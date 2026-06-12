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कंडोम्स, ₹1.77 कोटी कॅश अन्... शाळेत सापडलेल्या वस्तू पाहून पोलिसही थक्क! स्थानिकांचा संताप, मुख्यध्यापक म्हणाले, 'शाळेच्या आवारात...'

Condom, Cash And... Shocking News About School: विद्यादानाचं पवित्र कामं होतं अशी वास्तू म्हणजे शाळा. मात्र याच शाळेच्या वास्तूत अशा काही धक्कादायक गोष्टी सापडल्या आहेत की त्या पाहून पोलिसांनाही धक्का बसलाय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 12, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 09:39 AM IST
कंडोम्स, ₹1.77 कोटी कॅश अन्... शाळेत सापडलेल्या वस्तू पाहून पोलिसही थक्क! स्थानिकांचा संताप, मुख्यध्यापक म्हणाले, 'शाळेच्या आवारात...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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