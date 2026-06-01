/पाकिस्तानचं भयंकर षडयंत्र; भारताविरोधात दाऊदशी हातमिळवणी, कोणत्या डॉनला हाताशी धरलं?

Crime News : काही दिवसांपूर्वीच मुंबईच्या वांद्रे पूर्व इथं असणाऱ्या गरीबनगर येथील अनधिकृत बांधकामांवर तोडकामाची कारवाई करण्यात आली. यादरम्यान तणावाचं वातावरणसुद्धा दिसून आलं. त्याचनंतर हे प्रकरण शांत होत नाही, तोच भारतावर मोठा दहशतवादी हल्ला करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या पाकिस्तानचं पितळ उघडं पडलं. दिल्ली आणि मुंबईसह देशातील मोठ्या शहरांवर हल्ला करण्यासाठी पाकिस्तानच्या गुप्तचर यंत्रणेनं थेट डी कंपनी अर्थात अंडरवर्ल्डशी हातमिळवणी केली आणि एकच खळबळ माजली.
भारतातील संरक्षण यंत्रणांनी सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानमधून आता एक नवं जिहादी नेटवर्क तयार करण्यासाठी काम केलं जात असून, या कथित कटासाठी संपूर्ण जबाबदारी मुन्ना झिंगडावर सोपवण्यात आली आहे. दाऊद आणि छोटा शकीलचा राईट हँड असणारा हाच तो झिंगडा.
सूत्रांच्या माहितीनुसार कराचीमध्ये दाऊद इब्राहिमच्या तळानजीकच एका सुरक्षित ठिकाणी मुन्नाचं पूर्ण नेटवर्क काम करत असून, तपास यंत्रणांच्या दाव्यानुसार भारतातील विविध राज्यांतून ताब्यात घेण्याक आलेल्या आरोपींकडून याबाबतची माहिती मिळाली. उपलब्ध माहितीनुसार मुन्ना झिंगडा व्हिडीओ कॉलच्या माध्यमातून भारतात संपर्क साधत असे. तो सातत्यानं भारतातील त्याच्या प्याद्यांशी जोडला गेला होता इतकंच नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून तो कट्टरतावादासाठी नव्या लोकांना जोडण्यासाठीसुद्धा कटकारस्थानं रचत होता.
विविध निकषांच्या आधारे करण्यात आलेला तपास पाहता त्या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीनुसार नशेच्या आहारी गेलेल्या तरुणाईवर निशाणा साधत त्यांना संबंधित कटांसाठी काम करण्यास उद्युक्त केलं जात असे. यंत्रणांच्या तपासातून आणखी एका गोष्टीवरही उजेड पडला, जिथं मुन्नानं त्याचा हल्लीचाच एक फोटो साथीदारांना पाठवला होता, जेणेकरून त्यांच्याशी ओळख आणि संपर्क सहजगत्या साधला जाऊ शकतो. मुन्नासुद्धा कोणा डॉनहून कमी नसून तोच सध्या भारतातील स्थिती अस्थिर करण्यासाठी तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढत होता. तरुणांना आर्थिक मदत करून त्यांना आपल्या जाळ्यात ओढणं, नशेच्या पदार्थांची मागणी करणं अशा पद्धतीनमध्ये पाकिस्तानातील या नेटवर्कनं हैदोस घातला होता.
अटकेत असणाऱ्या आरोपींच्या मोबाईल फोनमधून मिळालेल्या चॅट रेकॉर्डमध्ये शस्त्र, हँड ग्रेनेड आणि ड्रोनच्या माध्यमातून सामान पोहोचवण्याच्या योजनांचाही सुगावा आणि संकेत मिळाले आहेत. या कथित संभाषणामध्ये आर्थिक मदत, भविष्यात परदेशात पाठवण्याच्या संधी अशा वचनांचाही उल्लेख आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तरुणांची ओळख पटवून त्यांना या नेटवर्कमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठीची जबाबदारीसुद्धा त्यानं काही साथीदारांवर सोपवली होती. त्यामुळं आहा झिंगडाच्या संपूर्ण नेटवर्कची सखोल माहिती मिळवण्याचं काम यंत्रणा करत आहेत.
गुप्तचर यंत्रणांनी आतापर्यंत केलेल्य़ा तपासानुसार दाऊद आणि छोटा शकीलच्या वाढत्या वयामुळं अंडर्वल्डमध्ये त्याचा कमी होणारा प्रभाव पाहता आता डी कंपनी नव्या चेहऱ्यांना संधी देत आहे. ज्यामाध्यमातून मुन्ना झिंगडा हे नावसुद्धा समोर आलं आहे. मुंबईच्या गुन्हेगारी विश्वाशी या मुन्नाचं नाव फार आधीपासूनच जोडलं गेलं असून, पुन्हा एकदा डी कंपनीसाठी त्याचा वापर केला जात आहे.
काश्मीरमध्ये सक्रिय असणाऱ्या ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGW) ना स्थानिक राजकीय पक्षांच्या संपर्कात येत त्यांचं सदस्यत्वं मिळवण्याच्या सूचना पाकिस्तानातून देण्यात आल्या आहेत. असं केल्यानं या कामाच्या आड मूळ खुरापतींवर लक्ष देणं सोपं होईल असं पाकिस्तानातील आकांचं मत असल्याचं सूत्रांचं मत. राजकारणात जागा मिळाल्यानंतर स्थानिकांशी संपर्क साधणं, त्यांच्यावर प्रभाव पाडणं, आर्थिक मदत मिळवणं अशा अनेक गोष्टी सहज साध्य गोचाच आणि म्हणूनच काश्मीर, मुंबई, दिल्लीसह देशभरात सध्या यंत्रणा अशा कट्टरपंथीयांना जेरबंद करण्यासाठी त्यांच्यावर पाळत ठेवून आहे.
दाऊद आणि छोटा शकीलचा हस्तक म्हणून मुन्नानं काम सुरू केलं आणि आता तोसुद्धा एक डॉन आहे. हाच मुन्ना आता मुंबईत नेमके त्याचे आणखी किती साथीदार तयार करू पाहत होता, यामध्येही कोणावर त्यानं महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली होती, या सर्वच दृष्टीकोनांतून होणारा तपास कुठं जाऊन थांबणार हे येत्या काळात पाहणं महत्त्वाचं असेल.