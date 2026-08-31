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रुममध्ये शिरला, तिच्या अंडरपँट्स, सॅनिटरी पॅड चोरले अन्..., घटना CCTV मध्ये कैद; 'पीजी'त राहणाऱ्या तरुणीला एक सवय पडली महागात

एकाच खोलीत राहणाऱ्या दोघींना एक सवय महागात पडली असून त्यांच्यासोबत जे काही झालं तो सारा प्रकार सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालाय. हे प्रकरण पोलिसांपर्यंत पोहोचलं आहे. पोलिसांनी काय म्हटलंय अन् घडलंय काय पाहूयात...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 07:52 AM IST
रुममध्ये शिरला, तिच्या अंडरपँट्स, सॅनिटरी पॅड चोरले अन्..., घटना CCTV मध्ये कैद; 'पीजी'त राहणाऱ्या तरुणीला एक सवय पडली महागात
Image Credit: सारा प्रकार सीसीटीव्ही झाला कैद (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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रुममध्ये शिरला, तिच्या अंडरपँट्स, सॅनिटरी पॅड चोरले अन्..., घटना CCTV मध्ये कैद; 'पीजी'त राहणाऱ्या तरुणीला एक सवय पडली महागात
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