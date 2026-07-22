/महिलांच्या वाळत घातलेल्या अंडरवेअर चोरायचा, रात्रभर वापरायचा अन् सकाळी...; CCTV मध्ये किळसवाणा प्रकार कैद

आतापर्यंत तुम्ही घरफोडी करणाऱ्या, सोनसाखळी चोरणाऱ्यां किंवा अगदी घराबाहेर ठेवलेल्या चपला चोरणाऱ्या चोरांबद्दल ऐकलं असेल. मात्र बंगळुरुमध्ये मागील काही दिवसांपासून महिलांची अंतर्वस्त्रे (अंडरवेअर) गायब होण्याचे प्रकार वाढले होते आणि यामागे नक्कीच काहीतरी विचित्र प्रकार असल्याची शंका उपस्थिती केली जात होती. अखेर या विचित्र चोरीचा पर्दाफाश झाला असून महिलांची अंतर्वस्त्रे (अंडरवेअर) चोरणाऱ्या एका व्यक्तीला सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने पकडण्यात पोलिसांना यश आलं आहे.
खरं तर महिलांची अंतर्वस्त्रे (अंडरवेअर) गायब होण्याचे प्रमाण वाढल्यानंतर नेमकं होतंय काय हे जाणून घेण्यासाठी बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये 23 वर्षीय तरुण अंतर्वस्त्रे चोरताना दिसून आला. या तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. हा तरुण मूळचा आसामचा असून त्याचं नाव अब्दुल हुसेन असं आहे. तो घरांच्या गच्चीवर वाळत घेतलेली महिलांची अंतर्वस्त्रे चोरायचा. चोरलेली अंडरवेअर तो रात्रभर परिधान करायचा आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती सकाळी पुन्हा जिथून चोरली तिथे आणून ठेवायचा. चोरलेली अंडरवेअर पुन्हा जागेवर ठेवली की तो दुसरी अंडरवेअर चोरायचा.
बेंगळुरूमधील होयसाला नगरमधील ही विचित्र घटना जितकी विचित्र आहे तितक्याच विचित्र पद्धतीने तिच्याबद्दल खुलासा झाला. येथील दोन तेव्हा महिलांना त्यांच्या डरवेअर्सबाबत विचित्र गोष्ट घडत असल्याचं जाणवलं. या महिलांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धुऊन वाळत घातलेली अंडरवेअर रात्रीच्या वेळी गूढरीत्या गायब व्हायची. त्याहूनही विचित्र बाब म्हणजे, गायब झालेली हीच अंडरवेअर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा त्याच ठिकाणी मिळायची, पण त्या बदल्यात दुसरी अंडरवेअर गायब झालेली असायची.
या वारंवार घडणाऱ्या प्रकारांमुळे गोंधळून गेलेल्या या महिलांनी आपल्या गच्चीवर एक सीसीटीव्ही कॅमेरा अशा पद्धतीने बसवला की तो कोणाला सहज दिसणार नाही. 2 जुलै रोजी पहाटे तीन वाजण्याच्या सुमारास, अंडरवेअर चोरणारा आरोपी गच्चीवर चढताना कॅमेऱ्यात कैद झाला.
फुटेजमध्ये तो आधी चोरलेली अंडरवेअर परत ठेवताना आणि त्याऐवजी दुसरी नवीन अंडरवेअर उचलून घेऊन जाताना दिसला. पळून जाण्यापूर्वी तो ती अंडरवेअर घेऊन विचित्र चाळे करतानाही कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी हुसेनचा शोध घेतला आणि त्याला अटक केली.
एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीला कदाचित एखादी मानसिक विकृती असावी आणि त्याच्या वागण्यात स्त्रियांसारख्या प्रवृत्ती दिसून आल्या आहेत. "तो महिलांच्या अंडरवेअर चोरायचा. त्यानंतर तो ती अंडरवेअर एकदा परिधान करायचा आणि नंतर वापरलेली अंडरवेअर परत ठेवून नवीन अंडरवेअर घेऊन जात असे. आतापर्यंत अशा दोन घटनांचा खुलासा झाला आहे. अशा आणखी काही घटना घडल्या आहेत का, याचा तपास सुरू आहे," असे अधिकाऱ्याने सांगितल्याचं 'इंडिया टूडे'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.