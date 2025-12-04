Crime News : आयटी अभियंत्याने गृहप्रवेशाआधी शेजाऱ्यांच्या 'त्या' गोष्टीमुळे उचलं टोकाचं पाऊल; 10 पानाचे पत्र, 20 लाखांची मागणी अन्...

Crime News : आपले हक्काचे घर असावे हे प्रत्येकाला वाटतं. त्यासाठी तो अहोरात्र मेहनत करतो. पण एका 45 वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला घराचे बांधकाम करताना इतका मानसिक त्रास झाला की, त्याने त्याच्या या घरात गृहप्रवेशापूर्वीच तिथे आत्महत्या केली. ही धक्कादायक घटना बंगळुरूमधील असून त्याने आत्महत्येपूर्वी 10 पानाची सुसाईट नोट लिहिलंय. या चिठ्ठीत त्याने शेजारी कुटुंब आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा दावा केला आहे.
मुरली गोविंदराजू असं त्यांच नाव असून त्याला दोन लहान मुली आहेत. तो कुटुंबासोबत व्हाइटफिल्डमधील ब्रुकबाँग लेआउटमध्ये राहत होता. मुरलीने बुधवारी सकाळी नव्या घरात आत्महत्या केली. मुरलीने 2018 मध्ये नांबियार यांच्या जवळच्या नातेवाईकांकडून 40x60 चौरस फुटांचा भूखंड विकत घेतलं खरं पण नंतर नंतर त्यांचे संबंध बिघडले. शशी नांबियार आणि उषा नांबियार हे शेजारी त्यांना अनेक वर्षांपासून त्रास देत होते. मुरलीने बांधकामात नियमांचं उल्लंघन केलं असं म्हणत त्याला वारंवार त्रास दिला जात होता, असं त्याने पत्रात लिहिलंय.
एवढंच नाही तर त्याला ग्रेटर बंगळूरु अथॉरिटी (GBA)कडून नोटीस पण पाठवण्यात आली होती. त्याला बुधवारी आत्महत्याच्या दिवशी GBA अधिकाऱ्यांसमोर हजर व्हायचे होते. त्याने या पत्रात मुरलीने लिहिलंय की, सतत त्याच्या छळ आणि धमक्या दिल्या जात होत्या, असा आरोप केला आहे. त्याला यामुळे मानसिक त्रास आणि आर्थिकदृष्ट्या खचल्यासारखे झाले होते.
धक्कादायक म्हणजे नांबियार कुटुंबाकडून खंडणीची मागणीही करण्यात आली होती. त्यांच्यावरील प्लॅनचे उल्लंघन केल्याचे आरोप थांबवायचे असेल तर त्याने 20 लाख द्यावे अशी मागणी नांबियार कुटुंबाने केली होती. मुरलीने पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर या कुटुंबाने BBMP अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केली. त्याचा परिणाम म्हणजे या तक्रारीनंतर अधिकारी वारंवार साइटवर येऊन त्रास द्यायचा.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नंबियार दाम्पत्य सामाजिक कार्याच्या नावाखाली पैसे उकळण्यासाठी अनेकांना असे त्रास देत होते. स्थानिक लोकांनी सांगितलं की, अनेक घरांना अशाच प्रकारचा त्रास सहन करावा लागला आहे. आम्ही सर्व पीडित रहिवाशांना तक्रारी दाखल करण्याची विनंती करत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.
मुरलीच्या आईने मुलाच्या आत्महत्येसंबंधात पोलिसांकडे तक्रार केल्यानंतर शशी नांबियार आणि उषा नांबियार यांना अटक केली आहे. तर त्यांचा मुलगा वरुण याचा शोध पोलीस घेत आहेत. शशी आणि उषा यांना पोलिसांनी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.