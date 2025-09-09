English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बार डान्सरसोबत पोलीस अधिकाऱ्याचा अश्लील डान्स; Video पाहून वरिष्ठ हादरले, त्या दोघांना...

Police Obscene Dance With Bar Dancer: हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संतापाची लाट पसरल्यानंतर पोलिस दलाने या प्रकरणाची दखल घेत मोठी कारवाई केली आहे. नेमका हा प्रकार घडला कुठे आणि नाचणारी व्यक्ती आहे कोण जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 9, 2025, 11:23 AM IST
बार डान्सरसोबत पोलीस अधिकाऱ्याचा अश्लील डान्स; Video पाहून वरिष्ठ हादरले, त्या दोघांना...
समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ

Police Obscene Dance With Bar Dancer: पोलिस खात्याला काळीमा फासणारा धक्कादायक प्रकार मध्य प्रदेशमध्ये समोर आला आहे. येथील एका पोलिस अधिकाऱ्याचा महिला डान्सरसोबतचा अत्यंत विक्षिप्तपणे नाचतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. सहाय्यक उपनिरीक्षक एका महिलेसोबत नाचताना दिसत आहे. हा व्हिडीओ दातिया येथील आहे. 

व्हिडीओत कोण आहे?

मिळालेल्या माहितीनुसार, दातिया सिव्हिल लाईन पोलिस स्टेशनमध्ये तैनात असलेल्या या सहाय्यक उपनिरीक्षकाचं नाव संजीव गौर असं आहे. या सहाय्यक उपनिरीक्षकाने बार ऑर्केस्ट्रामधील दोन महिलांसोबत एका हिंदी गाण्यावर अश्लील डान्स केला आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर संताप व्यक्त केला जात आहे. 

कुठला आहे हा व्हिडीओ?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ 2 सप्टेंबर रोजी पोलिस स्टेशनमधील कॉन्स्टेबल राहुल बौद्ध यांच्या वाढदिवसाच्या पार्टीतला आहे. ही पार्टी जवळच्याच एका हॉटेलमध्ये आयोजित करण्यात आली होती आणि या कार्यक्रमासाठी दोन बार डान्सर्सना आमंत्रित करण्यात आले होते. व्हिडिओमध्ये सहाय्यक उपनिरीक्षक संजीव गौर आणि काही इतर पुरुष महिलांसोबत नाचताना अश्लील कृत्य करताना दिसत आहेत.

पोलिस दलाने काय कारवाई केली?

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर, पोलिस विभागाने परिस्थिती अधिक चिघळण्याआधी आणि पोलिसांवर भलते सलते आरोप होण्याआधी गंभीर आणि तात्काळ कारवाई केली. दातियाचे एसपी सूरज वर्मा यांनी तातडीने आदेश जारी करत सहाय्यक उपनिरीक्षक संजीव गौर आणि कॉन्स्टेबल राहुल बौद्ध यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील चौकशी होईपर्यंत दोघांनाही त्यांच्या कर्तव्यावरून दूर करण्यात आलं आहे. 

सहन करणार नाही

पोलिस दलाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवणारे कोणतेही वर्तन पोलिस विभाग सहन करणार नाही असे एसपी सूरज वर्मा यांनी स्पष्टपणे केले आहे. अशा गैरवर्तनात सहभागी असलेल्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल असंही ते म्हणाले. 

चौकशी सुरु

सविस्तर चौकशी व्हिडीओ आमच्याकडे आल्यानंतर लगेच सुरू करण्यात आली आहे आणि ती पूर्ण झाल्यानंतर, प्रकरणातील निष्कर्षांनुसार पुढील कायदेशीर आणि शिस्तभंगाची पावले उचलली जातील, अशी माहितीही एसपींनी दिली.

