Crime News: शेतात बोलवलं अन् नको ते केलं, आठवीच्या विद्यार्थिनीची बॉयफ्रेंडसह चार मुलांनी लुटली अब्रु, नंतर जे केलं त्याची कल्पना करणं कठीण

Crime News: प्रत्येक दिवशी अनेक महिला मुली लैंगिक आत्याचाराचा भोग बनत आहेत. यावेळी चक्क 8 वीत शिकणाऱ्या मुलीवर तिच्या बॉयफ्रेंडसह मित्रांनीच सामुहिक अत्याचार केला. अत्याचारानंतर ही अल्पवयीन मुलं थांबली नाहीत तर या मुलांनी मृतदेहासोबत जे केलं ते अत्यंत धक्कादायकच होतं.  

प्रिती वेद | Updated: Mar 8, 2026, 10:36 AM IST
(photo Credit- Social Media)

Crime News बिहारमधील पूर्णिया जिल्ह्यात एक अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना घडली आहे. 8 वीमध्ये शिकणाऱ्या एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप समोर आला आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणात तिचाच प्रियकर आणि त्याच्या मित्राचा सहभाग असल्याची माहिती तपासात समोर येत आहे. घटनेनंतर आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे. मुलीचा मृतदेह गावाजवळील बांबूच्या झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळल्याने संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर गावात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

होळीच्या तयारीदरम्यान घराबाहेर पडली विद्यार्थिनी

मिळालेल्या माहितीनुसार ही घटना बिहारमधील पूर्णिया जिल्ह्यातील एका गावात घडली. पीडित मुलीच्या घरी होळी सणासाठी तयारी सुरू होती. घरात सणाच्या कामांची लगबग चालू होती. त्याचदरम्यान मुलीच्या आईने तिला चहा बनवण्यास सांगितले होते.

मात्र मुलीने आईला "मी बाहेर जाऊन लगेच येते" असे सांगितले आणि घरातून बाहेर पडली. सुरुवातीला कुटुंबीयांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. पण बराच वेळ उलटूनही ती घरी परतली नाही. त्यामुळे कुटुंबीयांची चिंता वाढली.

मोबाईल कॉलमुळे उघड झालं प्रकरण

कुटुंबीयांनी आसपास शोध घेतला पण मुलगी कुठेच सापडली नाही. त्यानंतर त्यांनी तिचा मोबाईल तपासला. त्यावेळी तिच्या फोनवर शेवटचा कॉल एका मुलाचा असल्याचे लक्षात आले.

कुटुंबीयांनी त्या नंबरवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण फोन बंद होता. त्यामुळे त्यांनी थेट त्या मुलाच्या घरी जाऊन चौकशी केली. सुरुवातीला त्याने काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले.

मक्याच्या शेतात बोलावलं मांडीवर बसवलं अन्...

मात्र कुटुंबीयांनी अधिक चौकशी केल्यानंतर त्याने काही गोष्टी सांगितल्याची माहिती समोर आली. त्याने सांगितले की तो मृत मुलीसोबत मागील 2 वर्षांपासून प्रेमसंबंधात होता.

घटनेच्या दिवशी तो त्याच्या मित्रांसोबत एका मक्याच्या शेतात बसून दारू पित होता. त्यावेळी त्याने मुलीला तेथे बोलावले. मुलगी तेथे पोहोचताच तो तिच्यासोबत जवळच्या झुडपांकडे गेला. काही वेळातच त्याचे मित्रही तेथे आले. त्यानंतर त्यांनी मुलीला धमकावून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

मृतदेह झाडाला लटकवला

या घटनेनंतर मुलीने तेथून पळण्याचा प्रयत्न केला आणि घडलेली घटना कुटुंबीयांना सांगण्याची धमकी दिली. त्यामुळे आरोपी घाबरले. त्यांनी तिचा स्कार्फ आणि हातांनी गळा दाबून तिची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

यानंतर हा प्रकार आत्महत्या असल्याचे भासवण्यासाठी त्यांनी मुलीचा मृतदेह जवळील बांबूच्या झाडाला लटकवला. दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार समोर आल्यानंतर गावात मोठी खळबळ उडाली.

संबंधिक आरोपी फरार

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर काही गावकऱ्यांनी आरोपी मुलाला पकडून एका घरात बंद केल्याची माहिती आहे. त्यानंतर पोलिसांना याबाबत कळवण्यात आले.

मात्र पोलिस येण्यापूर्वीच आरोपीने घरातील शिडीचा वापर करून तेथून पळ काढल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या पोलिसांकडून आरोपींचा शोध सुरू असून या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच पीडित विद्यार्थिनीच्या कुटुंबावर दु:खाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

