सख्ख्या बहिणी चालवायच्या S*x रॅकेट, धर्मांतरणासाठी बळजबरी! Insta वरील अश्लील फोटोंमुळे अडकल्या

Crime News Sisters Sex Racket Religious Conversion: मध्य प्रदेशच्या राजधानीचं शहर असलेल्या भोपाळमध्ये सेक्स रॅकेटचा भांडाफोड झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे दोन बहिणी एका तरुणाच्या मदतीने हे रॅकेट चालवत होत्या. तपासादरम्यान धर्मांतराचा प्रयत्नही या टोळीकडून केला जात होता. हा सारा प्रकार शहरातील बागसेवनिया परिसरामध्ये 'सागर रॉयल व्हिला'च्या सी स्टार बिल्डींगच्या फ्लॅट क्रमांक 301 मध्ये सुरु होता अशी माहिती समोर आली आहे. या फ्लॅटमध्ये राहणाऱ्या अमरीन उर्फ माहिरा आणि आफरीन या दोघी तरुणींना वेगवेगळी आमिष दाखवून देहविक्रेय व्यवसायात ढकलायच्या. पोलिसांनी दोन्ही बहिणींबरोबरच त्यांचा जोडीदार चंदन यादवला अटक केली आहे. हे तिघे मिळून धर्मांतर आणि देहविक्रीचं सिंडेकट चलवत होते, असं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
एकेकाळी शहरातील अब्बास नगर येथील छोट्याश्या झोपडीवजा घरात राहणाऱ्या अमरीन आणि आफरीन सध्या आलिशान जीवन जगत होत्या. याच आलिशान जीवनाचा मोह असल्याने त्यांनी गुन्हेगारी मार्गाने पैसा कमवण्याचा निर्णय घेतला. या दोघीही ब्यूटीशिअन बनून तरुणींबरोबर मैत्री करायच्या. खास करुन भोपाळमध्ये बाहेरच्या शहरांमधून शिकण्यासाठी आलेल्या हिंदू मुलींना त्या लक्ष्य करायच्या.
तुम्हाला काम देतो असं सांगून या दोघी या तरुणींना सागर रॉयल व्हिलामध्ये विकत घेतलेल्या आलीशान फ्लॅटमध्ये बोलवायच्या. इथे त्यांना दारु आणि एमडी ड्रग्जचं व्यसन लावलं जायचं. तपासादरम्यान या बहिणींनी अमहदाबाद, मुंबई आणि बंगळुरुपर्यंत आपला हा देविक्रीचा व्यवसाय पसरवला होता. या दोघी बहिणी श्रीमंतांच्या पार्ट्यांसाठी मुली पुरवण्याचं काम करायच्या.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या चंदन यादवसंदर्भात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अमरीनचा प्रियकर असलेल्या चंदनने इस्लाम धर्म स्वीकारला होता. तो सर्व पीडित तरुणींना धर्मांतर करण्यासाठी प्रवृत्त करायचा. आधी या दोन्ही बहिणी स्पा सेंटरमध्ये काम करायच्या. त्याचवेळी त्यांची चंदन यादवशी ओळख झाली. या तिघांनी मिळून मुलींना फसवण्याची मोडस ऑपरेंडी तयार केली आणि त्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली.
अमरीन तिचा भाऊ बिलाला आणि जोडीदार यासिरच्या मदतीने कामाच्या हेतूने आलेल्या मुलींना मादक पदार्थ प्यायला द्यायचे. त्यानंतर त्यांच्यावर सामुहिक बलात्कार केला जायचा. या मुलींचे अश्लील व्हिडीओ बनवून त्यांना बदनाम करण्याची धमी दिली जायची आणि त्यांना देहविक्रेय व्यावसायात ढकललं जायचं.
पोलिसांनी या दोन्ही बहिणींचे मोबाईल जप्त केले असून त्यामध्ये मुलींचे अनेक अश्लील फोटो, व्हिडीओ आणि संशयास्पद इन्स्टाग्राम चॅट सापडले आहेत. पोलिसांच्या फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट आरोपींच्या मोबाईलमधून अधिक डेटा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.