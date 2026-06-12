कंडोम्स, ₹1.77 कोटी कॅश अन्... शाळेत सापडलेल्या वस्तू पाहून पोलिसही थक्क! स्थानिकांचा संताप, मुख्यध्यापक म्हणाले, 'शाळेच्या आवारात...'

Condom, Cash And... Shocking News About School: राजकीय घडामोडींमुळे देशभरात चर्चेत असलेल्या पश्चिम बंगालमधून एक अत्यंत विचित्र बातमी समोर आली आहे. येथील उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेच्या आवारात सापडलेल्या गोष्टी पाहून पोलिसांनाच धक्का बसला आहे. या शाळेच्या आवारामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, कंडोम आणि दारूच्या बाटल्या सापडल्याने ही शाळा वादात सापडली आहे. या घटनेमुळे कांचरापारा येथील हार्नेट स्कूलच्या आवारात नेमकं काय घडतं आणि या मागील कर्ता करविता कोण आहे यासंदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, या शाळेतील एका खोलीमध्ये सर्व धक्कादायक वस्तू सापडल्या आहेत. खरं तर शाळेत असलेली ही खोली अगदी बेडरुमसारखी असून इथे झोपण्यासाठीही विशेष सोय करण्यात आल्याचं दिसून आलं. शाळेसारख्या पवित्र वास्तूमध्ये या असल्या गोष्टी सापडल्याने स्थानिकांमध्ये शाळेसंदर्भातील संशय अधिकच वाढला आहे. या शाळेत शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आणि स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
मात्र, शाळा प्रशासनाने या वस्तूंबद्दल आपल्याला कोणतीही माहिती नसल्याचे म्हटले आहे. मुख्याध्यापकांनी, शाळेच्या आवारात कोणतीही आक्षेपार्ह वस्तू किंवा रोकड असल्याची कल्पना आपल्याला नव्हती, असं म्हटलं आहे. तसेच या प्रकरणात शाळा व्यवस्थापनाची कोणतीही भूमिका नाही, असेही त्यांनी सांगितले आहे. मात्र अशा वस्तू शाळेत कशा पोहोचल्या, याचं उत्तर अनुत्तरितच असून या प्रकरणासंदर्भातील अंतर्गत चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
शाळेत या आक्षेपार्ह गोष्टी सापडल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि यावरुन थेट राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही सुरुवात झाली. विरोधी पक्षांनी शैक्षणिक संस्थांच्या देखरेखीत कथित त्रुटींबद्दल राज्य सरकार आणि प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिध प्रतिक्रिया नोंदवतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
West Bengal: Kanchrapara Harnett English Medium School Acting Principal Bikash Chandra Pal lodged a complaint against four individuals for embezzlement of school funds. Upon opening the vault, a large amount of unaccounted money was found. ₹1.77 crore was seized. A case has been… pic.twitter.com/hGTJ6ltN7D— IANS (@ians_india) June 11, 2026
जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पोलीस अधिकारी शाळेच्या परिसराची औपचारिक तपासणी करणार आहेत. तसेच शाळेतील सीसीटीव्ही फुटेज, कर्मचाऱ्यांच्या प्रवेशाच्या नोंदी व प्रशासकीय नोंदी तपासल्या जातील असंही सांगितलं जात आहे. जप्त केलेल्या वस्तूंशी कोणताही गुन्हेगारी संबंध आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि अधिकाऱ्यांनी अद्याप कोणालाही अटक केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. त्यामुळे इथे या वस्तू कशा आल्या याचं गूढ कायम आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक संस्था नको त्या कारणानेच चर्चेत आहेत. शिक्षण संस्थांमधील अनियमितता, भरतीमधील गोंधळ आणि कॅम्पस स्तरावरील गैरव्यवस्थापनासंदर्भातील आरोपांमुळे राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक वाद झालेत. याच पार्श्वभूमीवर ही ताजी घटना राजकीय वर्तुळातही चर्चेत असून विषय अतिशय संवेदनशील झाला आहे.