रुममध्ये शिरला, तिच्या अंडरपँट्स, सॅनिटरी पॅड चोरले अन्..., घटना CCTV मध्ये कैद; 'पीजी'त राहणाऱ्या तरुणीला एक सवय पडली महागात

बंगळूरुमध्ये एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला आहे. येथे को-लिव्हिंग पीजीमध्ये म्हणजेच शेअरिंग पद्धतीने पेईंग गेस्ट म्हणून राहणाऱ्या एका 25 वर्षीय महिलेच्या खोलीमध्ये चोरी झाली असून ही चोरी तिच्यासोबत पेईंग गेस्ट म्हणून घर शेअर करणाऱ्या एकानेच केली आहे. या तरुणीच्या रुममध्ये प्रवेश करुन या व्यक्तीने तिची अंतर्वस्त्रे (अंडरपँट्स) आणि सॅनिटरी पॅड्स चोरले. या चोरलेल्या वस्तूंचा आरोपीने अश्लील पद्धतीने वापर केल्याचा दावाही केला जातोय. या प्रकरणी पोलिसांनी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या 35 वर्षीय गिरिराज डी याला अटक केली आहे.
बंगळूरुमधील या घटनेसंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, घरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हा कथित प्रकार कैद झाल्यानंतर ही घटना प्रकाशझोतात आली आहे. या सीसीटीव्हीच्या मदतीनेच पोलिसांना आरोपीची ओळख पटवण्यास मदत झाली. आरोपी हा त्याच पीजीमध्ये राहणारा आहे.
एका खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या ऐश्वर्याने (नाव बदलले आहे) पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून ऐश्वर्या कोरामंगलाच्या सहाव्या ब्लॉकमधील झोलो हेझेलमध्ये राहतेय. येथील पहिल्या मजल्यावरील खोली ऐश्वर्या आणि तिची रूममेट रचितासोबत (नाव बदलले आहे) शेअर करते. खोलीच्या चाव्या फक्त त्या दोघींकडेच होत्या. ऐश्वर्या आणि रचिता दोघीही त्या वेगवेगळ्या वेळी कामावर जात असल्यामुळे दोघीही खोली बंद ठेवायच्या पण त्या दाराला लॉक लावायच्या नाहीत. मात्र याच सवयीचा फटका त्यांना बसला.
24 ऑगस्ट रोजी, सकाळी सुमारे सव्वा सातच्या सुमारास ऐश्वर्या आणि रचिता या दोघींनी नेहमीप्रमाणे खोलीला कुलूप न लावता एकत्र खोली सोडली. गिरिराजने या संधीचा फायदा घेतला आणि तो या दोघींच्या खोलीत घुसला. त्याने कथितरित्या ऐश्वर्याच्या अंतर्वस्त्रे आणि सॅनिटरी पॅड्ससह काही वैयक्तिक वस्तू चोरल्या आणि नंतर त्या वस्तूंचा अश्लील पद्धतीने वापर केला. जेव्हा ऐश्वर्या घरी परत आली, तेव्हा तिचे सामान विस्कळीत झालेले आणि काही वस्तू गायब असल्याचे पाहून तिला धक्का बसला. तिने तात्काळ पीजी प्रशासनाला याची माहिती दिली आणि नंतर सीसीटीव्ही फुटेज तपासले.
फुटेजमध्ये गिरिराज ऐश्वर्याच्या खोलीत शिरताना आणि तिच्या चोरलेल्या वस्तूंसोबत अश्लील कृत्य करताना दिसून आला. रेकॉर्डिंगची अधिक बारकाईने तपासणी केल्यावर ऐश्वर्याने व्हिडीओत दिसणाऱ्या व्यक्तीला ओळखलं. घरात शिरलेली व्यक्ती हा गिरिराज होता. गिरीराज त्याच इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहत होता.
सुरुवातीला, ऐश्वर्या किंवा पीजी प्रभारी या दोघांनीही पोलिसांशी संपर्क साधला नाही. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे पावणे सातच्या सुमारास गिरिराजने पुन्हा नमिताच्या खोलीत शिरण्याचा प्रयत्न केल्यावर परिस्थिती अधिकच चिघळली. आपण असुरक्षित असल्याचं वाटू लागल्याने सुरक्षेची भीती वाटल्याने, ऐश्वर्याने पोलिसांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली. त्यानंतर गिरिराजला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
“चौकशीदरम्यान गिरिराजने सांगितले की तो एका ज्वेलरी शोरूममध्ये ऑडिट सल्लागार म्हणून काम करतो. त्याने यापूर्वी अनेकदा पीडितेच्या खोलीत शिरलेला. त्याने तिची अंतर्वस्त्रे चोरली होती,” असं एका पोलिस अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.
कोरमंगला पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 78 (पाठलाग करणे), 79 (स्त्रीच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द, हावभाव किंवा कृत्य करणे), 305 (घर, वाहतुकीचे साधन किंवा प्रार्थनास्थळ इत्यादी ठिकाणी चोरी करणे) आणि 329 (गुन्हेगारी अतिक्रमण आणि घरफोडी) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..