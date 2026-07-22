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महिलांच्या वाळत घातलेल्या अंडरवेअर चोरायचा, रात्रभर वापरायचा अन् सकाळी...; CCTV मध्ये किळसवाणा प्रकार कैद

एक अत्यंत विचित्र प्रकार समोर आला असून या प्रकरणासंदर्भातील पहिली शंकाही दोन महिलांना आली आणि त्यानंतर त्यांनी जे काही केलं त्यामुळेच हा चोर पकडला गेला आहे. नक्की झालं काय ते जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 22, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:46 PM IST
महिलांच्या वाळत घातलेल्या अंडरवेअर चोरायचा, रात्रभर वापरायचा अन् सकाळी...; CCTV मध्ये किळसवाणा प्रकार कैद
Image Credit: सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली संपूर्ण घटना

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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