Crime news : डॉक्टर महिलेच्या मृत्यूचं गूढ 6 महिन्यांनी उकललं; त्याने टोचलं सर्वात खतरनाक इंजेक्शन, सासऱ्याचं उघड झालं कनेक्शन

Husband Kill Wife Shocking Murder Case : लोक डॉक्टरांना देव मानतात, पण जेव्हा तेच डॉक्टर राक्षसी बनतात आणि जीव घेतात तेव्हा यापेक्षा दुःखद गोष्ट काय असू शकते? बेंगळुरूमध्ये पोलिसांनी एका डॉक्टरला त्याच्या पत्नीला प्राणघातक इंजेक्शन देऊन मारल्याबद्दल अटक केली आहे, त्यानंतर एकच खळबळ माजली आहे. आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी जीएस यांनी त्यांची एमबीबीएस-एमडी पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी यांना बेशुद्ध करण्यासाठी भूल देणारे औषध इंजेक्शन दिले आणि मृत्यू नैसर्गिक वाटावा असा प्रयत्न केला. सहा महिन्यांनंतर, प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर डॉ. महेंद्र यांना अटक करण्यात आली.
31 वर्षीय डॉ. महेंद्र रेड्डी हे त्यांच्या पत्नी डॉ. कृतिका यांच्यासोबत, 28 वर्षीय एमबीबीएस-एमडी, बेंगळुरूच्या मुन्नेकोलाला भागात राहत होते. 21 एप्रिल 2025 रोजी डॉ. कृतिका अचानक आजारी पडल्या. तिचे पती डॉ. महेंद्र रेड्डी यांनी तिला तातडीने रुग्णालयात नेले, पण पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना मृत घोषित केलं. या प्रकरणी मराठा हल्ली पोलीस ठाण्यात अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिसांनी तपास सुरू केल्यावर अनेक धक्कादायक खुलासे झालेत. सीन ऑफ क्राइम (SOCO) टीमने घटनास्थळाची तपासणी केली असता धक्कादायक पुरावे सापडले. घटनास्थळावरून कॅन्युला सेट, इंजेक्शन ट्यूब आणि इतर वैद्यकीय उपकरणे जप्त करण्यात आली. ही उपकरणे तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवण्यात आली. दरम्यान, मृत्यूचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी मृत डॉ. कृतिका यांच्या व्हिसेरा नमुना देखील फॉरेन्सिक सायन्स लॅबमध्ये पाठवण्यात आला.
एफएसएल अहवालाने या घटनेचा उलगडा झाला आहे. डॉ. कृतिकाच्या व्हिसेरामध्ये प्रोपोफोल नावाचे एक शक्तिशाली भूल देणारे औषध असल्याचे आढळून आले. जे नियमित वैद्यकीय उपचारांमध्ये दिले जात नाही. यामुळे तिच्या डॉक्टर पतीचा संशय आणखी वाढला. अहवालाच्या आधारे, डॉ. कृतिकाचे व्यावसायिक वडील के. मुनी रेड्डी यांनी 13 ऑक्टोबर रोजी त्यांचे जावई डॉ. महेंद्र रेड्डी यांच्यावर हत्येचा आरोप करत पोलिसात गुन्हा दाखल केला.
60 वर्षीय मुनी रेड्डी यांनी त्यांच्या पोलीस तक्रारीत म्हटलंय की त्यांनी त्यांची धाकटी मुलगी कृतिका हिचे लग्न 26 मे 2024 रोजी डॉ. महेंद्र रेड्डी यांच्याशी केलं. कृतिका एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर होती. लग्नानंतर हे जोडपे बेंगळुरूतील गुंजूर येथे राहत होते. त्यांनी आरोप केला आहे की, डॉ. महेंद्र रेड्डी लग्नापासूनच त्यांच्या पत्नीकडे दुर्लक्ष करत होते. त्यांना एक रुग्णालय बांधायचे होते आणि त्यांनी त्यांच्या सासरच्यांना निधी देण्याचा आग्रह धरला. रुग्णालयाऐवजी त्यांचे सासरे मुनी रेड्डी यांनी मराठहल्ली परिसरात एक क्लिनिक उघडलं.
मुनी रेड्डी यांनी पोलिसांना सांगितलं की, 21 एप्रिल 2025 रोजी कृतिकाने महेंद्रला गॅसची तक्रार केली तेव्हा तिला इंजेक्शन दिलं. दुसऱ्या दिवशी, तिला आरामाची गरज असल्याचे सांगून तो तिला तिच्या पालकांच्या घरी सोडला. संध्याकाळी तो तिला दुसरे इंजेक्शन देण्यासाठी परतला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कृतिका बेशुद्ध अवस्थेत आढळली. मुनी रेड्डी यांचा आरोप आहे की, डॉक्टर असूनही महेंद्रने कृतिकाला सीपीआर दिला नाही. रुग्णालयात पोहोचताच कृतिकाला मृत घोषित करण्यात आलंय.
पोलिसांचा असा दावा आहे की, डॉक्टर पतीने त्याच्या वैद्यकीय ज्ञानाचा वापर करून पत्नीचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे दाखवले, पण जसे ते म्हणतात, खोटे बोलणे जास्त काळ टिकत नाही. हे देखील घडले आणि पोलिसांनी आरोपी डॉक्टरला अटक केली.
प्रश्न १: ही घटना कशाबाबत आहे?
उत्तर: बेंगळुरूमध्ये डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जीएस याने आपल्या पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी यांना प्राणघातक इंजेक्शन देऊन हत्या केली. मृत्यू नैसर्गिक दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण तपासात सत्य उघड झाले आणि महेंद्रला अटक झाली. ही घटना खळबळ माजवणारी आहे.
प्रश्न २: आरोपी आणि पीडित कोण आहेत?
उत्तर: आरोपी डॉ. महेंद्र रेड्डी जीएस (वय ३१ वर्षे) हे आहेत. पीडित त्यांची पत्नी डॉ. कृतिका रेड्डी (वय २८ वर्षे, एमबीबीएस-एमडी) होत्या. दोघे बेंगळुरूच्या मुन्नेकोलाला भागात राहत होते.
प्रश्न ३: घटना कधी आणि कशी घडली?
उत्तर: २१ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. कृतिका अचानक आजारी पडल्या. पती महेंद्रने तिला रुग्णालयात नेले, पण पोहोचण्यापूर्वीच त्या मृत घोषित झाल्या. मराठा हल्ली पोलीस ठाण्यात अनैसर्गिक मृत्यूचा गुन्हा दाखल झाला.