/दुहेरी हत्याकांडाने गाव हादरलं! पत्नीची हत्या करून शिर त्रिशूळासमोर ठेवलं; वडिलांचाही जीव घेतला

पश्चिम बंगालमधील बांकुरा जिल्ह्यात एकाच कुटुंबातील दोघांच्या हत्येची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीची हत्या करून तिचं शिर घरातील देवघरात त्रिशूळासमोर ठेवल्याचा आणि त्यानंतर वडिलांचीही हत्या केल्याचा आरोप एका व्यक्तीवर आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं असून, हत्येमागील नेमकं कारण शोधण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत. काय घडलंय नेमकं? पोलीस तपासात काय समोर आलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
पश्चिम बंगालमधील बांकुरा जिल्ह्यातील दामोदर नदीच्या काठावरील लाल बाबा मनाचर परिसरात 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी ही घटना घडल्याचं वृत्त आहे. हा परिसर बांकुरा जिल्ह्यातील सोनामुखी आणि पश्चिम बर्धमान जिल्ह्यातील कांकसा पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीजवळ आहे. या घटनेत एकाच कुटुंबातील दोन जणांचा मृत्यू झाल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली.
मंगल चौधरी असं आरोपीचं नाव असून, त्याची 39 वर्षीय पत्नी रुम्पा चौधरी हिची हत्या केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. वृत्तांनुसार, पत्नीची हत्या केल्यानंतर तिचं शिर घरातील देवघरात त्रिशूळासमोर ठेवण्यात आलं. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलं. या प्रकरणातील तपशील पोलिसांच्या तपासातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
पत्नीच्या हत्येनंतर आरोपीने त्याचे वडील राजेंद्र चौधरी यांचीही धारदार शस्त्राने हत्या केल्याचा आरोप आहे. त्यांचं वय सुमारे 60 वर्षे असल्याचं वृत्त आहे. वडिलांचा मृतदेह घराच्या अंगणात आढळल्याची माहिती प्रसार माध्यमांतून समोर आली आहे. आहे. आरोपीने आपल्या भावावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न केल्याचं वृत्त असून, त्याचा भाऊ तेथून पळून गेल्याचं सांगण्यात येत आहे.
या प्रकरणात मंगल चौधरीला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचं वृत्त आहे. त्याच्या बोटाला दुखापत झाल्याने त्याला बांकुरा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज आणि रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं. त्यामुळे त्याला तातडीने न्यायालयात हजर करता आलं नसल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आल्याचं वृत्तसंस्थांनी म्हटलं आहे. दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
स्थानिक नागरिकांच्या दाव्यानुसार, दाम्पत्य घरातील देवघरात नियमित पूजा करत असे आणि एक तांत्रिक त्यांच्या घरी येत असे. त्यामुळे या दुहेरी हत्याकांडाचा तंत्र-मंत्राशी संबंध आहे का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, पोलिसांनी अशा संबंधाना अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. दरम्यान हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नसून, इतर कुणाची भूमिका होती का, याचाही तपास सुरू आहे.