करता येते. मात्र अशा प्रकारच्या ऑनलाइन सेवांचा वापर करताना अनेकदा कटू अनुभवही येतात. असाच एक प्रकार चंडीगडमधील एका तरुणीसोबत घडला आहे. ऑनलाइन टॅक्सी बूक केल्यानंतर तिचा समोरुन चालकाने भलतीच ऑफर दिली. या प्रकरणानंतर रात्री टॅक्सी बूक करणंही सुरक्षित राहिलेलं नाही का असा सवाल विचारला जातोय.

Add Zee News as a Preferred Source

चालकाचं नाव, फोन नंबर, फोटो अशी माहिती बुकींनंतर मिळाली

सोशल मीडियावर यासंदर्भातील एक पोस्ट व्हायरल झाली असून या पोस्टमधील मजकुरानुसार, हा सारा प्रकार 27 जानेवारी आणि 28 जानेवारीदरम्यानच्या मध्यरात्री उघडला आहे. चंडीगडमधील सेक्टर 28 मधील तरुणीने इनड्राइव्ह अॅप्लिकेशनवरुन टॅक्सी बूक केली. टॅक्सी बूक झाल्यानंतर गाडीची सर्व माहिती, चालकाचं नाव, फोटो आणि फोन नंबर या तरुणीला मिळाला. आतापर्यंत सर्व काही ठीक होतं. मात्र नंतर जे काही घडलं ते रात्री अपरात्रीपर्यंत ऑफिसला काम करणाऱ्या मुलींपैकी एक असलेल्या तरुणीसाठी फारच धक्कादायक होतं. 

आधी तिचं लोकेशन मागवलं

टॅक्सी चालकाने आधी या तरुणीचं लोकेशन मागवलं. आपण नेमके कुठे आहोत यासाठी लोकेशन हवं असेल असं समजून या मुलीने चालकाला तिचं लाइव्ह लोकेशन पाठवलं. त्यानंतर चालकाने अश्लील आणि आक्षेपार्ह मेसेज पाठवण्यास सुरुवात केली. "तू माझ्यासोबत सेक्स केला तर मी तुला मोफत फिरवेन. तसेच तू सांगशील तितके पैसे द्यायलाही मी तयार आहे," असा मेसेज या चालकाने तरुणीला पाठवला. या तरुणीने चालकाने दिलेली ऑफर आणि मानसिक छळाला विरोध केल्यानंतर चालक तिची माफी मागतो. मात्र थोड्या वेळातच तो तिला धमकावू लागतो. "मी आता तुझ्या इथे येऊन तुला भेटू शकतो. कुठे येऊ? पोलीस स्टेशनला बोलवत असशील तर तिथेही येईन," असा मेसेज या चालकाने केला. 

मध्यरात्रीनंतर घरी जाताना हा सारा प्रकार घडल्याने तरुणी प्रचंड घाबरली. 28 तारखेला सकाळी तिने सेक्टर 26 मधील पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ तक्रार नोंदवली. तिने पोलिसांना चॅटमधील सर्व स्क्रीनशॉट पुरावे म्हणून दिले आहेत. पोलीस आता अॅप्लिकेशन चालवणाऱ्या कंपनीच्या मदतीने चालकाचा शोध घेत आहे.

या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा रात्री-अपरात्री एखाद्या महिलेने या अशा सोयी वापराव्यात की नाही असा प्रश्न निर्माण झाल्याचं अनेकांनी सोशल मीडियावर या स्क्रीनशॉटवर व्यक्त होताना म्हटलं आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
crime newstaxiservicedriverPhysical relationship

इतर बातम्या

ऊन्हाचा चटका आतापासून असह्य! पुढच्या 24 तासांत पावसासह बर्फ...

महाराष्ट्र बातम्या